«До третьего этапа многие не доживут»

В понедельник президент России обратился к населению в ходе совещания с чиновниками и объявил об окончании «нерабочих дней». Вместе с этим он анонсировал поэтапное снятие ограничений, которое будет происходить по различным сценариям в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. «Выход из режимов ограничений быстрым не будет», — предупредил президент. Он продлил специальные полномочия глав субъектов, дав им возможность проработать сценарий снятия ограничений.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента / ТАСС

Путин не анонсировал конкретных шагов, лишь подчеркнув, что самоизоляция остается обязательной для лиц старше 65 лет, остальные меры будут основываться на рекомендациях медиков.

На прошлой неделе Роспотребнадзор представил президенту проект трехэтапного выхода из ограничений. Уже тогда реализация плана предполагалась с 12 мая. Оценика возможности послабления карантинных мер должна происходить по трем критериям:

распространение COVID-19; масштабы тестирования на коронавирус (на 100 тысяч человек); количество свободных коек в больницах.

Дополнительными показателями могут быть уровень летальности от COVID-19, заболеваемость внебольничными пневмониями и доля жителей с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

Основания для перехода к первому этапу — устойчивое снижение заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Он предусматривает:

Открытие предприятий, непосредственно связанных со сферой услуг и торговлей непродовольственными товарами. (Для последних есть ограничения: площадь торгового зала до 400 кв. м, наличие уличного выхода и предельное количество людей, которые могут там находиться (один человек на 4 кв. м).

Разрешение на занятия спортом на улице. Одновременно тренироваться могут не более двух человек, а расстояние между ними должно быть не менее пяти метров.

Разрешение на прогулки (не более двух человек одновременно). Гулять в местах массового пребывания людей нельзя.

Второй этап предусматривает открытие более крупных непродовольственных магазинов (площадью не более 800 кв. м) и других торговых точек, в том числе уличных, а также отдельных образовательных организаций. Для торговых точек сохраняются те же ограничения (не более одного человека на квадратный метр и наличие уличного входа).

Третий этап — открытие остальных торговых точек, общепита (при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 м), всех образовательных учреждений, гостиниц и мест отдыха (парков, скверов и так далее).

Некоторые ограничения сохраняются на все этапах, среди них — обязательное ношение масок в общественных местах, удаленная работа для сотрудников предприятий, если это возможно, а также соблюдение социальной дистанции.

Отдельные регионы уже начинают снимать ограничения. Например, глава Якутии Айсен Николаев заявил о продлении режима самоизоляции до 31 мая в ряде городов, но там заработают ателье, химчистки, ремонт обуви и другие предприятия, где работники непосредственно не контактируют с клиентами. Орловская область с 12 мая разрешит работу ярмарок, рынков, в регионе откроются парки и скверы.

Пикник на Марсовом поле в Петербурге, май 2020 г. Фото: РИА Новости

В Москве, которая находится на первом месте среди российских регионов по числу заразившихся COVID-19 и умерших с коронавирусом, действие ограничений продлили до 31 мая. С 12-го числа в городе заработают лишь стройки и промышленные предприятия.

В мэрии «Новой газете» сказали, что давать прогнозы по поводу снятия ограничений, в том числе пропускного режима, «было бы преждевременно».

Власти не уточнили, на каком этапе смогут отменить пропуска, отметив, что будут опираться на текущую ситуацию. В ходе совещания с президентом мэр столицы Сергей Собянин отметил, что «число госпитализаций из-за коронавируса в Москве уже третью неделю остается стабильным или даже снижается». Он призвал обеспечить нормальную жизнь гражданам и попросил президента помочь пострадавшим от коронавируса регионам.

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, уже сейчас 11 регионов РФ могут выйти на первый этап снятия ограничений.

Еще 22 субъекта смогли бы перейти к послаблениям при условии достаточного масштаба тестирования и резерва больничных коек.

Сразу после совещания чиновников губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что с 12 мая в регионе готовы снять режим самоизоляции при обязательном ношении масок. Послабления также действуют в Татарстане.

«Скорее всего все регионы будут придерживаться общей этапности, — предполагает юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова. — Начнут с разрешения занятий спортом на улице и в итоге дойдут до открытия ресторанов и парков, то есть, мест массового скопления людей, но в зависимости от темпов прироста заболевших — где-то большинство ограничительных мер снимут за пару месяцев, а где-то это может растянуться до осени или дольше. Особенно это касается Москвы». По мнению Борисовой, пропуска в столице могут отменить одновременно с упразднением перечня разрешенных целей передвижения на транспорте: «Путаница, разумеется, будет.

