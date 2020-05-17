Тайна за семью печатями Росстата

Без устали вопрошает телевизионный экран: «Почему важны поправки о защите культуры и статусе русского языка?», стремясь внедрить в сознание российских граждан необходимость одобрения путинских изменений Конституции. Красноречивая постановка вопроса вызывает встречный вопрос: от кого или от чего призываете защищать?

Владимир Путин на юбилее Александры Пахмутовой в Большом театре. Фото: EPA

Сошла на нет эмоциональная волна от назначения министра культуры, которая в порывах рефлексивного стриптиза на своем жизненном пути поведала миру о том, что ненавидит оперу, балет, музеи, экскурсии и много чего еще. Известно, что претендентов на любое кресло во власти перед назначением проверяют спецслужбы. Чем выше управленческий этаж для размещения кресла, тем тщательнее проверка. Очевидно, что все эти опусы при проверке обнаружились, но при этом никто даже не удосужился посоветовать госпоже Любимовой вовремя убрать из социальных сетей свои откровения, и тем более они не стали препятствием для ее назначения. Остается предполагать почему: из солидарности во взглядах, от полного безразличия или сознательно в качестве изощренной пощечины переживающим за состояние российской культуры. Допускаю все варианты, хотя в большей мере склоняюсь к последнему.

Стоит ли удивляться или возмущаться произошедшему, если имеются не столь публично заметные и эмоционально окрашенные, но гораздо более убедительные доказательства, что произошедшее — не случайность. Достаточно, например, заглянуть на сайт Росстата (Федеральной службы государственной статистики), чтобы посмотреть хотя бы самую основную информацию о состоянии российской культуры. Сразу сообщаю (чтобы сберечь ваше время) — поиски успехом не увенчаются.

Государство в своем законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» утверждает, что государственная политика в сфере официального статистического учета направлена «на обеспечение информационных потребностей государства и общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой официальной статистической информации о социальных, об экономических, о демографических, об экологических и о других общественных процессах в Российской Федерации».

Первостепенным принципом системы государственной статистики являются «полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность предоставления и общедоступность официальной статистической информации (за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами)».

По закону, официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ, который утверждается правительством РФ. Заглянув в этот план и посмотрев историю внесения изменений в него, нетрудно обнаружить, что ранее он предусматривал подготовку статданных по направлению «Деятельность учреждений культуры и отдыха» по четырем позициям: театры, организации культурно-досугового типа, общедоступные (публичные) библиотеки и музеи. Предоставляться они должны были ежегодно, в том числе отдельно по районам Крайнего Севера и приравненным к ним, а с 2017 года предполагалось отдельно учитывать их еще и по Арктической зоне РФ. Но не дошло дело до данной зоны: Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2017 года № 213-р из плана исключили полностью все это направление, то есть «Деятельность учреждений культуры и отдыха».

То ли культурный процесс исключили из числа общественных процессов в стране, то ли статданные о нем перешли в разряд государственной или военной тайны — остается гадать.

Но с того момента в официальном государственном зеркале статистики не представляется возможным высмотреть, сколько у нас театров и зрителей в них, сколько библиотек и читателей у них, а уж тем более сколько симфонических оркестров, выставочных залов или книжных магазинов. Ну а так как раздел «Культура» на официальном сайте Росстата исчез, то и архивных данных за годы, когда такая статистика велась, найти не удастся. Что же явилось такой страшной тайной, которую надо скрыть?!

Покопавшись в потаенных закоулках ведомственных сайтов, с большим трудом по крупицам можно собрать кое-какую статистику. Правда, видеть ее переживающему за Россию человеку будет больно.

В нашей огромной стране всего 657 театров (это как в двух городах — Нью-Йорке и Лондоне), причем 23% зданий, в которых они размещаются, требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии.

Немаловажно, что 20% этих зданий являются объектами культурного наследия федерального или регионального значения, то есть представляют ценность еще и сами по себе, помимо своего назначения. Количество зрительских мест таково (234 947), что даже если бы театр и был для человека в территориальной доступности, то вероятность попасть на это место очень мала, так как на него претендуют 621 зритель.

