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№ 50 от 18 мая 2020

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Бедность с женским лицом

Как защитить себя от экономического насилия в условиях кризиса

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Зинаида БурскаяКорреспондент

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Пандемия коронавируса значительно усугубит экономическое неравенство. В особо уязвимом положении окажутся женщины, говорится в заявлении крупной сети женских неправительственных организаций «Женщины против насилия в Европе» (WAVE). Однако специалисты отмечают, что экономические возможности россиянок начали сокращаться еще до начала коноракризиса, что может спровоцировать рост экономического насилия. Экспертами «Школы безопасности и благополучия», организованной Moscow FemFest, рассказывают, как обеспечить собственную экономическую безопасность даже в условиях кризиса.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

школа безопасности и благополучия

Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи. 

Страна работающих разведенных мам

В России зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин — об этом год назад сообщала бывший вице-премьер правительства Ольга Голодец. Такой разрыв считается очень значительным, по этому показателю Россия опережает даже соседей по СНГ. Несмотря на то, что российские женщины в среднем более образованы, чем мужчины, в стране продолжает существовать гендерная дискриминация при приеме на работу: согласно опросам, работодатели охотнее принимают на работу именно мужчин. Женщины также медленнее продвигаются по карьерной лестнице, и эта проблема существует не только в России, но и в более благополучных с точки зрения защиты прав женщин странах.

Россия — в числе мировых лидеров по количеству разводов, причем в подавляющем большинстве случаев дети остаются с мамами. При этом после развода женщины не всегда могут расчитывать на необходимую для содержания детей финансовую поддержку со стороны бывшего супруга — долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума и составили 152 миллиарда рублей.

Из-за значительного разрыва в доходах и других проявлениях трудовой дискриминации, а также социально-экономической незащищенности уязвимых групп населения бедность в России зачастую имеет женское лицо.

По данным Росстата за 2016 год более 54% всех малоимущих в возрасте старше 16 лет — женщины.

Кризисы и катаклизмы всегда больнее бьют по менее защищенным, и влияние коронакризиса на женщин и мужчин также будет непропорциональным. 

В период карантина сильнейшим образом страдают отрасли, в которых были в основном трудоустроены именно женщины, считает правозащитница и соавтор проекта поддержки женщин «Ты не одна» Алена Попова. Речь о здравоохранении, образовании, торговле, туризме, сфере общественного питания, красоты, развлечений, досуга, профессиональном уходе за детьми.

«В некоторых регионах до 95% женщин работают в неформальном секторе, не имея никаких гарантий сохранения заработка или социальной защиты в кризисных ситуациях, таких как пандемия коронавируса. Неформальный сектор охватывает множество видов экономической активности, которые с большой долей вероятности могут пострадать в результате введения карантина, требования о соблюдении дистанции в общественных местах и общего замедления экономики. Речь идет, в частности, об уличной торговле, рынках и сезонной работе», — указывает в докладе «COVID-19 и права человека» Human Rights Watch.

Еще одним фактором риска становится работа по дому и уход за детьми и престарелыми родственниками, которые тоже обычно ложатся на плечи женщин.

«В целом по миру женщины бесплатно выполняют почти в 2,5 раза больший объем обязанностей по уходу и домашнему хозяйству, чем мужчины, и в ситуации закрытия школ эта нагрузка только увеличивается, что затрудняет для женщин сохранение оплачиваемой работы», — отмечают в Human Rights Watch.

Экономическая безопасность как защита от домашнего насилия

Социально-экономическая уязвимость может приводить к возникновению экономического насилия в семье, когда один из супругов лишает другого финансовых ресурсов, запрещает устаиваться на работу или распоряжаться собственным имуществом и деньгами, контролирует доходы и расходы.

Экономическая безопасность женщин важна уже потому, что помогает предотвратить домашнее насилие, отмечает Алена Попова. «Оно начинается в том числе по причине экономической зависимости от партнёра, когда женщина (если это женщина-жертва) не может уйти от партнера, потому что ей нечем заплатить за гостиницу, за проезд, она сейчас не может содержать детей», — говорит правозащитница.

Если в семье зарабатывает только один из супругов, это может привести к злоупотреблениям, отмечают эксперты.

Риск пострадать от экономического насилия увеличивается, если вы вкладываете деньги в семейный бюджет, но им не распоряжаетесь, например потому, что ваш партнер настаивает на том, что лучше разбирается в финансах и сам решит, на что и когда тратить деньги.

Брать кредиты в тайне от жены или мужа — это тоже форма экономического насилия, потому что супруги несут ответственность по долговым обязательствам в равных долях, напоминают эксперты.

