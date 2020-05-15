День закрытых дверей

Пандемия коронавируса не только перевернула привычную жизнь с ног на голову, но и абсолютно убила любую возможность планировать. За отмененными поездками и невозможностью привычно передвигаться по городу последовало изменение процесса работы и учебы, что стало настоящим кошмаром для многих школ. А непрерывные переносы ежегодных экзаменов — кошмаром для учителей и школьников.

ЕГЭ — самый важный экзамен, итог 11 лет, проведенных в школе. Этот экзамен, позволяющий поступить в хороший вуз на бюджетное место, до сих пор переносят на неопределенный срок. ОГЭ, влиявший ранее на оценки в аттестате девятиклассников и позволявший учиться в колледжах и техникумах, и вовсе отменен. И если за всей этой историей вы слышите только облегченные вздохи старшеклассников, то вы сильно ошибаетесь.

Мы решили проследить историю отмены и переноса экзаменов вместе с преподавателями и учащимися — их это затронуло в первую очередь. А заодно разобраться, является ли для них отмена экзаменов действительно позитивным решением?

ОГЭ: обнуление

Современные школьники в 9-м классе сдают ОГЭ — общероссийский государственный экзамен (ранее — ГИА: государственная итоговая аттестация). Помимо обязательных русского языка и математики школьники выбирают два дополнительных предмета. В идеале ориентируются на то, какие экзамены они будут сдавать дополнительно в 11-м классе. Это своего рода тренировка.

Даже после отмены сдачи предметов по выбору дистанционные занятия в школах продолжаются до середины мая, а сами ученики все свои силы вкладывают в оставшиеся два экзамена — русский и математику.

Правда, дистанционная подготовка по той же математике оказалась не самой легкой частью работы: некоторым, наиболее изобретательным и продвинутым учителям, приходилось помимо Zoom использовать еще и графический планшет для написания формул и примеров, а затем ждать фото с заданием от ученика, выводить ее на экран и уже на снимке разбирать ошибки.

Тяжело оказалось и преподавателям иностранных языков, русского и литературы: разбирать почерк учеников на присланных фотографиях в разы сложнее и дольше, чем проверять бумажные тетради.

Но 13 мая в Сети появляются новости о решении отменить и обязательные экзамены. Школьники должны будут получить оценки в аттестаты не по результатам экзаменов, а по итогам года. По заявлению замминистра просвещения Виктора Басюка, это решение принято «исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов».

Фото: РИА Новости

А 9 апреля в связи с пандемией коронавируса отменили сдачу всех предметов по выбору ОГЭ для 9-х классов. Некоторым учителям это решение показалось спасительным.

«В нашей школе есть очень проблемные девятые классы, — говорит Олеся, преподаватель математики одной из московских школ. — И там, конечно, учителя вздохнули с облегчением: не надо отвечать за то, что их класс плохо сдал ОГЭ. На нас же давят: мы должны выпустить всех, вне зависимости от успеваемости за последние два месяца на дистанционном обучении».

«Многих просто не допустили бы до экзаменов, — рассказывает Жанна. Она уже два года работает преподавателем русского и литературы в средней школе. — А теперь им выдадут аттестат без проблем».

Для Тимура результаты экзаменов были важны: он собирается после 9-го класса в колледж. На подготовку к ОГЭ по русскому и математике с сентября по май его семья потратила 120 тысяч рублей. Поступление в колледж зависит и от среднего балла в аттестате, ОГЭ мог бы повлиять на повышение этого балла. Например, если бы ученик с годовой оценкой 3 по одному из предметов, сдал бы его на 5 на экзамене, то в аттестат пошло бы среднее — 4.

Ученики разочарованы принятыми наверху решениями. «Мы с друзьями обсуждали отмену ОГЭ, — говорит Ксюша. — Знали бы раньше, просто со спокойной душой закончили бы этот учебный год. После официального заявления — какое-то ощущение неопределенности и растерянности, если честно».

«Когда экзамен отменили, ребята переживали, — рассказывает Вадим, преподаватель истории и обществознания. — Некоторые сказали даже, что лучше бы им оставили предметы по выбору, а математику и русский — как-нибудь потом».

