Причины итальянской катастрофы

Во всем мире за три месяца эпидемии коронавирус унес жизни больше 40 тысяч человек (0,0005% населения Земли). Италия пострадала от коронавируса больше всех других стран Мира. По состоянию на 31 марта, в Италии более 105 тысяч заболевших, 16 тысяч выздоровевших и 12 428 погибших. Главным эпицентром инфекции стала Ломбардия, именно здесь на всех пациентов не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и врачам приходилось выбирать, кого лечить, а кого — нет.

С чем связана итальянская катастрофа?

Началось все с того, что в конце января в Милан в погоне за посленовогодними скидками приехало большое количество китайцев, произошло массовое инфицирование большого количества людей.

Особенностью коронавирусной инфекции служит то, что люди заразны еще до возникновения симптомов заболевания, поэтому тактика изоляции заболевших недостаточно эффективна.

При этом жесткие меры изоляции не вводились достаточно долго. Федеральные власти банально прозевали начало эпидемии. Общество изначально отнеслось к инфекции довольно легкомысленно. Люди не спешили самоизолироваться, ограничивать контакты и постоянно мыть руки (как это делают, например, японцы, где темпы распространения эпидемии необычно низкие). В Италии после отмены занятий в университетах и школах какое-то время продолжали работать бары и клубы, которые молодежь радостно продолжала посещать.

Миланцы продолжали обниматься и целоваться, пока в дело буквально не вмешалась полиция!

Итальянцы не пошли по сценарию Южной Кореи и не стали выявлять все цепочки инфицированных. Заболевшие пациенты часто направлялись в стационары, то есть система сортировки пациентов (кому самоизолироваться на дому с легкой формой, а кому — ехать в больницу) работала недостаточно хорошо.

Большое число людей заболело одновременно, и больницы быстро начали переполняться пациентами. Вслед за ними заболели медики, они составляют чуть менее 10% всех заболевших. Это связано с тем, что вирулентность (способность инфицировать) коронавируса высока, и простых мер предосторожности недостаточно. Требуется использовать одноразовые костюмы, очень часто менять маски с высоким уровнем защиты и тому подобное.

Италия — страна с очень высокой средней продолжительностью жизни (83 года), а пожилые люди имеют кардинально более высокий риск смерти от коронавирусной инфекции. Более 90% умерших — люди старше 70 лет. Важно понимать, что в Италии очень трепетное отношение к пожилым людям.

В России даже в очень хороших клиниках я не раз и не два наблюдал, как заведующий отделением реанимации уговаривает молодого доктора после ночной смены: «Ну что ты творишь? Отпусти уже дедушку! Он же сам тебя умоляет». Конечно, в России есть много самоотверженных реаниматологов, которые будут делать все возможное для спасения самых «бесперспективных» пациентов. Но в Италии такие ситуации в принципе невозможно представить.

Стариков начали спасать.

И система здравоохранения «легла».

Здесь важно понимать, что это две разные ситуации: когда больных очень много, медики работают на износ, но мощности реанимации кое-как хватает для обеспечения пациентов ИВЛ. И совершенно другая ситуация — когда аппараты ИВЛ закончились.

Здесь перестают работать годами отлаженные процессы, доктора отчаиваются, не понимая, кого спасать, растет число врачебных ошибок.

Количество смертей, нарастающее как снежный ком, включает и пациентов с прогрессирующими хроническими заболеваниями. И уже трудно разобрать, кто умер непосредственно от коронавирусной пневмонии, а кто от сердечной недостаточности или тромбоза, в которые коронавирус внес не такой уж большой вклад. Дальше возникают уже трудности лечения пациентов с острыми состояниями — например, с аппендицитом.

Давайте скажем честно: порой мы слышим разговоры молодых людей о том, что чем меньше стариков — тем меньше нагрузка на пенсионные фонды. Но произносящие человеконенавистнические речи люди должны понимать, что, если система здравоохранения «захлебнется», они и их дети окажутся в ситуации, когда быстрое и качественное лечение будет невозможно.

Хорошие новости заключаются в том, что, чем быстрее развивается эпидемия, тем она скорее проходит, так как быстрее образуется иммунная прослойка. По всей видимости, пик эпидемии в Италии вот-вот будет пройден, система здравоохранения войдет в более стабильный режим работы, и количество новых смертей резко сократится.

Почему итальянский сценарий маловероятен в Москве?

Тому есть три основные причины.

Во-первых, в городе достаточно быстро объявили «мягкий карантин», эта мера оказывается очень эффективной, она позволяет снизить пик эпидемии до такого уровня, чтобы аппаратов ИВЛ хватало на всех заболевших.

Во-вторых, Москва лучше Италии обеспечена аппаратами ИВЛ, их около шести тысяч штук. Более сложных устройств, аппаратов для экстракорпоральной оксигенации крови, которые помогают в самых тяжелых случаях, в Москве также больше, чем во многих европейских столицах.

Это значит, что

система здравоохранения, скорее всего, не захлебнется на пике эпидемии, который ожидается через две-четыре недели.

Наконец, у нас не так много очень пожилых пациентов с букетом заболеваний, которые держатся благодаря идеально подобранной терапии.

Представьте два магазина посуды. В одном обычные чашки, глина, немного фарфора. В другом множество предметов из утонченного хрусталя. После небольшого землетрясения (вирус тяжелее гриппа, но не такой уж страшный) во втором магазине разобьется намного больше посуды. Образно выражаясь, популяция Италии включала огромное количество таких хрупких «хрустальных ваз». У нас таких пациентов намного меньше, это деятели культуры, ученые и врачи, которые получают такое же качественное лечение, как в Италии. Именно они сейчас в группе максимального риска, и их нужно защищать в первую очередь.

Есть версия, что россиян может дополнительно защищать от инфекции прививка БЦЖ, но эта информация пока что не подтверждена в качественных исследованиях. Даже если такая защита и есть, то она незначительна, надеяться на нее нельзя. Карантин (самоизоляцию) всем нужно соблюдать в режиме, установленном властями региона.

На сегодняшний день ключевые риски для системы здравоохранения включают недостаток средств защиты медицинского персонала и малое число кадров, обученных лечению пациентов с тяжелой инфекцией. Появляются сообщения о том, что в ряде регионов существует серьезный недостаток респираторов, одноразовых халатов и других средств защиты. Нужно закупить их в самом срочном порядке.

Нужно не допустить инфицирования врачей, и, что очень важно, оградить их от давления правоохранительных органов. Врачи и медицинские сестры должны заниматься лечением пациентов, а не заполнением бесполезной макулатуры, которая нужна только для защиты от людей в погонах, а не от вируса.

Ярослав Ашихмин — дежурный врач «Новой газеты»