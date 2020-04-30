Коронакризис в российской экономике: кого спасать

30 апреля в 16.00 (МСК) экономист Андрей Мовчан и редактор отдела экономики «Новой газеты» Арнольд Хачатуров обсудят российскую экономику в условиях пандемии: бюджет, антикризисные меры и цены на нефть.

Присоединяйтесь и задавайте вопросы в комментариях во время эфира!

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