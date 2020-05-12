Слабых обижать рекомендуется

Без футбола, как выяснилось в последние недели, прожить можно, но без него как-то скучно. Немецкая Бундеслига вот-вот возобновит чемпионат, английская Премьер-лига объявила о рестарте с 12 июня, наши деятели тоже в ближайшее время должны решить, идти им по англо-немецкому или по франко-голландскому, с полным досрочным завершением чемпионатов, пути. Есть еще Белоруссия, которая и не прекращала играть в футбол, но уже начала расхлебывать последствия своей отчаянности.

У всех все непросто, в России тоже куча сценариев. И доиграть чемпионат хочется до начала августа, то есть в установленные УЕФА сроки, и оглядка не помешает. Объявишь о готовности возвратиться на поля в конце июня — а запрет на проведение массовых мероприятий (или еще чего хуже) будет продлен. И не исключено, что до конца лета, а то и далее. Вот тогда и можно будет говорить о коллапсе.

Кто решил забежать вперед, так это второй по рангу дивизион российского футбола —

Футбольная национальная лига (ФНЛ), которая общим собранием клубов приняла решение окончательно завершить сезон и признать его итоги на момент остановки — без доигровки 11 туров.

Контрольный матч между сборной России и «Чертаново» в рамках учебно-тренировочного сбора. Фото: РИА Новости

Расстояния большие, сроки слишком жесткие, опасность для здоровья всех участников сохраняется, у каждого региона свой норов, да и вообще денег уже нет.

Почти все согласились, кроме трех строптивцев: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» из Нижнекамска, занимающие места с третьего по пятое, проголосовали против. Понятно почему — возобновит сезон Премьер-лига или не возобновит, предусмотренные регламентом для третьей и четвертой команд ФНЛ стыковые матчи с 13-й и 14-й командами Премьер-лиги в связи с форс-мажором по приоритетной версии отменяются.

То есть путь наверх в этом варианте заказан и для культового столичного «Торпедо», о чьем возвращении мечтают его верные поклонники, и для районного клуба «Чертаново».

Расклад на сегодня такой: у волгоградского «Ротора» — 56 очков, у «Химок» и «Чертаново» — по 54 («Химки» впереди по дополнительным показателям), у «Торпедо» — 53, у «Нефтехимика» — 48.

Обиженные были за спортивный принцип. Доигрывать сезон — так всем, включая и третий дивизион российского футбола — Профессиональную футбольную лигу. Останавливать — так найти возможность провести хотя бы мини-турнир с участием четырех худших команд Премьер-лиги и четырех лучших из ФНЛ. Шансы провести такой «междусобойчик» стремятся к нулю, но чем черт не шутит.

Кстати о чертях, то есть о ФК «Чертаново», чья история посреди всего этого безумия — самая поразительная. Шесть лет назад директор одноименного образовательного муниципального учреждения Николай Ларин с единомышленниками образованием футбольного клуба при футбольной академии нарушил сложившийся миропорядок. У нормальных людей футбольная школа — при клубе, и это вещь незыблемая, а «чертановцы» поставили все с ног на голову. Если же глядеть в корень, то наоборот — поставили головы на ноги, но при этом сильно опередили время.

Играть им разрешили не без труда и в порядке эксперимента, и никто не ожидал, что он вопреки всему окажется столь успешным —

укомплектованная исключительно своими воспитанниками, при минимуме средств команда на шестой год существования настойчиво постучалась в двери Премьер-лиги.

Это уже ни в какие ворота не лезло, и похоже, само мироздание возмутилось, поставив на пути отважных наглецов еще и коронавирус. Ну и обычная тревога в сочетании с завистью, конечно же, присутствуют: нельзя так наглядно ломать существующий порядок, при котором с разной степенью комфорта, но привычно жить всем, кто кормится посредством футбола.

Для того чтобы элементарно существовать, ФК «Чертаново» пришлось продавать лучших своих воспитанников, но кадрового и постоянно пополняемого талантливого запаса хватило, чтобы не просто держаться на плаву, болтаясь где-то в серединке, а потеснить «настоящие» клубы. Угрозу, исходящую от голодных до веселой игры пацанов, почувствовали и гранды. Неслучайно экс-генеральный директор «Локомотива», очень активный в медийном пространстве Илья Геркус снисходительно и не без доли цинизма прокомментировал стремление ФК «Чертаново» пробиться в Премьер-лигу — нечего там делать очередному «эрзац-клубу»,

«собрались удачно продавать игроков — вот и пусть продают».

С точки зрения чистой прагматики и существующих реалий Геркус, сидевший на немереных деньгах РЖД, конечно же, прав. Попал в волчью стаю — живи по ее законам, иначе сожрут немедленно. С этой точки зрения ларинский романтизм больше похож на утопию, но… Самое смешное и грустное, что многогранная деятельность «Чертаново» абсолютно идеально вписывается в грандиозные планы продвижения отечественного футбола за счет именно внутренних резервов и постановки дела, прежде всего в детско-юношеском футболе.

То есть отвечает государственным задачам на деле, а не на словах.

Поэтому ФК «Чертаново» и не нужен в Премьер-лиге. Ларин сам прекрасно понимает, что его туда не пустят — не мытьем, так катаньем. Чемпионат ФНЛ не возобновят, против мини-турнира восстанут почти все, да и шансов обыграть монстров (по сравнению с «Чертаново») было бы немного. При этом понимаю, отчего Николай Юрьевич больше всего горюет, — мечту могут убить. Мечту не выйти, а хотя бы претендовать на повышение в классе по спортивному принципу. Для Ларина это пик за 25 лет, связанных с академией, и за 10 с лишним лет во главе «Чертаново». Больше подобного шанса может и не случиться, а обломать крылья для хранителей любой кривой догмы — милое дело.

Вот такая получается история перед заседанием исполкома Российского футбольного союза, который должен будет хоть с чем-то определиться. Случай «Чертаново» вполне себе частный и отдельно рассматриваться, естественно, не будет. Других забот хватает: надо хотя бы к норме возвратиться, а потом уже думать про эксперименты.

Про то, что за «чертановцами» будущее, никто, пожалуй, и не вспомнит. Потому что себе дороже.