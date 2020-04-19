В одни ворота

Президенту США проводить время у телевизора особо некогда, но ему первому из мировых лидеров надоело смотреть спортивное старье по ТВ. Посему Дональд Трамп в режиме видеоконференции провел уже второе совещание с руководителями крупнейших спортивных лиг. В отличие от спортивных функционеров президент был преисполнен оптимизма даже на фоне пика эпидемии в Штатах:

«Мы вернем спорт в том виде, в каком он должен быть».

Вначале — без фанатов, но с прямыми трансляциями. На трибунах зрители будут появляться постепенно, вначале располагаясь через два сиденья. А потом — как в старые добрые времена: полные стадионы и спортбары, драйв не по-детски, звезды и ставки крупным планом, зрелище на миллион, жизнь как она есть.

Правда, когда придет желанный час, никто не сообщил даже приблизительно. Коронавирус придавил зрелищный спорт тяжелым камнем, из-под которого пока доносятся только стоны и вздохи. В Европе первой может возобновить сезон Бундеслига, многострадальная Италия собирается разрешить футбольным клубам начать тренировочный процесс также в мае, Английская премьер-лига полна решимости завершить сезон в июле, УЕФА назначила финал клубного евросезона на 29 августа, но все это в основном ориентировочно, очень приблизительно и с немалыми рисками.

Картонные фигуры болельщиков на стадионе немецкого клуба «Боруссия Мёнхенгладбах». Фото: EPA

Не случайно 45 фанатских объединений Франции обратились с открытым письмом против «футбола любой ценой». Потому что

футбол без зрителей и с угрозой для здоровья всех участников — это «футбол позора, у которого нет будущего».

Примерные убытки каждой из топ-лиг в случае недоигранного сезона будут исчисляться сотнями миллионов, для той же АПЛ — не меньше полутора миллиардов фунтов, для НХЛ — не меньше миллиарда долларов. Здравый смысл и экономика сходятся в неравной схватке, и есть такое ощущение, что финансовый интерес попытается одержать победу именно любой ценой. Иначе спонсорские деньги и средства от ТВ придется возвращать, что грозит перекройкой всего спортивного рынка и банкротством самых слабых его участников. Временное понижение зарплат, на которое соглашаются спортсмены большинства профессиональных клубов — слишком хрупкая подпорка.

Спортивный мир просто ждет возвращения благословенных времен, о которых как раз и говорил большой друг спортсменов Дональд Трамп.

Но никто ему не решился сказать, что прежнего кайфа не будет.

У них не будет. А у нас — тем более. В России все будет зависеть от того, насколько государство готово отпустить, наконец, большой спорт в свободное плаванье. В море, где бущует невиданный шторм.

Есть три мантры, которые мы слышим много лет, и которые никого и ни к чему не обязывают. Первая и самая древняя: российская экономика должна слезть с нефтяной иглы. Вторая и самая лукавая: малый и средний бизнес пора перестать кошмарить. Третья и самая безнадежная: недопустимо финансировать профессиональные клубы за счет госкомпаний и бюджета.

Матч ЦСКА – «Уфа» при пустых трибунах. Фото: РИА Новости

О последнем не устает при случае напоминать президент РФ Владимир Путин, но удивительное дело — реакция следует практически нулевая, а дискуссии затухают, едва начавшись. Потому что дискутировать, собственно говоря, не о чем. Как экономика России до поры до времени благополучно сидела на нефтяной игле, так и спорт сидит на ней же. Ну и на местных бюджетах, естественно. Никакого прогресса в этом деле не наблюдается, потому как успешных компаний и производств, не зависящих от нефти и газа, и готовых вкладываться в убыточные спортивные игрушки, у нас кот наплакал. А оправдывать немалые бюджетные вливания в тот же футбол социальной необходимостью в последнее время регионам становится все труднее.

Когда же три всадника нового Апокалипсиса (цены на нефть, рухнувший рубль и коронавирус) возвестили о начале новой эры, настала пора переходить от слов к делу и решать кардинальный вопрос:

нужен ли нам большой зрелищный спорт, или ну его на фиг?

Разговоры про то, когда возобновлять сезон, что делать спортсменам в вынужденном простое, как быть с трансферами и обеспечивать жизнедеятельность клубов — это важные, но все же детали. Если же заглянуть хотя бы на полгода вперед, то общая картина при нынешнем развитии событий может оказаться крайне печальной.

