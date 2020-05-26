Басманное хозяйство — гражданский аспект

18 мая «Новая» направила председателю Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Н.В. Тимошину запрос: кто претендует на должность председателя Мосгорсуда, освобождающуюся за истечением второго (а по сути третьего) срока полномочий Ольги Егоровой? Срок подачи заявлений на объявленный в связи с этим конкурс истек 15 мая, но информация о претендентах на сайте ВККС не появилась. На ответ хватило бы и пяти минут, но в отведенный законом о СМИ недельный срок мы его не получили.

Со стороны общества претензий к председателю Мосгорсуда много, связаны они и с общим обвинительным уклоном в уголовном правосудии, и с избирательной жесткостью по делам с политическим оттенком (сейчас это, прежде всего, ответвления «московского дела»). Но обвинительный уклон характерен и для других российских судов, а протестная активность сосредоточена в столицах, по отдельным ее вспышкам суды других регионов, например, в Ростове и в Пензе, вынесли такие же неадекватные, с нашей точки зрения, приговоры. Едва ли замена Егоровой здесь что-то кардинально изменит — эта карательная политика формируется на другом уровне.

Но есть и другой аспект столичного «басманного» правосудия: по гражданским делам. На первый взгляд они рутинны, но собственность и деньги вращаются по большей части именно в этой сфере. Массив гражданских дел (не считая еще и арбитражных) огромен, разнороден, и анализировать его вручную немыслимо. Но если появилась зацепка в виде возбужденного уголовного дела, по его ответвлениям можно проследить, как суды сами оказываются орудиями преступлений. Это невидимая «обратная сторона Луны»:

здесь извлекается «бонус» за «правильные» с точки зрения тех, кто назначает судей, решения по знаковым уголовным и административным делам.

За состояние этого гражданско-правового «хозяйства» председатель Мосгорсуда несет не меньшую ответственность, чем за «обвинительный уклон» — тем более в глазах тех, кто принимает кадровые решения. Кто бы ни сел в вакантное кресло, чтобы изменить что-то в системе столичного правосудия, лезть придется прежде всего сюда. А мы воспользуемся случаем и пройдемся по ответвлениям уголовного дела, возбужденного еще в прошлом году, в том числе благодаря усилиям «Новой».

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Сейчас Игоря Кольцова судят в Лефортовском райсуде за мошенничество. В результате публикации в «Новой» мошенник был задержан, но заслуга газеты лишь в том, что Кольцов (или Краснов) в ближайшее время никого не обманет, не лишит собственности, а возможно, косвенно, и жизни. Но факт, что человек оказался в тюрьме, никого, конечно, радовать не может.

Я часа два наблюдал за ним 20 марта прошлого года в коридоре Мосгорсуда, а затем и в зале заседания. Гражданское дело о признании за Кольцовым права на регистрацию собственности на квартиру, якобы проданную ему неким Ю.А. Ризо, в тот раз трое судей отложили. Я старался понять, видят ли они тут подвох. Но судьи умеют придавать лицам непроницаемое выражение. А «Кольцов», который, увидев меня, занял позицию поближе к двери, имел вид скорее обреченный. В куда более опасной криминальной группировке он пешка, которую рано или поздно приносят в жертву, — и он прекрасно это понимал.

Игорь Кольцов. Фото: Леонид Никитинский

Но вот, например, эти трое судей, выражение чьих лиц осталось для меня загадкой, — они в этой партии кто? Не ферзи, точно не пешки, но, может быть, ладьи? Используют ли их втемную, или они в доле? Ведь без судебных решений такие схемы невозможны.

Если вкратце, по первому эпизоду гражданин Г., постоянно проживающий в Германии, случайно узнал, что квартира в Москве, которую он, уезжая, выставил на продажу за 150 млн руб., якобы уже продана некоему Кольцову за 45 млн руб., и Росреестр даже зарегистрировал за ним право собственности — на основании решения Замоскворецкого райсуда от 21 июня 2016 года. Судья Мария Потык применила ч. 3 ст. 551 ГК РФ, по которой суд может вынести такое решение в случае, если одна из сторон после сделки уклоняется от регистрации права собственности на квартиру.

