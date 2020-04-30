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Как экономика России переживет коронакризис? Андрей Мовчан ответил на вопросы читателей «Новой»
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Коронакризис в российской экономике: кого спасать
Андрей Мовчан в стриме с редактором отдела экономики «Новой» Арнольдом Хачатуровым
Влад ДокшинАлександр ЛавреновСерафима Свердлова«Новая газета»
30 апреля в 16.00 (МСК) экономист Андрей Мовчан и редактор отдела экономики «Новой газеты» Арнольд Хачатуров обсудят российскую экономику в условиях пандемии: бюджет, антикризисные меры и цены на нефть.
Присоединяйтесь и задавайте вопросы в комментариях во время эфира!
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:коронавирус, кризис, экономика, стрим
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