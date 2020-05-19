Бедность с женским лицом

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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Зинаида БурскаяКорреспондент
Пандемия коронавируса значительно усугубит экономическое неравенство. В особо уязвимом положении окажутся женщины, говорится в заявлении крупной сети женских неправительственных организаций «Женщины против насилия в Европе» (WAVE). Однако специалисты отмечают, что экономические возможности россиянок начали сокращаться еще до начала коноракризиса, что может спровоцировать рост экономического насилия. Экспертами «Школы безопасности и благополучия», организованной Moscow FemFest, рассказывают, как обеспечить собственную экономическую безопасность даже в условиях кризиса.
школа безопасности и благополучия
Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи.
Страна работающих разведенных мам
В России зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин — об этом год назад сообщала бывший вице-премьер правительства Ольга Голодец. Такой разрыв считается очень значительным, по этому показателю Россия опережает даже соседей по СНГ. Несмотря на то, что российские женщины в среднем более образованы, чем мужчины, в стране продолжает существовать гендерная дискриминация при приеме на работу: согласно опросам, работодатели охотнее принимают на работу именно мужчин. Женщины также медленнее продвигаются по карьерной лестнице, и эта проблема существует не только в России, но и в более благополучных с точки зрения защиты прав женщин странах.
Россия — в числе мировых лидеров по количеству разводов, причем в подавляющем большинстве случаев дети остаются с мамами. При этом после развода женщины не всегда могут расчитывать на необходимую для содержания детей финансовую поддержку со стороны бывшего супруга — долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума и составили 152 миллиарда рублей.
Из-за значительного разрыва в доходах и других проявлениях трудовой дискриминации, а также социально-экономической незащищенности уязвимых групп населения бедность в России зачастую имеет женское лицо.
По данным Росстата за 2016 год более 54% всех малоимущих в возрасте старше 16 лет — женщины.
Кризисы и катаклизмы всегда больнее бьют по менее защищенным, и влияние коронакризиса на женщин и мужчин также будет непропорциональным.
В период карантина сильнейшим образом страдают отрасли, в которых были в основном трудоустроены именно женщины, считает правозащитница и соавтор проекта поддержки женщин «Ты не одна» Алена Попова. Речь о здравоохранении, образовании, торговле, туризме, сфере общественного питания, красоты, развлечений, досуга, профессиональном уходе за детьми.
«В некоторых регионах до 95% женщин работают в неформальном секторе, не имея никаких гарантий сохранения заработка или социальной защиты в кризисных ситуациях, таких как пандемия коронавируса. Неформальный сектор охватывает множество видов экономической активности, которые с большой долей вероятности могут пострадать в результате введения карантина, требования о соблюдении дистанции в общественных местах и общего замедления экономики. Речь идет, в частности, об уличной торговле, рынках и сезонной работе», — указывает в докладе «COVID-19 и права человека» Human Rights Watch.
Еще одним фактором риска становится работа по дому и уход за детьми и престарелыми родственниками, которые тоже обычно ложатся на плечи женщин.
«В целом по миру женщины бесплатно выполняют почти в 2,5 раза больший объем обязанностей по уходу и домашнему хозяйству, чем мужчины, и в ситуации закрытия школ эта нагрузка только увеличивается, что затрудняет для женщин сохранение оплачиваемой работы», — отмечают в Human Rights Watch.
Экономическая безопасность как защита от домашнего насилия
Социально-экономическая уязвимость может приводить к возникновению экономического насилия в семье, когда один из супругов лишает другого финансовых ресурсов, запрещает устаиваться на работу или распоряжаться собственным имуществом и деньгами, контролирует доходы и расходы.
Экономическая безопасность женщин важна уже потому, что помогает предотвратить домашнее насилие, отмечает Алена Попова. «Оно начинается в том числе по причине экономической зависимости от партнёра, когда женщина (если это женщина-жертва) не может уйти от партнера, потому что ей нечем заплатить за гостиницу, за проезд, она сейчас не может содержать детей», — говорит правозащитница.
Если в семье зарабатывает только один из супругов, это может привести к злоупотреблениям, отмечают эксперты.
Риск пострадать от экономического насилия увеличивается, если вы вкладываете деньги в семейный бюджет, но им не распоряжаетесь, например потому, что ваш партнер настаивает на том, что лучше разбирается в финансах и сам решит, на что и когда тратить деньги.