Факторы риска и признаки экономического насилия

  • У вас нет собственных источников дохода.
  • Вы фактически не имеете возможности распоряжаться собственными доходами и имуществом (Например, вы не можете контролировать, что происходит с вашей квартирой, потому что все документы передали своему партнеру, или вы отдаете всю зарплату мужу, потому что «он лучше ей распорядится»).
  • Ваш муж берет кредиты, не посоветовавшись с вами.

Для того, чтобы оценить риск возникновения экономического насилия в вашей семье, можно пройти специальный тест.

Экономическая безопасность — это полный контроль над своими финансовыми ресурсами.  «Простое правило: если у вас есть свои доходы и накопления, то вы должны тратить их сами и принимать решение в отношении этих трат сами. Если вы договорились тратить их совместно, ваши траты должны быть прозрачными», — говорит Алена Попова.

Составляющие экономической безопасности

  • У  вас есть собственные финансовые ресурсы.
  • У вас есть доступ к вашим счетам и имуществу.
  • Вы сами принимаете решение в отношении распределения своих финансовых ресурсов.
  • Вы знаете ваши долговые обязательства.

Как трансформируется рынок труда

На самом деле вялотекущий кризис на рынке труда начался задолго до пандемии коронавируса, отмечает консультант по карьерному движению и антикризисному управлению Ксения Авдей. «Это кризис перераспределения рабочих мест. Перераспределения между странами, между городами, а также между индустриями», — говорит она.

Но в условиях коронакризиса изменения наступают быстрее. «Индустрии, которые медленно умирали, умрут быстрее, перераспределение между офлайном и онлайном произойдет быстрее, — поясняет Авдей. — Несколько лет подряд все говорили, что человек дома не будет ничего делать, но мы буквально за неделю дружно перешли на удаленку, освоили технологии, причем даже те, кто к этому раньше никогда не прикасался».

Несмотря на то, что многие отрасли, в которых работали женщины, сильно пострадали от коронакризиса, появляются новые отрасли, в которых они могут проявить себя.

«Сфера онлайн-образования — это, безусловно ниша для развития женщин, которые были трудозаняты в сфере образования», — приводит пример Алена Попова.

Пока ребенок будет онлайн заниматься с преподавателем, его мама сможет поработать. Одновременно эта отрасль позволит удержаться на плаву огромному количеству женщин, которые хотят и умеют преподавать или проводить развивающие занятия с детьми.

Памятка. Как повысить уровень экономической безопасности

  • Честно ответить себе на вопрос: в каких областях жизни, от кого и от чего я сильно зависима? Устраивает ли меня это? Признаться в том, что находитесь в финансовой зависимости от партнера, вас это устраивает и вы понимаете и принимаете риски такой ситуации — это нормальный «взрослый» подход. Если вы, напротив, не готовы с этим мириться, это может стать стартом для очень серьезных изменений.
  • Определить свое место на рынке труда. Кто я? Какие у меня есть навыки? Какова моя репутация? За счет чего я зарабатываю? Как ко мне приходят деньги, как я имею возможность на этот процесс влиять?
  • Узнать, к чему стремиться. Во-первых, оценить перспективы собственной специальности и отрасли. Во-вторых, определить, какие профессии будут востребованы в ближайшее время (например, изучить «Атлас новых профессий») и понять, каких навыков вам не хватает, чтобы ими овладеть.
  • Изучить структуру расходов и определить величину финансовой «подушки безопасности». Ксения Авдей полагает, что такой подушки должно хватать минимум на шесть месяцев. Если есть возможность — постараться ускорить ее рост. «Если сейчас мы сидим дома и продолжаем получать прежнюю зарплату, значит, откладываем не 10% а 30%», — приводит пример Авдей.
  • Перераспределить расходы и вложить деньги в «подушку безопасности» или собственное образование. Определите, на чем вы можете сэкономить, не понижая свой уровень жизни, советует Алена Попова.
  • Оформить льготы, пособия, выплаты, налоговые вычеты. Это не подачка, это то, что положено вам по закону.
  • Защитить собственные накопления и имущество, заключив брачный договор. Зафиксировать в нем, что все ваши накопления являются вашими, а не совместно нажитым имуществом, — тогда в случае развода ваши накопления не будут разделены между вами и партнером.
  • Запастись терпением. На выстраивание собственной экономической безопасности обычно уходит от одного до трех лет.

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Теги:
moscowfemfest, алименты, экономическое насилие, зарплаты, гендерное равенство

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