Ее сейчас уже очень много, включая дублирование норм на федеральном и региональном уровне, проблемы правоприменительной практики, когда сама полиция и иные органы не понимают, за что можно штрафовать и по каким статьям».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Из-за последней проблемы, отмечает юрист, дела то возвращаются из судов, то прекращаются из-за отсутствия составов правонарушения. «Насчет того, утратят ли силу вообще такие акты после окончания пандемии, или власть захочет их «законсервировать» для будущих вероятных эпидемий — пока рано предполагать, но все возможно», — добавляет Борисова.

«В условиях объявленной и незаконченной пандемии меры по ограничению дистанции, ношению масок и перчаток будут сохраняться как можно дольше, и я считаю их логичными, рациональными», — говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, есть два типа мер: продиктованные необходимостью здравоохранения и экономические. Отказ от отдельных ограничений с точки зрения текущей ситуации приведет к увеличению числа заболевших, и российская система здравоохранения сейчас к этому готовится. При этом в России очень низкий процент летальности в пересчете на 1 млн популяции. Это означает, говорит Волчков, что тяжелым больным оказывается качественная помощь, и важно, чтобы емкость больниц превышена не была.

«Если поспекулировать, гипотетически полная отмена карантинных мероприятий приведет сейчас к взрывному росту числа больных. Значит, резкому увеличению тяжелых больных, поступающих на ежедневной основе в госпитали, клиники крупных городов», — объясняет он.

Многие предприятия после карантина могут не открыться, считает профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Среди тех, с которыми это произойдет, только в Москве — 70–80% предприятий общепита.

«В подавляющем большинстве они вынуждены были переориентировать своих сотрудников на работу в качестве курьеров, в компаниях, занимающихся продажей продовольственных товаров, либо просто закрыться», — отмечает он. В магазинах, кафе и ресторанах невозможно организовать пропускную систему, поэтому их будут открывать позже всех. Большая часть из них не вернется к работе.

В своем обращении Путин анонсировал пакет мер поддержи среднего и малого бизнеса. Среди них:



Списание налогов и страховых взносов за II квартал для ИП и предприятий СМБ;

Субсидирование зарплат в апреле и мае для организаций, сохранивших не менее 90% штатных сотрудников;

Возврат налога на доход для самозанятых.

В ближайшее время значительная часть граждан будет вынуждена экономить, а также испугается заражения, поэтому в места общепита вряд ли будет ходить, говорит Чепуренко.

По официальным данным, число безработных в России составляет 1,4 млн человек. Отдельные группы населения получат материальную поддержку — это соцработники и семьи с детьми.

Минимальное пособие по уходу за ребенком повысится до 6751 рублей. С 1 июня вводятся разовые выплаты по10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет, в течение трех месяцев все семьи с детьми до трех лет будут получать по 5 тыс. рублей

Соцработники разных уровней смогут рассчитывать на доплату в размере до 60 тыс. рублей (это максимальный порог для врачей, конактирующих с инфицированными COVID-19).

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Если говорить о промышленных предприятиях, то тут все зависит от технологии. Понятно, что есть предприятия, где предполагается сосредоточение большого количества людей на ограниченном пространстве. Там, скорее всего, быстрое открытие приведет к всплеску заболеваемости. На предприятиях, где работник в технологическом процессе относительно самостоятелен <…>, наверное, открытие после 12 мая большого всплеска новой заболеваемости не даст, и эти предприятия смогут как-то запуститься», — считает Чепуренко.

Переход от этапа к этапу будет зависеть от эпидемиологической ситуации: «Если пойдет по затухающей, то, наверное, от первого ко второму и от второго к третьему этапу мы перейдем сравнительно быстро, может быть, в течение нескольких недель. Если первый этап сразу даст всплеск заболеваемости, это вполне может произойти <…>, то, очевидно, второй и третий этап придется откладывать на неопределенный срок».

Чепуренко отмечает, что чем больше времени проходит,

тем больше вероятность, что предприятия, которые должны открыться на втором и третьем этапе, не откроются вовсе.

В упадке не только многие заведения общепита и магазины одежды, но и, например, продавцы гаджетов. «Судя по всему, продажи дорогих смартфонов в этом году упадут на 30–40%», — считает Чепуренко. Он добавляет, что то же самое будет и с автодилерами: «Количество точек будет сильно сокращаться до тех пор, пока экономика не выйдет из шторма».