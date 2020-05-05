Как поступить?

Близится к концу учебный год, встают вопросы об экзаменах, поступлении и получении дипломов в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Ответы постепенно появляются, но вопросов все равно больше. И без того нервничающий из-за неопробованного дистанционного способа сдачи ЕГЭ будущие абитуриенты и их родители оказались в крайне сложном положении. И не все вузы пытаются войти в их положение: найти информацию о порядке поступлений — целый квест.

Школы

Министерство просвещения объявило, что школьники 1–8-х классов должны закончить учебу до 15–16 мая, но «до 25 мая следует оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, общеразвивающих и воспитательных программ». У 10-х классов учебный год окончится 29–30 мая, в 9 и 11-х классах — 5 июня.

Московским школьникам итоговые отметки выставят 15 мая, и с 18-го посещение онлайн-уроков для них свободное.

С 8 июня начнутся ЕГЭ, если не будет принято никаких новых решений. Отмена ОГЭ для девятиклассников пока обсуждается, но окончательное решение еще не принято, и экзамены для них должны начаться с 1 июня по сокращенной программе (два основных предмета — русский и математика, в сроки, определенные регионами).

Министр просвещения Сергей Кравцов еще 30 апреля в эфире ОТР сказал, что не исключает возможности отмены ОГЭ, но «окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем решение».

Отмена ОГЭ вполне логична: от экзамена практически ничего не зависит — ни поступление в 10-й класс, ни поступление в колледжи (для них важен средний балл аттестата).

Школьники лишаются только репетиции ЕГЭ, а Минпрос и Рособрнадзор – одного из контрольно-измерительных инструментов, которых у него и так немало.

Единственные, кто проигрывает в такой ситуации, — школы, проводящие отбор новых учеников в 10-е классы: поскольку организовать внутренние экзамены они не могут, некоторые из них рассчитывали полагаться на результаты ОГЭ и при его отмене будут вынуждены продумывать новые решения.

Вообще же формулировку «Министерство просвещения не исключает» можно рассматривать как эвфемизм выражений «обсуждает» или даже «планирует», потому что к началу мая сбылось почти все то, чего Министерство «не исключало» в марте и апреле — от переноса сроков ЕГЭ до окончания года в дистанционном режиме. Ну, кроме возможности учиться летом. А вот отмену всероссийских проверочных работ, к примеру, оно исключало — и ВПР не отменены, а перенесены на осень, хотя их отмену школьники, учителя и родители приветствовали бы.

Фото: РИА Новости

Кстати, Министерство не исключает и повторного переноса сроков ЕГЭ. Комитет Госдумы по образованию и науке предлагал и вовсе отменить его, если потребуется перенос на дату после 8 июня, но на это Минпрос не пойдет.

Государственные университеты

Министр образования и науки Валерий Фальков 3 апреля подписал приказ № 547, предписывающий вузам провести приемную кампанию дистанционно.

Это требование распространяется и на прием документов, и на дополнительные вступительные испытания в тех вузах и на тех специальностях, где они обычно проводятся (как правило, это творческие специальности, творческие и спортивные вузы, а также МГУ и СпБГУ).

Выяснить, что думают в самих учебных заведениях о порядке проведения вступительных испытаний, оказалось не так-то просто: вузы ушли на дистанционный режим работы, и, вероятно, поэтому городские телефоны приемных комиссий и пресс-служб не отвечают, а найти нужную информацию на сайте иногда практически невозможно.

Например, ни на сайте Московского государственного университета, ни на сайте его Центральной приемной комиссии невозможно найти никаких сведений о форме проведения дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) в этом году.

Только перебрав один за другим сайты факультетских приемных комиссий, удается обнаружить довольно внятную сводку новостей на сайте биологического факультета, где указано, что ДВИ будет проводиться дистанционно. А на сайте приемной комиссии экономического факультета нашелся даже платный тренажер дистанционного ДВИ по математике.

СПбГУ объявил, что ДВИ пройдут «исключительно с применением дистанционных технологий».

Актеры и режиссеры

Творческие вузы обычно раньше всех начинают приемную кампанию: предварительные прослушивания обычно стартуют в апреле.

И пока другие вузы еще только размышляют, что делать, и надеются, что к июлю-то карантин уже снимут, в творческих — приемная кампания оказалась парализована.

13 апреля 20 преподавателей ВГИКа, ГИТИСа и Театрального института им. Щепкина, в числе которых немало всенародно любимых режиссеров и артистов театра и кино, обратились к Валерию Фалькову и министру культуры Ольге Любимовой с письмом о невозможности проводить творческие испытания на актерские и режиссерские специальности в режиме онлайн.

14 апреля Ольга Любимова обсудила ситуацию с ректорами творческих вузов, а 16 апреля обратилась к преподавателям, студентам, абитуриентам и родителям с письмом, в котором все-таки сообщила о проведении вступительной кампании «по большинству направлений» в режиме онлайн.

Вместе с тем, она заметила, что по некоторым направлениям Минкульт и Минобрнауки вместе с творческими вузами обсуждают возможность очных испытаний: «Перечень направлений подготовки (специальностей) вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, а также сроки проведения испытаний в настоящее время прорабатываются».

Однако такого перечня до сих пор нет, как нет и решений об увеличении количества бюджетных мест, о чем руководители вузов тоже просили министерства: при неясном порядке приема и снижении доходов у населения вряд ли стоит ожидать, что будет много желающих учиться на внебюджетной основе. Пресс-служба Министерства культуры, к сожалению, на момент подготовки публикации еще не ответила на письменный запрос.

