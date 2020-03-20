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Боксеры Сауль Канело Альварес и Билли Джо Сондерс отменили бой, назначенный на 2 мая в Лас-Вегасе. В мужестве рыжего мекса Канело и рыжего брита Сондерса нет никаких сомнений, оба готовы драться с любым соперником. Но коронавирус? Но опасность для публики? Нет, лучше переждать.

Хоккеисты из НХЛ знают, что играют в самой лучшей лиге мира. Она существует с 1917 года, и игры не прерывались даже во время войны. 103 сезона всего с одной паузой на локаут крутится великое хоккейное колесо. Но сейчас — стоп: невозможно рисковать здоровьем игроков и болельщиков. Пауза.

Чемпионат Европы по футболу должен был проходить этим летом в 12 странах. Как мы ждали этого праздника. Но не до футбола теперь повсюду, в Италии, в Испании, в Германии, в Дании. Даже могучий Гарет Бэйл подумает, прежде чем идти в контакт с защитой: нужно ведь соблюдать дистанцию два метра. Чемпионат перенесен на год, и скоростной Мбаппе, непробиваемый Куртуа, технарь Иско и неутомимый Модрич отдыхают.

Спорта нет. Спорт на глазах скукоживается и исчезает с газетных полос и из трансляций ТВ.

В России уже нет футбола и хоккея. Английскую премьер-лигу с ее завораживающими матчами уже не посмотришь по каналу Okko. Спортивный фанат со скукой и тоской обводит опустевший горизонт и вздыхает: все исчезли, все ушли на карантин, и это правильно. В условиях мирового обвала и риска для жизни не до азартных игр в мячик и шайбу.

И все-таки есть герои со стальными нервами, которые все еще держатся на мировой арене. Кто они — бойцы из боев без правил, привыкшие с окровавленными лицами драться в клетках для зверей? Или автогонщики в комбинезонах и шлемах, умеющие бесстрашно проходить повороты на скорости двести километров в час? Нет, эти отборные смельчаки тоже ушли в тень вместе с сотнями футболистов и хоккеистов, а на опустевшей арене мирового спорта остались только восемь шахматистов.

Турнир претендентов на звание чемпиона мира в Екатеринбурге не отменен. Он начался в срок, 16 марта. Поскольку самолеты перестают летать и границы закрываются, не все менеджеры игроков и не все журналисты добрались до места действия; но шахматисты тут и в игровые дни в два часа дня по Москве садятся за доску, чтобы с застывшими от напряжения лицами считать варианты на глубину десять ходов и двигать крупные деревянные фигурки. Их надо назвать поименно, этих последних героев на арене мирового спорта.

Впервые в истории год чемпионата Европы будет нечетным: первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Фото: EPA-EFE

Фабиано Каруано с рейтингом 2842 представляет Италию и Америку. Италию, мысль о которой вызывает боль, и Америку, где ситуация признана подобной военной. Давно уже идет Каруано на самый верх, к матчу с Магнусом Карлсеном. И теперь должен сделать четырнадцать решающих шагов в запахе дезинфекции и рядом с врачами. В Екатеринбург он добирался несмотря на то, что его рейс на Россию отменили.

Динь Лэжень из Китая, где все началось и еще продолжается, из Китая, который послал своих врачей и тридцать тонн медикаментов и оборудования на помощь опустевшей Италии с ее переполненными реанимациями. Он обыгрывал Магнуса Карлсена.

Наши Грищук и Непомнящий, оба, бывает, садятся за доску небритыми,

один прекрасно играет блицы и в покер, другой прекрасно играет в компьютерную DotA и как-то раз пожаловался на собственную лень.

Но лентяй в шахматы такого уровня, требующие глубокого знания дебютов, не играет!

И наш Кирилл Алексеенко, самый молодой в восьмерке лучших. Ему 22. О нем немногое известно. Он носит строгие синие костюмы, садился играть в красной бейсболке, надетой задом наперед, а еще он футболист и обладатель черной майки с фамилией Черышева на спине.

Макс Вашье-Лаграв из Франции, где полицейские ходят по улицам и загоняют людей домой — совершенно отчаянный человек в крупных профессорских очках и с бородкой. Он математик. Он не должен был играть на турнире претендентов, но за несколько дней до начала отказался играть Тимур Раджабов. Вашье-Лаграв не раздумывая согласился лететь в город за Уралом и в первом же туре играть против Керуаны. Как сам он написал в своем блоге: «Конечно же, я не буду там придурком».

Санитарная обработка стадиона в Италии. Фото: EPA-EFE

Ван Хао из Китая все последние недели перед турниром пробыл в Токио, потому что решил не возвращаться в Китай из-за коронавируса. Он первый китайский шахматист, обыгравший чемпиона мира в классике.

Аниш Гири из Голландии, где в связи с чрезвычайной ситуацией за марихуаной выстраиваются очереди, вырос в Петербурге, где русская мама научила его играть в шахматы. Он не только играет на высшем уровне, но и высказывается на высшем уровне:

«Шахматы на пути к тому, чтобы стать популярными, как туалетная бумага».

И дерзкий голландец, по национальности непало-русский, прав. Трансляция турнира в Сети идет на английском, русском и китайском. Миллион людей смотрят видеотрансляции и следят за движением фигурок по доске. Просмотры триллеров столько не собирают. Что люди видят в шахматах времен пандемии? Способ отвлечь мозги от нагнетающих ужас соцсетей и окно в нормальный мир, каким он был и еще будет?

Зал на церемонии открытия турнира претендентов был полон. В холле отеля Фабиано Каруано встретил Аниша Гири и протянул ему руку для пожатия. Забыл ли Каруано, что происходит? Или хотел показать, что ничего не боится? Или повел себя как чемпион, который внушает своим соперникам мысль о своей неуязвимости и силе? Надо смотреть партии, чтобы понять.

Зал в отеле Hyatt Regency, где в два круга играют восемь из элиты шахмат, ежедневно дезинфицируют. Всем участникам и судьям дважды в день измеряют температуру. Публика в зал не допускается, но может приходить в отель и слушать комментарии гроссмейстеров. Пресса допускается на пять минут в начале каждой партии, но фотографы не могут подходить к игрокам ближе чем на шесть метров. Все эти меры безопасности снижают риск для шахматистов, но увеличивают нагрузку на их и без того напряженную и перенапряженную нервную систему. Трудно играть в условиях пандемий, карантинов, чрезвычайных положений и падающих бирж, но они играют, эти восемь смелых.

Удачи им всем.