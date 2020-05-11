У вас вертикаль отклеилась

Фото: Александр Земляниченко / ТАСС

Раздражение граждан действиями российской власти легко объяснимо: сидя без работы и без денег, они видят все новые и новые запреты, угрозы и наказания.

Но не видят необходимой помощи от государства, которая помогла бы переносить введенные властями ограничения.

И хотя принудительные полуторамесячные «выходные» закончены, прямых выплат всем гражданам, — которых требовали «яблочники» и оппозиционные региональные и муниципальные депутаты, политики Гудков и Навальный, экономисты Иноземцев и Гуриев, — так и не последовало. А обещанные разовые выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого ребенка от 3 до 15 лет (общий объем помощи около 400 млрд. рублей) оставляют «кубышку» практически нетронутой.

Граждане недоумевают: куда подевалась «вертикаль», «сильная власть», строившаяся десятилетиями именно для того, чтобы эффективно отвечать на любые вызовы?

Впрочем, происходящее складывается в стройную и логичную картину, стоит только верно выбрать начальную гипотезу.

А она такова:

«вертикаль» проектировалась и строилась вовсе не для того, чтобы решать проблемы граждан. Она создавалась совсем для другой задачи!

Собственно, все идеально точно описано полвека лет назад в «Обитаемом острове» у братьев Стругацких.

«У них две цели, одна — главная, другая — основная. Главная — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Среди них есть и незлые люди, они получают удовлетворение от сознания того, что они — благодетели народа. Но в большинстве своем это хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбивы».

Цель «вертикали» — не оказывать услуги населению (для чего предназначена власть в демократическом государстве). Ее цель — сохранять и удерживать властные полномочия за узкой группой лиц, независимо от общественных настроений. И конвертировать эти полномочия в собственность — свою, близких и друзей. Все по Стругацким.

Мы удивляемся: почему губернаторы не способны (за редчайшими исключениями) принимать своевременные и верные решения в интересах граждан?

Почему, как что-то решат — так вызывающее гнев и возмущение?

Начиная от «храмовой застройки» скверов, «реновации» и «оптимизации» больниц, и заканчивая запретами и разгонами мирных протестов, и облавами на граждан, посмевших заглянуть в полупустой парк?

Потому что они посажены на хозяйство (неважно, оформлено их правление назначением, или ему придана видимость легальности на выборах, куда не допущены конкуренты) не для того, чтобы работать для граждан.

А для того, чтобы распределять ресурсы, кому прикажут, обеспечивать нужные результаты выборов, и докладывать наверх, что «все под контролем», массовых протестов нет, граждане политику партии и правительства дружно одобряют.

Губернаторы 90-х — при всех их недостатках — еще были политиками. Прошедшими реальные выборы, с жесткой конкурентной борьбой.

Губернаторы нулевых и десятых — чиновники.

Набранные, большей частью, из «силовиков», бывших письмоводителей, секретарей, адъютантов и охранников.

В лучшем случае — из чиновников второго ряда.

Иначе говоря: из людей, чья работа в принципе не предполагает самостоятельности.

А предполагает только получение команд и доклады об их исполнении.

Это люди, которые в принципе не приучены оценивать реакцию общества на свои действия, а приучены оценивать только реакцию начальства. И когда они становятся губернаторами, они твердо знают, что у них один избиратель — президент. И только его мнение важно.

И своих подчиненных они приучают к тому же: неважно, что там думают какие-то граждане, важно, что думает начальник.

Поэтому по всей «вертикали» всегда задача — скрыть реальное положение дел.

А если губернатор боится доложить президенту правду, то ему ее боятся докладывать подчиненные. И возникает система тотальной дезинформации, — берущая свое начало из советских времен. Как-то Ирина Роднина рассказывала о своей работе в ЦК ВЛКСМ, что, получив из одного из регионов явно завышенные данные о численности сдавших нормы ГТО, позвонила в этот регион и попросила проверить информацию. Через час ей перезвонили и сообщили... еще более высокие показатели, при этом число сдавших оказалось даже больше числа комсомольцев. Видимо, после звонка решили, что отчитались о недостаточно больших достижениях.

Сегодня, оказавшись в кризисной ситуации, и работая в системе, замкнутой на одного человека, путинские наместники привычно ждут команд «сверху» — а их не поступает. Потому что, как верно заметил мой давний друг Сергей Шелин, в системе координат президента главным были поправки к Конституции, закрепляющие его пожизненное правление, и торжественное отмечание 75-летия Победы. Но вовсе не борьба с эпидемией и поддержка стремительно беднеющих сограждан.

Вот губернаторы и оказываются предсказуемо растеряны.

Потому что, как уже сказано, не обучены действовать самостоятельно, и принимать решения, просчитывая их последствия.

Запрещать митинги и подделывать итоги выборов они обучены. Распределять между «своими» госзаказы и ресурсы — тоже.

А бороться с реальной опасностью — не обучены. Только с мифической: с придуманными «экстремистами», или «влиянием Запада».

Они еще кое-как справляются с небольшими противостоящими их политике группами — протестными активистами и местными оппозиционерами.

А коронавирус никак не получается ни разогнать, ни запретить, ни заблокировать.

Остается только подделать статистику, сделав хорошую мину при плохой игре.

И продолжать, как ни в чем не бывало, вывешивать на улицах плакаты с агитацией за поправки к Конституции.

Выполненной так, как будто бы или прежде Конституции не было вообще, или именно она не давала защищать суверенитет, заботиться о детях, индексировать пенсии, хранить память предков и запрещать чиновникам двойное гражданство.

Последнее. Авторитарная система отличается от демократической не только способом формирования власти.

Куда важнее, что она отличается от нее наличием обратной связи власти с обществом, позволяющей корректировать неверные решения, если что-то пошло не так. Это - необходимое (хотя и не достаточное) условие работы власти для граждан.

Но в авторитарной системе любая коррекция принятых решений (а тем паче, их отмена) — признак позорной «слабости» и недопустимых «уступок давлению».

Именно поэтому она интересы граждан обеспечивать не может и не умеет.

И если граждане хотят, чтобы было иначе - они должны добиваться другой системы.

А в нынешней, после двух десятилетий негативного отбора, у них всегда в начальниках будут те, кого подбирали не по профессионализму, а по преданности, не по способностям, а по послушанию, не по порядочности, а по наличию компромата.

Иначе говоря — не умные, а верные.