Тем временем некоторые творческие вузы начали вступительную кампанию в дистанционном режиме. Школа-студия МХАТ, Театральный институт имени Щукина и ВТУ (институт) имени Щепкина принимают от абитуриентов видеозаписи. ВГИК, однако, пока информирует только о переносе срока вступительных испытаний на всех факультетах и обещает проинформировать о них дополнительно.

Фото: РИА Новости

ГИТИС еще не сообщил своим абитуриентам никакой конкретики; только Юрий Бутусов, главный режиссер Театра имени Вахтангова, который в этом году набирает режиссерский курс, нашел способ наладить взаимодействие со своими абитуриентами и принимает от них письменные задания и видеообращения.

По мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, опирающегося на солидарное сочувствие Минкульта и Минобра, провести в этом году всерьез качественный набор онлайн невозможно. Однако совсем отказываться от набора в ГИТИСе не хотят.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, комментируя решение принимать от абитуриентов видеозаписи, замечает: «Но мы понимаем обстоятельства: родители не хотят — запись на телефон, самодеятельная, родители хотят — используется визажист, свет и оператор.

Но в онлайне не видно фигуры, непонятно общее впечатление, трудно установить дефекты речи: исправимы они или нет.

Например, в Норильске нестабильный интернет — и что делать?! Как смотреть актеров?»

По-видимому, руководство и профессура театральных вузов надеются, что хотя бы в июле, хотя бы второй тур можно будет провести очно, а пока действуют по обстоятельствам.

Не очень понятно и другое: что делать с выпускниками вузов этого года, которые бессмысленно сидят в самоизоляции и не могут работать над дипломами. Ольга Любимова в своем обращении отметила, что вузы «заканчивают учебный год в сроки, установленные основными образовательными программами образовательных организаций согласно утвержденному графику учебного процесса».

Но если в обычном вузе госэкзамены и защиту диплома не так уж трудно перевести в дистанционный формат, то для актеров и режиссеров дипломная работа — это спектакль. В последние месяцы перед выпуском студенты уже не учатся, а интенсивно работают над спектаклем и регулярно играют его. На эти показы обычно приходят театральные и кинорежиссеры, представители актерских агентств — для выпускников это реальный шанс найти работу.

В дистанционном режиме вузы не могут выполнить взятые на себя обязательства перед выпускниками и, соответственно, не могут их выпустить. Но и держать их у себя тоже не могут.

Художники

Никакой ясности нет и с художественными вузами. Например, вступительные испытания в МГХПА имени Строганова предполагают, что абитуриенты, сдающие их, должны провести в академии шесть дней, работая по 6–8 часов в день над рисунком, живописным полотном или скульптурой. Онлайн это сделать невозможно. Академия объявила, что «вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся».

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица не столь радикальна: она только предупреждает абитуриентов о возможном изменении форм и сроков ДВИ.

Выпускникам художественных вузов немногим легче, чем актерам и режиссерам. Они работать над дипломами в режиме самоизоляции могут, но не могут их защитить: как оценивать живопись или скульптуру онлайн?

С дизайнерскими специальностями все проще: популярные у отечественных абитуриентов вузы принимают творческие работы в электронном виде. Британская высшая школа дизайна в Москве требует от поступающих предоставить портфолио, загрузив его на гугл-диск, написать текст о том, почему они хотят учиться именно здесь, принять участие в зум-собеседовании и сдать языковой тест.

Те, кто поступает на специальности «дизайн» и «мода» в Высшей школе экономики, должны самостоятельно выполнить творческий проект, перевести его в электронный вид и загрузить на сайт Школы дизайна.

Артисты балета, спортсмены и музыканты

Как оценить дистанционно способности танцоров, певцов и спортсменов, в вузах тоже не очень знают. Один из них прямо в процессе подготовки этого материала поменял на сайте формулировку с «испытания в дистанционном формате не проводятся» на «испытания пройдут дистанционно».

Большинство извещает абитуриентов, что перемены будут, но расскажут о них потом. Академия имени Вагановой и Московский государственный институт культуры объявили, что ДВИ будут дистанционными.

Сайт Московской консерватории сообщает, что дистанционно испытания не проводятся. А Санкт-Петербургская консерватория повторяет формулировку Ольги Любимовой: перечень специальностей, по которым будет очный прием, «прорабатывается».

В спортивных вузах ясности не больше: Московская государственная академия физической культуры и петербургский НГУ имени Лесгафта тоже известили абитуриентов только о том, что формы и сроки испытаний могут изменяться, но об этом будет объявлено дополнительно.

В этом обзоре речь идет о московских и петербургских вузах в основном потому, что абитуриентские потоки в них самые большие, а ситуация с коронавирусом самая сложная. Да и специализированных творческих и спортивных вузов за пределами двух столиц не так уж много.

Впрочем, региональные вузы решают эти проблемы примерно так же. К примеру, Ярославский театральный институт извещает о переносе сроков приемной кампании, Новосибирская государственная консерватория и Тюменский государственный институт культуры — о том, что дистанционные технологии для ДВИ использоваться не будут.

Некоторые творческие вузы вовсе не обновляли свои разделы «Абитуриентам» с прошлого года, а в новостях предпочитают писать о грядущем 75-летии Победы и достижениях своих сотрудников.

В средних учебных заведениях, где есть ДВИ, беспокойства пока нет: у них кампания поступления приходится на август, а к этому времени и с коронавирусом что-то решится, и уже появится опыт вузов. Но как наживать этот опыт — никто не знает.

Все в первый раз, все больно, все бьет по абитуриентским судьбам и семейным финансам. Но во времена, когда никто не знает, где взять хороших решений, очень важна готовность брать на себя ответственность и по-человечески разговаривать с людьми.