А тут еще деньги за дополнительные занятия с репетиторами. Ксюша планировала дополнительно сдавать английский и литературу. Для английского хватало собственных знаний, а вот литературой она раз в неделю дополнительно занималась с репетитором, начиная с сентября. Всего на эти занятия родители потратили 50 тысяч рублей.

Мурат планировал сдавать дополнительно биологию и химию. Это и выбор будущих предметов для ЕГЭ: он собирается поступать в медицинский. На подготовку к сдаче дополнительных предметов его семья потратила 130 тысяч рублей.

«Я уже давно маме сказал, что допэкзамены отменят, чтобы она деньги не тратила, — говорит Мурат. — В нашем классе радовались отмене экзаменов, а я немного расстроен: весь год готовился».

«А зачем мы сейчас учимся?»

Сами учителя тоже не до конца еще понимают, как говорить с учениками в последнюю неделю дистанционной учебы.

— Меня мои девятиклассники после майских праздников спрашивали: а зачем мы сейчас учимся? — рассказывает Рустам Курбатов, директор лицея «Ковчег — XXI». — И это правильный вопрос.

По сути, они учились, чтобы сдать экзамен. Но если говорить в общем, то на самом деле они учились и учатся для себя. Сейчас отмена экзаменов в 9-м классе — отличный повод подумать: а зачем? Ведь многие вещи, которые казались нам незыблемыми, сейчас подвергаются сомнению.

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Мне вообще кажется, что за последние 30 лет — это самое значимое достижение Минобразования. Я имею в виду отмену ОГЭ и дистанционное обучение. Это же самое большое потрясение для школ.

Школы держатся на очень жестких стереотипах, которые просто так не разбить. А вот карантин, отмена экзаменов очень поколебали эти стереотипы, заставили в них усомниться.

А сомнение — очень хорошая вещь для движения. Давайте, наконец, задумаемся: зачем дети учатся. Давайте подумают родители, как объяснить ребенку, для чего он учится. Пусть будут думать учителя, как все это объяснять. Ведь многие понимают, что аттестат в 9-м классе ни на что не влияет. Следовательно, стоит ли его делать такой великой целью?

Рубли имеют значение

Преподаватели думают не только о профессии, но и о деньгах. Раньше многие, кто даже не готовил классы напрямую к ОГЭ, должны были все равно присутствовать на экзамене в школе. За это немного, но доплачивали, а теперь не будут.

Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель», говорит, что надбавка за присутствие в качестве организаторов на экзамене учителям действительно положена, но платят ее не всегда.

«Оплата на экзаменах — это вообще большая история. Формально она вне правового поля. По идее, у учителя есть трудовой договор со школой. Государственная аттестация лежит за пределами школы и, соответственно, трудового договора педагога с ней. В идеале муниципальные органы должны заключать отдельный трудовой или гражданско-правовой договор с учителями и платить согласно надбавкам, установленным в регионе. Но обычно эти деньги просто "спускают" на школу, а школа уже выплачивает их в качестве надбавок учителям.

Фото: РИА Новости

В Москве учителя обычно не жаловались, сумма была довольно приличная. Точную я не помню, какая, но гораздо больше, чем в регионах. Если в регионах за час работы на экзамене учителя в прошлом году получали около 42 рублей за час, то есть около 200–300 за весь день, то в Москве, возможно, это было около двух тысяч».

Ольга не слышала, чтобы преподаватели жаловались в профсоюз именно на то, что они не получат денег за отмененные экзамены. «Жалуются на неопределенность с отпусками — это да. Начиная с 25 мая многие работодатели "выдавливают" учителей в отпуск, заставляют делить его на две части, чтобы в случае необходимости сразу вернуть их к работе для экзаменов».

«Наш отпуск завязан на экзамены, — говорит Жанна, учитель русского и литературы. — Теперь есть два варианта развития событий: если ЕГЭ тоже перенесется на август, то в июне-июле нам должны будут предоставить отпуск. А если ЕГЭ будут сдавать в июне, то отпуск наш останется прежним: июль и август. Мы хотим отпуск хоть как-то спланировать, а сейчас непонятно, когда время свободное будет и заплатят ли вообще». Остается только надеяться, ведь, по словам Жанны, «за работу на дистанционке, например, уже многим преподавателям зарплата пришла меньше».

«Снижение зарплаты — самая актуальная проблема, — говорит Ольга Мирясова. — Только 30 апреля люди увидели свои расчетные листки.