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Негусто у нас и с музеями всех видов ведомственной принадлежности — их всего 1965, с филиалами — 2805. Каждое второе занимаемое здание является объектом культурного наследия, при этом каждое третье требует капремонта. Есть еще 1825 музеев местного ведения, состояние которых характеризуется теми же процентными соотношениями. Показатель обеспеченности музеями населения России является одним из самых низких в Европе — 1,9 музея на 100 тыс. жителей.

У российских музеев нет современных фондохранилищ, им не хватает экспозиционных помещений, музейная наука почти не поддерживается, им не на что пополнять музейные коллекции и реставрировать имеющиеся экспонаты. Знаю это еще и как депутат регионального парламента, который с боями пробивал поправку в бюджет в размере всего лишь 1 млн рублей на приобретение работ карельских художников для Музея изобразительных искусств и реставрацию работ.

Республика Карелия готовится к своему столетию, а за всю постсоветскую историю в музей почти ничего не приобреталось. Из 2700 икон, составляющих прекрасную коллекцию северной иконописи данного музея, лишь 289 отреставрированы, а остальные ждут своего часа. Или века. И так везде.

На конец 2018 года в России насчитывалась 37 141 библиотека. С 2015 по 2018 год их количество уменьшилось на 1823. Несмотря на то, что характеристикой современного общества как информационного уже давно никого не удивишь, 35% российских библиотек не имеют посадочных мест для пользователей с доступом к электронным ресурсам, а 19% вообще не имеют выхода в интернет, 81% не имеет ни сайта, ни страницы в интернете и лишь 8,6% из них создают электронные каталоги. Библиотеки испытывают острый дефицит средств на пополнение книжного фонда, подписку на периодические издания. Тем не менее каждый третий житель страны зафиксирован в ведомственной статистике как пользователь библиотеки и посещает ее в среднем 8 раз в год в надежде прикоснуться к современным информационным ресурсам под руководством профессионалов.

Примерно таким же образом обстоит дело и с учреждениями культурно-досугового типа (клубами), детскими школами искусств, музыкальными и художественными школами: 20% их зданий требуют капремонта либо пребывают в аварийном состоянии, мизерные зарплаты сотрудников и принуждение их к работе на часть ставки, отсутствие денег на оборудование и музыкальные инструменты, пока об этом не скажет вслух президент и не выпишет поручение, низкая доступность услуг для населения.

Перечисленные учреждения культуры худо-бедно посчитаны и хотя бы в ведомственных потаенных уголках можно раздобыть какие-то данные об их состоянии. От Ассоциации книгораспространителей независимых государств можно узнать, что обеспеченность россиян книжными магазинами в 5–6 раз ниже европейских показателей. По данным Ассоциации во Франции на 66,0 млн человек приходится 3500 книжных магазинов, в Германии на 83,0 млн — 4500. В России на 146 млн человек насчитывается порядка 1000 книжных магазинов, из которых на 6 млн жителей в Санкт-Петербурге и 13 млн жителей Москвы приходится всего по 200 книжных магазинов. Для сравнения: в Токио 1675 книжных магазинов, в Шанхае — 1322 и Йоханнесбурге — 1020. В декабре 2015 года «Российская газета» писала, что «количество книжных магазинов сократилось больше чем в восемь раз за последние 20 лет».

А вот сколько в стране симфонических, да и любых других оркестров, выставочных залов или кинотеатров, не скажет никто. Состояние сферы культуры столь плачевно, что остается убирать из публичного обозрения нерадующую статистику. Как после знакомства с этими данными можно отнестись к словам В. Путина, сказанным в ноябре 2018 года на открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума: «...культура рассматривается как стратегический потенциал государства»?! Правда, не уточнялось, о каком государстве идет речь. Возможно, не о нашем. Наше точнее охарактеризовали бы слова о безграничном потенциале культуры для бесконечной оптимизации.

Эти «успехи» впечатляют. В результате безостановочной оптимизации количество работников в сфере культуры с 2013 по 2020 год уменьшилось на 26%. Заработная плата составляет 41 750 руб. по итогам января–марта 2020 года (88% от средней зарплаты по стране). При этом имеет место существенное неравенство: работники муниципальных учреждений культуры получают почти в два раза меньше сотрудников федеральных учреждений, 34 417 руб. и 65 392 руб. соответственно. У работников региональных учреждений — 47 188 руб. При этом следует учитывать, что официальные данные всегда вызывают недоумение у работников своим несоответствием реальной ситуации.

