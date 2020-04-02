Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Красноярске заразилась коронавирусом медсестра больницы скорой медпомощи. Именно 85 сотрудников БСМП, круглосуточно находящихся в ней и изолированных от внешнего мира, работают с коронавирусными больными, другие учреждения пока готовятся (с 16 марта, когда губернатор подписал о том указ). Персонал БСМП, по сообщениям ее руководства и минздрава, обеспечен всем необходимым. Горожане начали было массово заказывать для врачей, оторванных от дома, пиццу, присылать банки с солеными огурцами, но представители БСМП поблагодарили и напомнили, что продукты питания в карантинную зону передавать запрещено. Взяли кофемашину, купленную городом вскладчину. 1 апреля БСМП окончательно закрыла прием в стационар больных другими недугами, не коронавирусом.

Накануне минздрав сообщил, что сотрудникам БСМП отец Николай Ши-Кэ-Мин передал благословение митрополита Красноярского и Ачинского: «…врачи взяли на себя послушание, требующее исполнения всех санитарно-гигиенических норм и требований, чтобы на совесть победить ту угрозу, что сейчас вызывает беспокойство у всего человечества. Ни на кого сегодня не направлен столь пристальный взор, как на подвиг врачей».

Огурцы, пицца, благословение — это все прекрасно, но что со средствами защиты для персонала БСМП, самих машин скорой помощи, вообще всех медиков?

В поликлиниках, когда уже принимались различные ограничительные меры, и в регистратурах, и гардеробщицы, и сами врачи через одного — без масок. Медики на скорой — в масках и защитных костюмах, но запасы и того, и другого невелики.

У врачей — прямые запреты на контакты с прессой и публичные выступления без согласования с пресс-службой (читай руководством) учреждения, а у главврачей — без согласования с минздравом. Так — не в связи с эпидемией, так уже давно. И эпидемия способна только усугубить, но не обнулить прежние проблемы, в том числе безгласности регионов России. О реальном положении дел в «субъектах Федерации», в городах и поселках люди, за них отвечающие (губернаторы, мэры и т.д.), правды не говорят, поскольку в правде будет велика политическая составляющая. Это не страх, это другое, технологичное: у депутатов — партийная дисциплина, у глав администраций — вертикаль. И так на всех этажах и пролетах социальной иерархии. Предлагать врачам воспользоваться пока неотмененной статьей федзакона («О СМИ») об анонимности не повернется язык — это кажется неуважением к ним.

Фото: РИА Новости

Официально же — все под контролем и все в норме или близко к тому. Отчитываясь 26 марта перед депутатами, губернатор Усс рассказал, что

в крае 706 аппаратов ИВЛ. В 2,5 раза больше, чем в целом в Италии (а жителей в крае 2,9 млн против 60 млн итальянцев). Так поневоле получилось, исторически, из-за обилия легочных больных.

Ремарка к речи губернатора: в Красноярске — многолетняя экологическая катастрофа, и с хроническим загрязнением воздуха здесь связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек, то есть для 1,1 млн горожан — это 1232 смерти в год. От коронавируса пока — ни одной.

Но вернемся к Уссу: готово 585 реанимационных коек и 3000 мест для размещения инфицированных. Врачам, задействованным в лечении зараженных коронавирусом (на 1 апреля их 20, в том числе двое детей, ожидают рефератного подтверждения диагноза еще 7, под наблюдением на дому — 11 196), поднимут зарплату на 30–50 тыс. рублей, в зависимости от категории.

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Еще ремарка. Егор Корчагин, главврач краевой клинической больницы, прекратившей плановую госпитализацию с 30 марта (берут только тяжелых) и выделившей 72 койки с аппаратами ИВЛ, сказал, что работникам, уходящим на изоляцию как минимум на месяц, будут доплачивать по 70 тыс.

Отдельные недостатки губернатор Усс все же назвал:

«У нас есть сложности. Они связаны с недостатком элементарных гигиенических средств, салфеток, масок, респираторов, костюмов».

«Эти проблемы есть везде, во всей стране и мире. Такого количества производств просто не существует. И в условиях спроса на них возник серьезный дефицит. Мы отправили все заявки в федеральный центр».

Минпромторг России определил квоту для Красноярского края в 1,178 млн защитных масок (еще раз: население края — почти 3 млн). 30 марта краевая администрация сообщила, что партия в 30 тыс. масок поступила из Федерации. Все они распределены в полиции, Росгвардии, а также среди работников МФЦ, обсерваторов и социальных центров. Следующую партию обещают уже на текущей неделе, тогда маски достанутся и медучреждениям. Китай помогает Красноярску щедрее Федерации: по просьбе краевого правительства из Харбина через КПП Хэйхэ в Красноярск ушло 50 тысяч масок и 300 защитных костюмов. Эта экстренная помощь — ответный шаг: ранее Красноярск передавал провинции Хэйлунцзян (Харбин — ее столица) 50 тыс. масок.

Фото: РИА Новости

В красноярских аптеках маски пропали еще зимой.

11 марта краевое УФАС возбудило дело против четырех крупных поставщиков медицинских масок — по их сговору торговая наценка достигала 600%. Сейчас в витринах и у касс аптек объявления аршинным капсом: «Масок нет». 11 красноярских предприятий шьют маски сами — 62 тыс. в сутки, планируется увеличить выпуск еще на 10 тысяч. На пошив масок перенастроили предприятие «КрасТЭМ» Всероссийского общества слепых. Краевые власти также дали поручение организовать на имеющихся производственных мощностях выпуск дезинфицирующих и антисептических растворов.

Еще 23 марта открытое письмо от водителей скорой (красноярская подстанция № 1, ул. Республики, 17) обнародовал депутат ЗакСа Александр Глисков. «Водители не входят в штат скорой помощи, мы отдельная организация КГБУ "СанАвтоТранс". Обращаемся, потому что нашему начальству по большому счету на нас плевать. На всех водителей не хватает спецодежды, отвечают "нет в наличии, когда будет, неизвестно". В связи с коронавирусом медикам выдают нормальные средства защиты, костюмы, респираторы, маски на глаза, бахилы, шапки...»

«У водителей же тонкий полуоткрытый костюм и обычная медицинская маска, нас считают за расходный материал, на подстанции у нас нет даже антисептика».

28 марта Глисков сообщил: «После огласки вопрос решился. Водителям стали выдавать защитные комплекты: комбинезон, перчатки, шапка, а также респираторы и очки».

1 апреля директор того самого КГБУ «СанАвтоТранс» Евгений Петроченко подтвердил ТВК госпитализацию в БСМП одного из водителей скорой с подозрением на коронавирус и добавил: «Рассказывать о ситуации с масками нет смысла. Об этом знают все, включая краевой минздрав. Мы изготавливаем маски сами и обеспечиваем ими сотрудников. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты». Позже Петроченко сказал, что водителя не госпитализировали, и сейчас он находится на двухнедельном домашнем карантине: «21 марта он доставлял пациентку с подозрением на COVID-19, а 31 марта у водителя взяли мазок. Диагноз ждет подтверждения, 4 апреля будут результаты».

Сами врачи к средствам (и смыслам) защиты от коронавируса относятся трезво. «Эпидемия мимо нас не пройдет. Это стало понятно по истории распространения во всем мире, — заявил Корчагин. — К нам эпидемия придет чуть позже. Самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края, и, скорее всего, этой инфекцией переболеет две трети сотрудников краевой клинической больницы, поскольку до сих пор нет надежных методов лечения и профилактики».

Красноярск