Многим, действительно, сняли стимулирующие надбавки, например, за состояние их кабинетов или организацию экскурсий.

Конечно, учителя обеспокоены. Мы настаиваем, чтобы была надбавка за дистанционную работу, ведь нагрузка на учителей возросла кратно».

Частники

Больше всего из-за отмены ОГЭ и неясности со сроками сдачи ЕГЭ пострадал частный сектор: репетиторы, которые в основном и готовят детей к экзаменам, стали терять учеников, а вместе с ними — и деньги, которые государство компенсировать не торопится.

«У меня до пандемии было 15 учеников. Я преподавала без выходных около 35 часов в неделю», — рассказывает Анастасия. Она 6 лет готовит учеников к сдаче экзаменов по обществознанию и истории. От ее услуг первыми отказались сегодняшние девятиклассники.

«После ухода части учеников мой доход упал где-то на 43 тысячи в месяц. Первыми ушли девятиклассники. Сейчас и ЕГЭшники в подвешенном состоянии. Ощущение, что государство делает все, чтобы лишить детей возможностей поступить и получить высшее образование бесплатно».

При этом государство оставило ЕГЭ по выбору для тех, кто собирается поступать в вузы, — тоже мера вынужденная, но осмысленная.

«Из-за коронавируса и отмены экзаменов я потеряла почти 45 тысяч рублей в месяц», — говорит Дарья. Она преподает основной для экзаменов предмет — русский язык — уже 4 года, но и от нее ученики стали уходить, как только объявили об отмене экзаменов.

Единая государственная боль

13 мая на новостных сайтах появились противоречивые новости. Сначала замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учащиеся одиннадцатых классов будут сдавать только два предмета для поступления. «Какие это предметы?» — начали терзаться догадками учителя и ученики. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил: выпускники будут «выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», а слова Глушко были неверно истолкованы.

Но самым крупным камнем преткновения до сих пор остаются сроки проведения ЕГЭ. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, «на июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это будет ближе к сентябрю».

Фото: РИА Новости

Ангелине 17, она планирует поступать на журфак. Для этого ей нужно сдавать, помимо ЕГЭ, еще и дополнительный внутренний экзамен в университете — ДВИ.

«Я не хочу, чтобы ЕГЭ отменяли или переносили. Если его перенесут, то запал у школьников просто пройдет: все устанут уже просто учиться и просто расслабятся, а потом и знания улетучатся. Если ЕГЭ перенесут, я буду готова реально на площадь выйти и митинговать. Даже несмотря на изоляцию. Я за весь этот год денег на подготовку потратила почти как за год платного обучения на журфаке (более 300 тысяч. — В. О.). Мне, конечно, жаль. Даже не денег и времени. Жаль, что из-за такого решения по факту рушится жизнь всех одиннадцатиклассников: ведь никто не понимает, что будет».

В этой ситуации критики ЕГЭ скажут: «А мы говорили, что экзамен сам по себе плох». Но времени разбираться, что хорошо, а что плохо, сейчас просто нет.

Эвелина Зейтунян клинический психолог, специалист по вопросам детско-родительских отношений:

— Представьте себе ситуацию: вам от 15 до 18 лет и вы на пороге взрослости. Ваше тело все еще претерпевает ряд метаморфоз, как, впрочем, и психика.

Каждый день — американские горки: настроение меняется с завидной частотой, родители не теряют попыток опекать и контролировать, тогда как вам хочется вырваться из-под их крыла и ощутить свободу, а в школе все время твердят о том, что вы должны соответствовать, должны определиться с будущим.

Подростку помимо собственных переживаний относительно сложности предстоящих экзаменов, правильности выбранных предметов на выбор, неопределенности относительно будущего выбора вуза приходится оправдывать ожидания родителей, учителей, репетиторов и в целом общества.

У меня есть несколько школьников, с которыми я работаю индивидуально. У ребят усиливается тревога на фоне неопределенности, связанной с датами проведения экзаменов (которые так и не оглашены).

То есть сама процедура ЕГЭ и ОГЭ остается загадкой. Ни дети, ни преподаватели, ни репетиторы не знают, какие задания и какого формата будут в бланках заданий. А теперь подумайте, какая это нагрузка на психику подростка, особенно в ситуации с пандемией, когда даже у взрослого человека усиливаются тревоги.