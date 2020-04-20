Как обезопасить себя от домашнего насилия в условиях карантина
Подробная инструкция от «Школы безопасности и благополучия»
Иллюстрация: Мария Толстова
«Новая газета»редакция
В большинстве стран, которые ввели жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, наблюдается всплеск домашнего насилия, и Россия — не исключение. Изоляция работает на агрессора — позволяет ему лучше контролировать жертву и лишает ее и без того немногочисленных способов защиты. Эксперты «Школы безопасности и благополучия» и коллектив Moscow FemFest разработали памятку для тех, кто столкнулся с домашним насилием в это непростое время.
об авторах памятки
Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи.
Важно помнить, что в насилии всегда виноват агрессор. Жертва не может быть виновата в его поведении и реакциях, даже если агрессор впервые применил насилие в условиях карантина или старается убедить её в обратном. Карантин серьезно ограничил возможности пострадавшей защитить себя, поэтому инструкция по выживанию в это время отличается от того, что обычно советуют специалисты.
- Самая главная задача на время карантина, если вы оказались в одном пространстве с агрессором, — выжить и свести к минимуму вред для себя и близких. В данной ситуации важно максимально «сглаживать углы» и уходить от конфликта. Даже если придётся молчать, выполнять все приказы со стороны мужчины и делать то, что ему заведомо понравится. Это позволит оттянуть момент серьезного насилия и использовать это время для подготовки путей спасения.
- Детально проработайте план действий перед тем, как что бы то ни было предпринимать. Найдите в вашем регионе центр, который оказывает помощь пострадавшим от домашнего насилия, узнайте у них, что и как функционирует в период карантина (какой ближайший к вам травмпункт работает, принимает ли полиция заявления в отделении или только по телефону и онлайн, работают ли шелтеры (специальные приюты), как вы будете добираться до безопасного места и т.п.). Соберите тревожный чемоданчик, там должны быть все необходимые документы: паспорт, документы на детей, полис медицинского и социального страхования, деньги, лекарства (если без них нельзя обойтись и при этом их невозможно купить в ближайшей аптеке) и т.п.
- Если в вашем регионе введен не строгий режим карантина (можно более или менее свободно перемещаться), вам есть, куда уйти (к родителям, к друзьям), и вы с ними обо всем заранее договорились, нужно уходить от агрессора. Физическое дистанцирование — это один из лучших способов защиты от домашнего насилия.
- Если вы решили уйти из дома, никогда не сообщайте о своем решении агрессору. Он сделает все, чтобы этого не допустить, для него важны власть и контроль. Нередко убийства и причинение тяжкого вреда здоровью совершаются тогда, когда женщины объявляют агрессору о своем уходе. Уходить лучше в тот момент, когда агрессор не может вам помешать — например, когда он ушел в магазин.
- Если возникла угроза жизни и здоровью, необходимо экстренно покинуть жилье. Все остальное — потом. Кстати, в каждом региональном акте, который ограничивает перемещение граждан в период карантина, есть пункт, который позволяет покинуть дом, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность.
Если вам удалось покинуть опасное место, сходите в травмпункт или больницу,
- Если нет возможности покинуть дом (если агрессор не выпускает вас), звоните всем: в полицию, родственникам, друзьям, соседям, просите их также позвонить в полицию.
- К сожалению, звонок в полицию — не гарантия решения вашей проблемы. Сейчас все силы полиции брошены на борьбу с нарушением режима карантина, поэтому полицейские могут просто не приехать. Если полиция все же приедет, не факт, что агрессора заберут в отделение, вероятно, с ним проведут беседу и оставят вас с ним наедине. Поэтому см. пункты 3 и 5.
- Если ваша подруга стала жертвой домашнего насилия, поговорите с ней, поддержите, скажите, что не осуждаете ее, что она не виновата, напомните, что готовы помочь. Предоставьте информацию: телефон горячей линии, найдите информацию о ближайших пунктах помощи.
Если насилие происходит у ваших соседей и вы решили вмешаться, реально оцените свои силы и обеспечьте, в первую очередь, собственную физическую безопасность.
- Если вам тяжело и страшно, обратитесь на горячую линию психологической поддержки. Возможно, лучше поискать горячую линию, на которой можно общаться не только голосом, но и обмениваться сообщениями, чтобы агрессор, который находится с вами в одной квартире или доме, не был в курсе этой коммуникации.
- Постарайтесь приобрести противотревожные и успокоительные препараты для агрессора, это может снизить риск насилия.
- Для сохранения собственных ресурсов постарайтесь беречь себя. Минимизируйте списки дел, постарайтесь отказаться от перфекционизма, высыпайтесь.
- Помните, и тяжелая травмирующая ситуация, в которой вы оказались, и карантин обязательно закончатся. И вам нужно выйти из нее с минимальными потерями.
Полезные контакты
Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье: 8-800-7000-600 (с 7.00 до 21.00 по московскому времени)
Центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия, «АННА»
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