Бедность с женским лицом

Пандемия коронавируса значительно усугубит экономическое неравенство. В особо уязвимом положении окажутся женщины, говорится в заявлении крупной сети женских неправительственных организаций «Женщины против насилия в Европе» (WAVE). Однако специалисты отмечают, что экономические возможности россиянок начали сокращаться еще до начала коноракризиса, что может спровоцировать рост экономического насилия. Экспертами «Школы безопасности и благополучия», организованной Moscow FemFest, рассказывают, как обеспечить собственную экономическую безопасность даже в условиях кризиса.

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

школа безопасности и благополучия Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи.

Страна работающих разведенных мам

В России зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин — об этом год назад сообщала бывший вице-премьер правительства Ольга Голодец. Такой разрыв считается очень значительным, по этому показателю Россия опережает даже соседей по СНГ. Несмотря на то, что российские женщины в среднем более образованы, чем мужчины, в стране продолжает существовать гендерная дискриминация при приеме на работу: согласно опросам, работодатели охотнее принимают на работу именно мужчин. Женщины также медленнее продвигаются по карьерной лестнице, и эта проблема существует не только в России, но и в более благополучных с точки зрения защиты прав женщин странах.

Россия — в числе мировых лидеров по количеству разводов, причем в подавляющем большинстве случаев дети остаются с мамами. При этом после развода женщины не всегда могут расчитывать на необходимую для содержания детей финансовую поддержку со стороны бывшего супруга — долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума и составили 152 миллиарда рублей.

Из-за значительного разрыва в доходах и других проявлениях трудовой дискриминации, а также социально-экономической незащищенности уязвимых групп населения бедность в России зачастую имеет женское лицо.

По данным Росстата за 2016 год более 54% всех малоимущих в возрасте старше 16 лет — женщины.

Кризисы и катаклизмы всегда больнее бьют по менее защищенным, и влияние коронакризиса на женщин и мужчин также будет непропорциональным.

В период карантина сильнейшим образом страдают отрасли, в которых были в основном трудоустроены именно женщины, считает правозащитница и соавтор проекта поддержки женщин «Ты не одна» Алена Попова. Речь о здравоохранении, образовании, торговле, туризме, сфере общественного питания, красоты, развлечений, досуга, профессиональном уходе за детьми.

«В некоторых регионах до 95% женщин работают в неформальном секторе, не имея никаких гарантий сохранения заработка или социальной защиты в кризисных ситуациях, таких как пандемия коронавируса. Неформальный сектор охватывает множество видов экономической активности, которые с большой долей вероятности могут пострадать в результате введения карантина, требования о соблюдении дистанции в общественных местах и общего замедления экономики. Речь идет, в частности, об уличной торговле, рынках и сезонной работе», — указывает в докладе «COVID-19 и права человека» Human Rights Watch.

Еще одним фактором риска становится работа по дому и уход за детьми и престарелыми родственниками, которые тоже обычно ложатся на плечи женщин.

«В целом по миру женщины бесплатно выполняют почти в 2,5 раза больший объем обязанностей по уходу и домашнему хозяйству, чем мужчины, и в ситуации закрытия школ эта нагрузка только увеличивается, что затрудняет для женщин сохранение оплачиваемой работы», — отмечают в Human Rights Watch.

Экономическая безопасность как защита от домашнего насилия

Социально-экономическая уязвимость может приводить к возникновению экономического насилия в семье, когда один из супругов лишает другого финансовых ресурсов, запрещает устаиваться на работу или распоряжаться собственным имуществом и деньгами, контролирует доходы и расходы.

Экономическая безопасность женщин важна уже потому, что помогает предотвратить домашнее насилие, отмечает Алена Попова. «Оно начинается в том числе по причине экономической зависимости от партнёра, когда женщина (если это женщина-жертва) не может уйти от партнера, потому что ей нечем заплатить за гостиницу, за проезд, она сейчас не может содержать детей», — говорит правозащитница.

Если в семье зарабатывает только один из супругов, это может привести к злоупотреблениям, отмечают эксперты.

Риск пострадать от экономического насилия увеличивается, если вы вкладываете деньги в семейный бюджет, но им не распоряжаетесь, например потому, что ваш партнер настаивает на том, что лучше разбирается в финансах и сам решит, на что и когда тратить деньги.

Брать кредиты в тайне от жены или мужа — это тоже форма экономического насилия, потому что супруги несут ответственность по долговым обязательствам в равных долях, напоминают эксперты.

Факторы риска и признаки экономического насилия

У вас нет собственных источников дохода.

Вы фактически не имеете возможности распоряжаться собственными доходами и имуществом (Например, вы не можете контролировать, что происходит с вашей квартирой, потому что все документы передали своему партнеру, или вы отдаете всю зарплату мужу, потому что «он лучше ей распорядится»).

Ваш муж берет кредиты, не посоветовавшись с вами.

Для того, чтобы оценить риск возникновения экономического насилия в вашей семье, можно пройти специальный тест.

Экономическая безопасность — это полный контроль над своими финансовыми ресурсами. «Простое правило: если у вас есть свои доходы и накопления, то вы должны тратить их сами и принимать решение в отношении этих трат сами. Если вы договорились тратить их совместно, ваши траты должны быть прозрачными», — говорит Алена Попова.

Составляющие экономической безопасности

У вас есть собственные финансовые ресурсы.

У вас есть доступ к вашим счетам и имуществу.

Вы сами принимаете решение в отношении распределения своих финансовых ресурсов.

Вы знаете ваши долговые обязательства.

Как трансформируется рынок труда

На самом деле вялотекущий кризис на рынке труда начался задолго до пандемии коронавируса, отмечает консультант по карьерному движению и антикризисному управлению Ксения Авдей. «Это кризис перераспределения рабочих мест. Перераспределения между странами, между городами, а также между индустриями», — говорит она.

Но в условиях коронакризиса изменения наступают быстрее. «Индустрии, которые медленно умирали, умрут быстрее, перераспределение между офлайном и онлайном произойдет быстрее, — поясняет Авдей. — Несколько лет подряд все говорили, что человек дома не будет ничего делать, но мы буквально за неделю дружно перешли на удаленку, освоили технологии, причем даже те, кто к этому раньше никогда не прикасался».

Несмотря на то, что многие отрасли, в которых работали женщины, сильно пострадали от коронакризиса, появляются новые отрасли, в которых они могут проявить себя.

«Сфера онлайн-образования — это, безусловно ниша для развития женщин, которые были трудозаняты в сфере образования», — приводит пример Алена Попова.

Пока ребенок будет онлайн заниматься с преподавателем, его мама сможет поработать. Одновременно эта отрасль позволит удержаться на плаву огромному количеству женщин, которые хотят и умеют преподавать или проводить развивающие занятия с детьми.

Памятка. Как повысить уровень экономической безопасности