Деньги — детям, остальным — героическое будущее?

Российские власти зажаты между эпидемией, беспрецедентным экономическим спадом (налоговые поступления за апрель упали на треть), ростом недоверия со стороны граждан и запущенным еще в январе «обнулением Конституции». У государства больше не осталось величественного лозунга, во имя которого можно призывать людей затягивать пояса, тем более что многие уже на пределе возможностей ремней. Словно комментируя это, президент Путин в речи к 9 Мая пообещал россиянам героическое будущее, не хуже нашего исторического прошлого.

Граждане от таких перспектив, кажется, заволновались еще больше.

В этой ситуации власти прибегают к единственному способу «работы с населением», который у них остался: наконец открывают резервы для прямой помощи людям. 11 мая на очередном совещании по эпидемиологической ситуации в стране Путин заявил о нескольких новых мерах. В два раза увеличивается пособие по уходу за ребенком, причем начисления будут рассчитываться с начала года, так что единовременная выплата за первое полугодие составит в среднем 33 тысячи рублей на каждого ребенка. Кроме того, государство предоставит каждой семье разовую выплату на детей от 3 до 15 лет в размере 10 тысяч рублей — таких выплат, согласно демографической статистике, будет 27 миллионов.

Эти меры немного напоминают программу «5 шагов», предложенную Алексеем Навальным, которая строится вокруг выплаты единоразовой суммы в 20 тысяч рублей каждому гражданину России. Однако меры, предложенные Кремлем, имеют существенные отличия: очевидно, что там не хотят действовать так, как предлагает оппозиция. Вместо модной дискуссии вокруг «базового дохода», безусловных прямых выплат, по пути которого сейчас в условиях эпидемии пошли многие развитые страны,

предполагается адресная поддержка семей с детьми — традиционный элемент российских представлений о социальном государстве.

Основной смысл безусловных выплат (всем по определенной сумме) состоит в том, что они устроены очень просто, и государство экономит на бюрократических расходах при начислении, в такой системе также довольно трудно что-то украсть.

Поддержка семей с детьми, разумеется, очень важна, и ее можно только приветствовать. Однако неясно, чем хуже бездетные одинокие люди или, скажем, семьи, на иждивении которых находятся пожилые родственники.

В исключительной поддержке детства просматривается скорее идеология, чем трезвый расчет.

В СССР существовал налог на бездетность, и нынешние меры его вполне напоминают: все платят налоги, а потом деньги от государства возвращаются исключительно тем, у кого есть несовершеннолетние потомки. «Детские» деньги будут поступать на счета матерей, что в условиях потери других источников дохода может увеличивать число конфликтов в семье (хотя по мысли государства, вероятно, такие ситуации только укрепляют семейные ценности).

И тем не менее, поскольку речь идет о десятках миллионов семей, нынешние меры Кремля могут спасти российскую экономику: увеличение потребительского спроса даст шанс перезапуститься промышленности и сфере услуг.

Попутно увеличиваются выплаты для врачей, педагогических и социальных работников, государство открывает льготные кредиты работодателям из пострадавших от эпидемии отраслей — для выплаты заработных плат. Если работодателю удастся сохранить 90% рабочих мест, кредит может быть списан. Самозанятым вернут налоговые отчисления за 2019 год. И, возможно, ключевое в этом списке — налоги для малых и средних предприятий, работающих в пострадавших сферах, за второй квартал нынешнего года будут списаны полностью.

Наконец, с 12 мая регионы самостоятельно определяют необходимые эпидемиологические меры и темпы выхода из карантина: федеральные нерабочие дни подошли к концу.

Государство наметило курс, который, как считают в Кремле, позволит ему пройти между всеми вызовами 2020 года с наименьшими потерями: критические проблемы заливать деньгами, делегировать регионам ответственность за контроль над эпидемией и восстановлением экономики.