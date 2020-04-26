Отдать стадион, чтобы вернуть игру

Пока футбольное начальство строит планы, как все-таки доиграть сезон, один из вариантов — с проведением всех оставшихся матчей премьер-лиги в Москве — вряд ли может осуществиться. Великолепная спартаковская «Открытие Арена» вот-вот окажется на передовой борьбы с эпидемией коронавируса. Готовность предоставить «Газпром Арену» для нужд здравоохранения чуть раньше проявил и ФК «Зенит», но в Питере, слава Богу, обстановка еще не столь критическая, как в Москве. А в столице, похоже, уже пора воспользоваться предложением владельца «Спартака» Леонида Федуна — вот-вот пациентов везти будет уже некуда, а спасать тяжелобольных на дому просто невозможно.

Вице-президент «Лукойла» — пожалуй, единственный из футбольных руководителей, кто при первых признаках эпидемии, еще не объявленной пандемией, предупреждал о возможных последствиях распространения нового коронавируса для российского футбола. Он же вопреки выжидательной тактике большинства своих коллег прямо заявил о настоятельной необходимости досрочно завершить чемпионат РПЛ, не дожидаясь подсказки сверху. Он же пожертвовал на борьбу с коварным вирусом десять миллионов рублей. Предложение по передаче стадиона в распоряжение медиков, озвученное генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, было не чем-то из ряда вон выходящим, а только подтверждало принципиальность позиции владельца клуба.

Госпиталь на стадионе в Кардиффе, Великобритания. Фото: Reuters

К Федуну можно относиться по-разному, как и в целом к «Спартаку». Но есть недовольство или даже близкая к фанатизму ненависть и зацикленность на футбольных дрязгах,

а есть правда момента.

То, что Леонид Федун как один из немногих частных владельцев клубов, которым есть что терять, уже подсчитавший свои немалые убытки, не уперся в финансовый вопрос, делает ему честь. Говоря о неизбежности досрочного завершения сезона и признании его итогов согласно текущей расстановке команд, он ничего не выигрывает — «Спартак» остается вне зоны еврокубков, а мог бы, наверное, еще побороться в оставшихся турах. Отдавая арену как главное свое детище под временный госпиталь или центр тестирования, он прекрасно понимает, что возможные политические дивиденды реальных убытков не покроют. Если он на это идет — значит, Федун не просто думает о настоящем и будущем, а действует.

Медицинская маска на памятнике бразильскому футболисту Идералду Беллини у стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters

По всему миру десятки арен, от знаменитой бразильской «Мараканы» до прекрасного стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, приспособлены для нужд борьбы с пандемией.

Слова генерального директора ФК «Боруссия» Ханса-Йоахима Ватцке «это идеальное место, чтобы помочь заразившимся людям», дорогого стоят. Так же мыслят во многих футбольных и нефутбольных странах. Можно сколько угодно ругать «зажравшихся футболистов», даже в нынешней ситуации не принимающих во внимание суровые будни пандемии и думающих исключительно о своем здоровье и своих контрактах, но при этом отдавать должное нормальным людям. А они есть и среди миллионеров, и среди миллиардеров.

Возведение полевого госпиталя на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу. Фото: EPA

Конечно, позиция простого и не очень богатого по футбольным меркам 20-летнего полузащитника «Ньюкасла» Мэтти Лонгстаффа, который переводит 30 процентов своей зарплаты Национальной службе здравоохранения, мне ближе.

Мэтти на жалованье 850 фунтов в неделю забивал самому вратарю «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа, который получает в 440 раз больше.

Может, и де Хеа нынче делится, как многие другие звезды, но до Лонгстаффа им далеко.

Измерять благородство в долларах, евро, фунтах и рублях — не самое лучшее занятие, понимаю. Но готовность в чем-то пожертвовать своим благополучием, не отсиживаясь за спинами других, имеет непреходящую ценность. Так что спасибо Леониду Арнольдовичу и всему «Спартаку» за поступок. А поругать всегда успеем — когда вернется игра. Арены и отдают для того, чтобы приблизить ее возвращение.