Можно много слов говорить о патриотизме, но что лучше скажет о его состоянии, как не состояние памятников истории и культуры. Тем более что недавно его проверила Счетная палата РФ, и обнаружила, что среди 69 299 объектов культурного наследия федерального значения в неудовлетворительном состоянии находятся 35%, или более 24 тысяч объектов, в том числе около 5 тысяч в аварийном состоянии, а 879 уже в руинах. Но кроме них, существует еще 75 112 объектов культурного наследия регионального и местного значения, судьба которых еще более незавидна из-за состояния существующих бюджетов и отсутствия понимания у власти, что единство нации создается не заклинаниями с экранов телевизоров, а конструированием и сбережением общей культуры. Трудно избавиться от затхлого патриотизма, если ребенок ежедневно ходит мимо руин старинной усадьбы, в библиотеке ему предлагают подшивку журнала «Пионер», до ближайшего клуба надо ехать 50 км по бездорожью, а посмотреть спектакль ТЮЗа в интернете можно только забравшись на дерево в высшей точке поселка.

К сожалению, культуры нет и в системе ценностей российской власти, и стратегического ее потенциала она не видит. Достаточно посмотреть в такой важный документ из числа недавних, как Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный правительством РФ в феврале 2019 года. Для 84 субъектов федерации (Москва потеряна) в нем определены перспективные экономические специализации, а также специализации неперспективные, но критически важные для экономики региона, то есть фактически закреплена структура региональных экономик. Четко и жестко каждой территории выдан список отраслей для будущей жизни на основе формулировок общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). И что примечательно: ни у одного (!) российского региона нет такой отрасли, как «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». При этом у большинства из них в списке перспективных отраслей присутствует «туризм». О чем это говорит? О том, что российская бюрократия неспособна видеть культуру как ресурс развития территорий.

В последнюю четверть века многие города и регионы мира успешно преодолели кризис, связанный с выходом из промышленной эпохи в постиндустриальную, именно благодаря использованию историко-культурного потенциала своих территорий. Развитие креативных индустрий занимает важное место в стратегических планах многих стран Европы, Азии и Америки. С их помощью они диверсифицируют свои экономики, создают новые рабочие места, делают территории привлекательными для людей и для инвестиций. Обретенный ими опыт позволил сделать вывод о том, что инвестиции мигрируют туда, где выше индекс культурного разнообразия, то есть инвестор идет за художниками. «Экономика впечатлений» набирает обороты во всем мире, принося, например, Германии 8%, а Великобритании 5,5% ВВП ежегодно. Уже и нефтяные страны делают ставку на «новую нефть».

Стихийно, через преодоление множества препятствий, с существенным отставанием от других стран, развитие культурных индустрий идет и у нас, обеспечивая пока лишь 0,5% ВВП. Наша нефтяная страна ставку на «новую нефть» не делает. Боящаяся инноваций, лишенная стратегичности и креативности, неспособная к коммуникациям с обществом, заточенная на вертикаль и не воспринимающая сетевые структуры, российская бюрократия стала наркозной маской как для городов и регионов, так и для всей России.

Причины этого понятны. Система, работающая на самосохранение, никогда не заработает на развитие, она может его только имитировать в пределах, необходимых для самосохранения. Объявив, например, национальный проект «Культура», который залатает некоторые дыры, но не изменит качественно состояние сферы культуры в стране. Или записав в Конституцию норму, что «культура поддерживается и охраняется государством». В нее можно было бы поверить, если бы тезис подтверждался реальными делами: долей расходов на культуру в бюджетах всех уровней, состоянием объектов культурного наследия, заработной платой работников, построенными новыми театрами, музеями и концертными залами, пополнением фондов музеев и книжных фондов библиотек. А пока реальность свидетельствует об остаточном принципе финансирования, внимания и управленческих действий. Пепелище от недавно сгоревшей Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога является трагическим символом истинного отношения нынешней власти к культуре. Опасно то, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сделает ее положение еще более уязвимым.

На вопрос, от чего и кого защищать нашу культуру, пока есть только один ответ: от пренебрежения и неуважения власти. Поэтому для российской культуры будет лучше, если мы проголосуем против поправок в Конституцию, главной целью которых является сохранить ту власть, которая так пренебрежительно к ней относится.