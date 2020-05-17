Финал должен быть счастливым!

Профильные ведомства не могут договориться между собой о порядке проведения ЕГЭ. Экзамен должен был начаться в мае, но после введения карантина в школах его отложили на 8 июня. Теперь ЕГЭ переносят на «неопределенный срок», а формат экзамена будет скорректирован —выпускники получат аттестат с отметками по итогам года, а обязательную аттестацию по русскому языку и математике проводить не будут. Из сообщений Минпросвещения РФ следует, что будущим абитуриентам вузов придется сдавать лишь ЕГЭ по выбору.

Ректор МГУ Виктор Садовничий предлагает позволить выпускникам школ сдавать только два профильных ЕГЭ при поступлении в вуз. Как действовать университетам, где установлены три-четыре экзамена, он не уточнил.

Позже замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко стал говорить о двух экзаменах как об утвержденном факте.

В СМИ также появилась межведомственная переписка, в которой говорится, что вузы просят не допустить сдвига начала учебного года из финансовых соображений, а Рособрнадзор рекомендует рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе.

«Конечно, в острых ситуациях требуются большие усилия по координации. Но то, что происходит в острых ситуациях, не значит, что это не может работать в стабильной ситуации <…> Хорошо, что вектор у всех трех госструктур один — сохранить экзамен для тех, кто будет поступать в вузы. О деталях, думаю, они договорятся»., — приводит «Коммерсант» мнение научного руководителя Института образования ВШЭ Исака Фрумина.

Игра в слова продолжается уже два месяца.

Это качели, на которых сидят, между прочим, живые 780 тысяч человек, выпускники этого года. А ещё их родители, бабушки, дедушки, сегодняшние учителя в школах, будущие преподаватели в вузах…

Это ж с ума можно сойти, какое количество людей живет в «неравновесном состоянии» уже два месяца, и неизвестно, сколько еще это продлится. А в неравновесном состоянии, как известно из физики, происходят необратимые процессы. Понимаете, что это значит? Я обращаюсь к тем, о ком ниже будет цитата из сообщения «Эха Москвы». Потому что «до сих пор профильные ведомства не могут договориться между собой о порядке проведения ЕГЭ этим летом».

И поэтому миллионы живых людей должны жить, как сказал поэт, «в тоске необъяснимой», в ожидании, когда же «жизнь качнется вправо, качнувшись влево»?

«Господа, вы — звери!», — сказала бы героиня фильма «Раба любви» по этому поводу, и была бы абсолютно права. Еще и потому, что до этого бросили всю страну на дистанционное образование, точно зная (не могли не знать), что во многих местах просто нет интернета, нет оборудования, нет достаточно подготовленных кадров.

«В ведомстве не скрывают, что инфраструктурная обеспеченность российских школ позволяет полноценно реализовать дистанционное обучение лишь для четверти учащихся». («Коммерсант»)

Это что за шапито такое?

Да, для тех школ, где было все или почти все необходимое, это оказалось прекрасной возможностью познать совсем другое образование со всеми плюсами и минусами, чего они, возможно, бы никогда не сделали, или бы делали очень долго.

А там, где не было? Мы живем в агрессивной среде, в которой, как известно уже из химии, металл превращается в бумагу, а бетон — в пыль. А люди? Посмотрите социальные сети. Там, в основном, эти три четвертых, у которых нормальных возможностей для дистанционного обучения не было. К чему такое людоедство?

А учителя? К ним и без того уже давно, мягко говоря, относятся со смесью снисхождения и пренебрежения. А че? К сфере обслуживания у нас традиционно такое отношение, к сожалению. Теперь же, выполняя невыполнимые указания, они воспринимаются как чиновники в худшем понимании этого слова.

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Лучше, чем сказал герой фильма «Изображая жертву» я вряд ли скажу.

«Вы откуда на *** прилетели сюда? Вы же в тех же школах учились, у тех же учителей. У вас многих родители почти мои ровесники. Вы откуда получились? Из чего? Я вас не понимаю! Хотя, я ведь не старый. Вы ж, все ваше поколение, вы же поезда водите, самолеты. Адвокаты, между прочим. На атомных станциях работаете. А главное, ну, на *** вы работать-то идете. Все по ***, а идут работать на такие ответственные работы. Ну, *** наступает в обществе. Потому, что ничего не надо. Идут на любую работу. И ни *** там не делают. Играются. Вы играетесь в жизнь, а те, кому это серьезно — с ума сходят. Страдают.»

Я умоляю Вас, Сергей Сергеевич, тезка (Министр просвещения Российской Федерации Кравцов С.С.), примите решение о сроках и форме проведения финальной аттестации наших детей и порядке продолжения обучения в вузах. Не откладывая. Сегодня. Но очень важно, чтобы в сложившейся ситуации это было человеческое решение, пусть с некоторой потерей качества и чьих-то амбиций. Я уверен, все можно наверстать. Финал должен быть счастливым!