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Если все есть — почему ничего нет?
В Петербурге закуплено достаточно СИЗ, но в больницах все равно наблюдается дефицит
Борис Вишневскийобозреватель, депутат ЗакСа Петербурга
«Что Вам сейчас нужно?», — «Все!». Так раз за разом отвечают петербургские главные врачи на мой вопрос о том, какие средства индивидуальной защиты они примут в качестве помощи их медицинскому учреждению. Маски, респираторы, перчатки, халаты, шапочки, высокие бахилы, очки с защитными щитками — все это необходимо сегодня медикам, каждый день спасающим человеческие жизни. И всего этого не хватает. Или почти всего. Об этом каждый день открыто говорят врачи и медсестры. И каждый день волонтеры (в том числе, и мы с другим питерскими «яблочниками») собирают деньги, покупают маски, перчатки и бахилы, и отвозят в больницы, родильные дома и онкоцентры.
6 апреля я направил запрос вице-губернатору Санкт-Петербурга Олегу Эргашеву, отвечающему за здравоохранение, с просьбой сообщить — сколько нужно средств индивидуальной защиты (СИЗ), сколько их имеется в наличии, и что делает правительство города для ликвидации дефицита.
Ответ оказался чрезвычайно интересным.
К нему приложена таблица, которую мы, вместе с ответом, публикуем.
И из этой таблицы прямо следует, что, по крайней мере, по пяти ключевым позициям СИЗ запасено более, чем достаточно!
Первое. 12.7 миллионов пар медицинских перчаток в наличии — при ежедневной потребности 240 тысяч. Делим одно на другое, и получаем запас на 52 дня. Почти на два месяца. Почему при таких запасах перчаток не хватает и их должны привозить волонтеры? И почему фактический расход — только 135 тысяч в день? Потому, что медики берегут перчатки, не зная, получат ли еще?
Второе. Высокие бахилы, о которых все чаще говорят медики. На складах — 965 тысяч пар. Ежедневная потребность — 57 тысяч пар. Делим одно на другое, и получаем запас почти на 17 дней. Почему больницы их не получают в достаточном количестве? Кстати, фактический расход бахил — 12.7 тысяч пар в день. Почти в пять раз меньше нормативной потребности. Видимо, и бахилы тоже экономят?
Третье. Медицинские маски. В наличии — 2.4 миллиона масок, а ежедневная потребность — 200 тысяч. То есть, запас есть на 12 дней. Почему, в какую больницу не позвонишь — везде говорят, что будут рады, если привезем маски? Как это возможно? Почему маски не попадают к врачам? И да, фактический расход — 82 тысячи в день, в 2.5 раза меньше потребности. Потому что маски берегут, не зная, когда привезут еще? И носят подолгу, а не меняют каждые два часа, как положено?
Четвертое. Медицинские халаты. В наличии — 341 тысяча, ежедневная потребность — 45 тысяч. Запасов хватит на неделю. А по факту тратится 13.5 тысяч в день. Тоже берегут?
Пятое. Одноразовые медицинские шапочки. В наличии — 997 тысяч, почти миллион. Ежедневная потребность — 44 тысячи. Запасов хватит на 22 дня. А фактический расход — 16 тысяч в день...
По ряду позиций СИЗ — налицо дефицит даже на складах (главным образом, защитные комбинезоны и очки). И тут хотя бы понятно, с чем связан их недостаток в больницах. А по тем позициям, которые описаны выше? Как это понимать? Почему, если все есть — то ничего нет?
Первая гипотеза: плохо организованная логистика.
Вторая, более вероятная (мне ее подтверждают эксперты, с которыми я говорил): СИЗ держат на складах, опасаясь взрывного роста заболеваемости — берегут на крайний случай. Но надо понимать, что придерживание СИЗ на черный день не только провоцирует этот рост заболеваемости, но и ставит под угрозу безопасность врачей, которые должны оказывать помощь заболевшим, То есть, больше усугубляет ситуацию!
Заметим: в Москве на эти грабли уже наступили. Там хорошо знают, как важна безопасность медиков.
И если завтра в Петербурге «рванет», а больных некому будет лечить — не помогут припрятанные на черный день маски, перчатки и бахилы.
Последнее. Вообще-то, сейчас не я, а губернатор Александр Беглов должен сидеть над этой таблицей. Вызвав к себе всех, кто отвечает за решение этих проблем. И требуя от них немедленного решения.
Я направил губернатору депутатский запрос — прося сообщить, почему в питерские больницы и другие медицинские учреждения не попадает в достаточном количестве даже то, что в избытке имеется на складах? И как и когда правительство города намерено решить проблему обеспечения медицинских учреждений всеми необходимыми средствами защиты?
Последнее. Только что Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам, заболевшим коронавирусной инфекцией. Заболевшим — по 300 тысяч рублей, получившим в результате этого инвалидность — 500 тысяч, семьям умерших медиков — по миллиону рублей.
Это решение, безусловно, правильное.
Но, может быть, надо сделать все для того, чтобы медики не заражались — и тогда потом меньше будет потребность в этих выплатах?
А для этого — не экономить на средствах их защиты?
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