Адвокат Наталья Земскова, с которой Г. заключил договор, сумела оспорить эту сделку в Мосгорсуде, доказав, что подпись в договоре не имеет ничего общего с подписью Г., он не был извещен о дне заседания, а главным аргументом для судей стало то, что в момент якобы получения денег Г. находился в Германии. В декабре 2016 года адвокат добилась возбуждения УВД ЦАО г. Москвы уголовного дела по ст. 159 УК РФ, по которому, кроме допроса потерпевшего, никакие следственные действия вплоть до появления в мае 2019-го заметки в «Новой» не проводились. В квартире № 50 (как в «Мастере и Маргарите») в это время происходили всякие диковинные явления, но повторяться мы не будем.

Наталья Земскова. Фото из архива

Обратимся к другим гражданским делам, связанным с Кольцовым (Красновым, приговоренным в Тамбове в 2008 году к 5,5 года лишения свободы), лже-генералом, лже-ликвидатором чернобыльской аварии, лже-чемпионом по шахматам «Одессы и Сухопутных войск». Это то, что о нем без помощи следствия нагуглила Земскова, пытаясь сдвинуть оное с места, но это сейчас для нас не главное. Главное — решения московских судей по искам того же «Кольцова» или с его участием, которые размещены в базе данных Мосгорсуда — общим счетом не менее 19 единиц хранения.

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Гражданка М. проживала одиноко в собственной в квартире в Раменках, а кроме того, в ее собственности оказалась квартира в Тропарево, которую она, не имея средств для ремонта, не использовала. В мае 2017-го М. уехала к родственникам в Крым и вернулась в марте 2018-го. Вскоре после этого она находилась дома, когда дверь стали взламывать трое. М. вызвала полицию, но взломщики не испугались, а предъявили документы, из которых следовало, что один из них — слесарь, а двое других — новый собственник квартиры Владимир Сафронов и Игорь Кольцов, которому Сафронов ее даже уже сдал.

Квартиру М. якобы продала Сафронову 19 июля 2017 года (она была в Крыму), на основании этого договора (подпись под которым оказалась подделанной) Сафронов на основании ст. 551 ГК получил заочное решение Никулинского суда Москвы от 26 октября (судья Казакова О.А.), по которому зарегистрировал переход собственности. Поскольку «арендатор» Кольцов был тут как бы не при делах, М. с Сафроновым поехала разбираться в ОМВД «Раменки», оттуда она вернулась домой, но дверь была заперта.

Она снова вызвала полицию, та — МЧС, дверь взломали — в квартире на диване спал Кольцов, пьяный в хлам.

Это не конец злоключений гражданки М. — Кольцов оказался не только арендатором квартиры в Раменках, но и представителем ее, гражданки М., интересов по нотариально удостоверенной доверенности, а также счастливым обладателем второй ее квартиры в Тропарево. Ту она ему якобы продала в ноябре 17-го года, все документы были подделаны, иск по ст. 551 ГК в тот же Никулинский суд был уже подан, но она успела нанять адвоката, и Кольцов от иска отказался. Определение об оставлении иска без рассмотрения было вынесено судьей Е.А. Кузнецовой в мае 2018 года, когда история с мошенничеством по первой квартире была уже всем понятна.

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Супруги С. 10 августа 2018 года купили квартиру на проспекте Мира у некоего Зыбина, утверждавшего, что он получил ее в наследство после смерти тети — Галины Зыбиной. В офисе Росреестра к супругам подошли уже известный нам Кольцов и пока не известный Марк Мдивани. Последний пояснил, что он сын Зыбиной и ее наследник, в связи с чем подошедшие попросили за приобретенную квартиру еще денег, угрожая, что в противном случае государственные органы регистрации эту сделку не пропустят.

Последовало разбирательство в Останкинском суде (судьи Меньшова О.А, Борисова С.В., Арзамасцева А.Н.), «Мдивани» представил свидетельство о рождении, где его матерью была указана Зыбина, и справку в переводе с грузинского о том, что в период открытия наследства он отбывал наказание в Грузии. Не засоряя эту историю деталями, хотя сами по себе они очень любопытны, скажем, что Мдивани оказался уже известным нам Сафроновым, свидетельство же о рождении, как и справка из Грузии, — поддельные. В период «отбывания наказания в Грузии» тот сумел-таки дать в Москве нотариальную доверенность Кольцову, по которой он и представлял его в Останкинском суде.

По ходу дела выяснилось, что в том же суде, хотя и у других судей, Сафронов пытался завладеть той же квартирой по другой, но столь же мошеннической схеме.

