Как обезопасить себя от домашнего насилия в условиях карантина

В большинстве стран, которые ввели жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, наблюдается всплеск домашнего насилия, и Россия — не исключение. Изоляция работает на агрессора — позволяет ему лучше контролировать жертву и лишает ее и без того немногочисленных способов защиты. Эксперты «Школы безопасности и благополучия» и коллектив Moscow FemFest разработали памятку для тех, кто столкнулся с домашним насилием в это непростое время.

Иллюстрация: Мария Толстова

об авторах памятки Moscow FemFest — ежегодный фестиваль о феминизме, свободе выбора и достоинстве человека. Сейчас мы тоже оказались в карантине, решили работать онлайн и запустили «Школу безопасности и благополучия» — серию вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции. Здесь вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров, подтвердить участие, а также посмотреть уже прошедшие вебинары в записи.

Важно помнить, что в насилии всегда виноват агрессор. Жертва не может быть виновата в его поведении и реакциях, даже если агрессор впервые применил насилие в условиях карантина или старается убедить её в обратном. Карантин серьезно ограничил возможности пострадавшей защитить себя, поэтому инструкция по выживанию в это время отличается от того, что обычно советуют специалисты.