Брать кредиты в тайне от жены или мужа — это тоже форма экономического насилия, потому что супруги несут ответственность по долговым обязательствам в равных долях, напоминают эксперты.
Факторы риска и признаки экономического насилия
- У вас нет собственных источников дохода.
- Вы фактически не имеете возможности распоряжаться собственными доходами и имуществом (Например, вы не можете контролировать, что происходит с вашей квартирой, потому что все документы передали своему партнеру, или вы отдаете всю зарплату мужу, потому что «он лучше ей распорядится»).
- Ваш муж берет кредиты, не посоветовавшись с вами.
Для того, чтобы оценить риск возникновения экономического насилия в вашей семье, можно пройти специальный тест.
Экономическая безопасность — это полный контроль над своими финансовыми ресурсами. «Простое правило: если у вас есть свои доходы и накопления, то вы должны тратить их сами и принимать решение в отношении этих трат сами. Если вы договорились тратить их совместно, ваши траты должны быть прозрачными», — говорит Алена Попова.
Составляющие экономической безопасности
- У вас есть собственные финансовые ресурсы.
- У вас есть доступ к вашим счетам и имуществу.
- Вы сами принимаете решение в отношении распределения своих финансовых ресурсов.
- Вы знаете ваши долговые обязательства.
Как трансформируется рынок труда
На самом деле вялотекущий кризис на рынке труда начался задолго до пандемии коронавируса, отмечает консультант по карьерному движению и антикризисному управлению Ксения Авдей. «Это кризис перераспределения рабочих мест. Перераспределения между странами, между городами, а также между индустриями», — говорит она.
Но в условиях коронакризиса изменения наступают быстрее. «Индустрии, которые медленно умирали, умрут быстрее, перераспределение между офлайном и онлайном произойдет быстрее, — поясняет Авдей. — Несколько лет подряд все говорили, что человек дома не будет ничего делать, но мы буквально за неделю дружно перешли на удаленку, освоили технологии, причем даже те, кто к этому раньше никогда не прикасался».
Несмотря на то, что многие отрасли, в которых работали женщины, сильно пострадали от коронакризиса, появляются новые отрасли, в которых они могут проявить себя.
«Сфера онлайн-образования — это, безусловно ниша для развития женщин, которые были трудозаняты в сфере образования», — приводит пример Алена Попова.
Пока ребенок будет онлайн заниматься с преподавателем, его мама сможет поработать. Одновременно эта отрасль позволит удержаться на плаву огромному количеству женщин, которые хотят и умеют преподавать или проводить развивающие занятия с детьми.
Памятка. Как повысить уровень экономической безопасности
- Честно ответить себе на вопрос: в каких областях жизни, от кого и от чего я сильно зависима? Устраивает ли меня это? Признаться в том, что находитесь в финансовой зависимости от партнера, вас это устраивает и вы понимаете и принимаете риски такой ситуации — это нормальный «взрослый» подход. Если вы, напротив, не готовы с этим мириться, это может стать стартом для очень серьезных изменений.
- Определить свое место на рынке труда. Кто я? Какие у меня есть навыки? Какова моя репутация? За счет чего я зарабатываю? Как ко мне приходят деньги, как я имею возможность на этот процесс влиять?
- Узнать, к чему стремиться. Во-первых, оценить перспективы собственной специальности и отрасли. Во-вторых, определить, какие профессии будут востребованы в ближайшее время (например, изучить «Атлас новых профессий») и понять, каких навыков вам не хватает, чтобы ими овладеть.
- Изучить структуру расходов и определить величину финансовой «подушки безопасности». Ксения Авдей полагает, что такой подушки должно хватать минимум на шесть месяцев. Если есть возможность — постараться ускорить ее рост. «Если сейчас мы сидим дома и продолжаем получать прежнюю зарплату, значит, откладываем не 10% а 30%», — приводит пример Авдей.
- Перераспределить расходы и вложить деньги в «подушку безопасности» или собственное образование. Определите, на чем вы можете сэкономить, не понижая свой уровень жизни, советует Алена Попова.
- Оформить льготы, пособия, выплаты, налоговые вычеты. Это не подачка, это то, что положено вам по закону.
- Защитить собственные накопления и имущество, заключив брачный договор. Зафиксировать в нем, что все ваши накопления являются вашими, а не совместно нажитым имуществом, — тогда в случае развода ваши накопления не будут разделены между вами и партнером.
- Запастись терпением. На выстраивание собственной экономической безопасности обычно уходит от одного до трех лет.
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