Стюард перед началом матча «Зенит» – «Урал». Фото: РИА Новости

Первым при начальных признаках кризиса забил тревогу владелец «Спартака» Леонид Федун, предрекая российскому футболу исключительно трудные, близкие к катастрофическим, времена. Как один из немногих частных владельцев, Федун прикинул возможные потери клуба, и пришел в ужас. Его не поняли - до многих не сразу дошло, что действительность опережает самые мрачные прогнозы.

Не дожидаясь указаний сверху, старт кампании под названием «Смотрим правде в глаза» дал Приморский край, известивший о невозможности дальше финансировать два профессиональных клуба - Континентальную хоккейную лигу покинул «Адмирал», второй по рангу дивизион российского футбола ФНЛ — «Луч». Примеру дальневосточников последовал ФК «Армавир», но на этом дело пока застопорилось — и немногие «частники», и «бюджетники» затихарились, решая локальные проблемы и дожидаясь дальнейшего развития событий.

Тем временем новый министр спорта Олег Матыцин ясно дал понять, что

«Минспорта и государство не будут финансировать профессиональный спорт в том объеме, в котором он понес потери...

Мы должны понимать, что меры господдержки должны быть направлены на социальную сферу. Профессиональный спорт не будет являться приоритетом». Госзащита нужна 5000 организаций, деятельность которых приостановлена, ста тысячам тренеров — тут не до большого футбола, хоккея, баскетбола и прочих.

Посыл был вполне внятный, но в него до конца никто не поверил. Полностью лишить топовые виды господдержки означает банкротство или, по крайней мере, смену модели существования практически всех профессиональных клубов. К такой постановке вопроса никто в России, по большому счету, не готов.

На Западе профессиональные коммерческие лиги и клубы будут выживать тяжело и с огромными потерями, но там хоть понятны механизмы сохранения, изначально не предполагающие конкретной финансовой помощи государства. Продажа прав на ТВ, билеты и абонементы, атрибутика и сопутствующие товары на матчах — вот три кита, на которых держится экономика популярных игровых видов в большинстве развитых стран. Все три фактора в данный момент не работают, спонсоры тоже чешут в затылке, секвестирование затрат, в том числе на безумные контракты — вещи неизбежные, последствия пока просчитать невозможно.

Матч 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ «Спартак» – «Динамо» без зрителей. Фото: РИА Новости

А у нас клубы живут исключительно за счет подачек, порой весьма щедрых. Ну, так сложилось. Траты - близкие к сумасшедшим, бюджеты — не по заслугам, амбиции — не по интересу публики. Считанное количество команд хоть как-то оправдывает свое существование действительной популярностью и хотя бы зрительской поддержкой. Картина весьма безрадостная, но привычная.

У меня есть ощущение, что и нынче, в ситуации форс-мажора, подавляющее большинство клубов надеется, что «само собой рассосется». Пошумят-пошумят с высоких трибун, а по окончании кризиса все вернется на круги своя, и деньги снова потекут рекой. Потому что как государству без футбола-хоккея, без утехи миллионов, без большой игры и зрелища в качестве релакса и разрядки? Это на бездушном Западе все построено на коммерции, а у нас скрепоносность где прямо, а где косвенно, но гарантированно обеспечивается государством. Оно скрипит, ворчит, но обеспечивает. И дальше будет обеспечивать — куда оно денется? А мы будем жить, как жили. Ну разве что чуть скромнее. А как выжить, за нас пусть государство подумает.

И ведь действительно, сказать твердое «нет» подобному подходу наше власть не готова. Да и к тому, что в той же российской футбольной премьер-лиге могут остаться шесть-семь клубов, включая грозненский «Терек», болельщики тоже не готовы. Готова разве только та часть народонаселения, которой все эти футболы до лампочки. Скорее всего, госкомпаниям и регионам негласно будет рекомендовано действовать по обстоятельствам: можете отрывать от скудеющего бюджета еще и на футбол и прочие забавы — отрывайте. Главное, чтобы все было тихо и гладко, без народных волнений.

Совсем гладко ни у кого не получится. Возобновить чемпионаты, наверное, при всех рисках — самое простое. А вот к осознанию, что выживание возможно только в том случае, если для начала убрать крайний ноль в суммах бюджетов клубов и контрактах игроков, никто еще не пришел.

А рано или поздно — придется.