Супругам С. не повезло: хотя параллельно над Кольцовым сгущались тучи, угрозы, высказанные им и Сафроновым-Мдивани, оказались не блефом: сейчас все там же, в Останкинском суде, рассматривается иск Департамента имущества Москвы о признании сделки супругов С. с Зыбиным недействительной — тот оказался вовсе не «Зыбиным», а, видимо, мошенником из конкурирующей преступной группировки.

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С прошлогодней публикацией о Кольцове мы два месяца тянули, ожидая, что УМВД столицы все же задержит мошенника: оставаясь на свободе, он мог оборвать связи, да и для адвоката Земсковой, которая передала нам информацию, это было опасно. Поскольку никто, увы, Кольцова не задержал, мы пошли на публикацию, но еще до этого Мосгорсуд (председательствующий Горнова М.В., судьи Полковников С.В. и Родина Т.В.) 18 апреля 2019 года отменил решение судьи Бутырского суда Данилиной Е.А., которая, единственная, отказала Кольцову в иске по ст. 551 ГК, и на основании теперь уже решения Мосгорсуда тот завладел квартирой Ю.А. Ризо. Мы не знаем, кто этот человек и жив ли он (в судах он, естественно, не появлялся), пусть его ищут компетентные органы.

Но сейчас нам интересны даже не обманутые граждане, которым в приведенных выше примерах удалось восстановить свои права (хотя наверняка есть и не попавшие в поле нашего зрения случаи). Конечно, следствие, как и нас, должно интересовать, кто стоит за Красновым (и Сафроновым) где-то гораздо выше в преступной иерархии и пока в тени. Но нас тут интересуют судьи, чьи подписи стоят под решениями, без которых, как можно предположить, все эти схемы были бы невозможны.

По единственному эпизоду, который вменяется Краснову в Лефортовском суде (ряд других выделен в отдельное производство), роль судьи Патык описана в обвинительном заключении так:

«Кольцов... введя сотрудников суда в заблуждение... Судьей Патык М.Ю., не осведомленной о преступных намерениях... вынесено решение…» Да неужто? Может, она не в суде, а в детском саду подвизается?

Во всех приведенных случаях липа в документах была столь очевидна, что надо было постараться ее не заметить. То же касается и судей Мосгорсуда, проверявших законность этих решений. Умысел тут доказать сложно: сам Кольцов с судьями переговоров, конечно, не вел, а возможное недостающее звено между ними в деле отсутствует. Но как минимум это может быть похоже на преступную небрежность, повлекшую для разных потерпевших серьезные последствия, и которая, как мы считаем, не должна оставаться без наказания.

Если с участием Кольцова в базе Мосгорсуда мы насчитали 19 дел, то с участием В.М. Сафронова их 26. Сколько еще Кольцовых-Сафроновых-Зыбиных гуляет по просторам столичного правосудия, неизвестно. Уголовных дел с формулами вроде «введя суд в заблуждение» нам пока удалось обнаружить немного, но, скорей всего, это связано лишь с нежеланием органов МВД их возбуждать — вспомним, каких усилий стоило довести до суда дело только по одному эпизоду мошенничества.

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И в качестве вишенки на торте еще одно дело, не связанное с квартирой, зато истцом в нем выступил тот же Кольцов. 22 декабря 2016 года судья Лефортовского районного суда Альцев Н.В. удовлетворил его иск на сумму 10 млн руб. плюс 500 тыс. руб. процентов и 240 тыс. руб. неустойки к ООО «Маркет». Дело было рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства заочно, без вызова представителей ООО «Маркет». Впоследствии в Мосгорсуде ответчик доказал (определение от 18 августа 2018 года), что не только не был извещен об иске, но вообще никакого Кольцова (а равно Краснова) в глаза не видел и договор займа с ним не заключал.

Если нас хотят убедить, что и тут суд был «не осведомлен о преступных намерениях», откроем Гражданско-процессуальный кодекс РФ, который всякий судья должен знать назубок, а если и нет, то он всегда у него перед глазами — статья 232.2 ГПК о рассмотрении гражданских дел в порядке упрощенного судопроизводства. Такой порядок возможен с согласия сторон, что должно быть подтверждено, и (внимание!) при сумме иска не более 100 тыс. руб. — то есть суммарно судья превысил свою компетенцию в 107,4 раза.

Мы просим ВККС уточнить: до сих пор ли судья Николай Альцев рассматривает по соседству с тем залом, где сейчас слушается уголовное дело Краснова, гражданские дела? Может быть, правильное место для него в том зале?