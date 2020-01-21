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Осторожные надежды

Министерство культуры вместо Владимира Мединского возглавила Ольга Любимова

Культура

Отдел культурыНовая газета

 

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Ольга Любимова. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ольга Любимова — дочь и.о. ректора Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Бориса Любимова. Продолжатель большой театральной династии. Ее прадед — актер Художественного театра Василий Иванович Качалов (Шверубович), дед — Вадим Шверубович — театральный деятель, был заведующий постановочной частью МХАТ, мать — Мария Шверубович — актриса «Современника».

Ольга Любимов окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).

С начала 2000-х работала на ТВ и специализировалась на православной тематике. В частности, делала программы «Ортодокс», «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым». Была корреспондентом «Третьего канала» (программы «Итоги недели с Глебом Пьяных», «Главная тема», «Цена вопроса», «Дольче Вита», «Выводы»).

Вела ток-шоу «Горожанка», программу «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица».

Молодой динамичный руководитель, один из наиболее адекватных в Министерстве культуры.

В Минкульт пришла в 2015-ом  в качестве советника в департаменте кинематографии. До этого работала на Первом канале, где была заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ.

Возглавляла в министерстве департамент кинематографии с января 2018-го.

Поддержала или явилась инициатором многих начинаний в сфере кино.

К примеру, завершения и включения в работу системы ЕАИС — открытой автоматизированной электронной системы. Здесь видны не только сборы, бюджеты, но  и то, как складываются тренды в нашем кинематографе, что предпочитает зритель. 

Любимова не только поддерживает открытые питчинги – защиты проектов в Минкульте, но и сама динамично ведет их. И к этой работе относится весьма ответственно. Называет день защиты «красным днем календаря». Требует уважения и к авторам и продюсерам, представляющим проекты. И вместе с тем критикует слабо подготовленные, сырые проекты и продвигающих их кинематографистов. Считает, что «важность темы» не отменяет профессиональных навыков. Предварительно отсматривает все видеоматериалы.

Ольга Любимова на встрече нового состава правительства с президентом Владимиром Путиным. Слева — экс-министр культуры Владимир Мединский. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В должности руководителя кинодепартамента она призывала вернуть конкурс спецпроектов неигрового кино, понимая, что в нашей документалистике сейчас господствует телеформат.

Поддерживает и охотно посещает фестивали нового формата, такие как смотр веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде. 

Она ратовала за то, чтобы достойные игровые кинопректы, не прошедшие питчинг, оказавшиеся в резерве, все-таки получили финансирование. Называет министерство «большим продюсерским центром, работающим по букве закона».

Эксперты говорят, что с ее именем в индустрии связывают осторожные надежды.

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