Взлом будущего

«После коронавируса мир не будет прежним», — повторяют аналитики. Что они имеют в виду? Может быть, политики напомнят народам об общих глобальных вызовах и сообща возьмутся за решение экологических проблем, за освоение космических глубин, поиск новых источников энергии, борьбу с бедностью? Увы, нет. Вот самые яркие события в политических новостях.

Министр обороны США Марк Эспер заявляет, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов. Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения за то, что она «продвигает китайскую дезинформацию о вирусе».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал провести глобальное расследование происхождения вируса в Ухане. В ответ редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь назвал Австралию «жевательной резинкой, прилипшей к подошве китайских туфель», а посол Китая в Австралии Цзинье Чэн пригрозил массовым бойкотом австралийской продукции.

Федеральная разведывательная служба Германии провела собственное расследование и в официальном документе признала, что вокруг коронавируса развернулась информационная война.

Фото: EPA

В этой новой битве гигантов может быть растоптан и похоронен важный урок пандемии:

когда человек меняет среду обитания, среда может нанести ответный удар.

Специалисты по биоинжинирингу давно предупреждали, что новое биологическое оружие может родиться из новейших технологий, на которые уповает человек. Не желая того, наука может сделать существующие патогены более опасными, синтезировать известные или исчезнувшие, а то и совершенно новые патогены. Сегодня ей уже под силу модифицировать иммунную систему, нервную систему, геном или микробиом, доставлять патогены новыми способами.

Справка «Новой» Биоинженерия — применение инженерных принципов в биологии и медицине. Сфера деятельности биоинженерии простирается от создания искусственных органов до разработки генетически модифицированных организмов, например, сельскохозяйственных растений и животных, а также молекулярного конструирования соединений с заданными свойствами.

Будущие виды биологического оружия могут выглядеть неожиданно. Для них могут быть использованы организмы с отредактированным геномом, искусственные элементы РНК или ДНК, синтетические структуры, подобные нуклеиновым кислотам, которые, однако, ими не являются. Человеческий организм для некоторых из этих продуктов прогресса может оказаться мишенью.

Учения химбригады Центрального военного округа. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Для катастрофических сценариев не нужны сценаристы Голливуда. Просто вспомним секту Аум Синрикё, распылившую самодельный зарин в токийском метро.

Сегодня мы вплотную подошли к этапу, когда сложный биосинтез выйдет за пределы лабораторий с особым контролем, станет намного доступней и дешевле.

В 2018 году за научное открытие «Направленная эволюция» (Directed Evolution) была вручена Нобелевская премия. Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер открыли способ синтеза белков с нужными свойствами. Исследователи в 250 раз увеличили скорость накопления мутаций в бактериях, а затем отбирали те из них, которые лучше всего подходили для поставленных задач.

Это позволяет новым созданиям рук человеческих перерабатывать злаковые в биотопливо, создавать новые фармацевтические препараты и специальные химические вещества. Вскоре стало понятно, что это открытие можно использовать во вред человеку.

Бактерии-мутанты могут изменять нашу среду обитания или влиять на жизненно важные процессы человеческого организма. Последствия могут быть страшнее, чем неурожай или эпидемия.

Фото: EPA

Даже простое сочетание изначально безобидных технологий, созданных ради улучшения нашей жизни, может приводить к негативному эффекту. Человеческий организм вырабатывает химические агенты — биорегуляторы, которые влияют на настройку жизненно важных систем — эндокринную, нервную, иммунную. Последнюю регулируют гормоны.

Для нормальной работы систем необходимо очень малое, строго ограниченное количество биорегуляторов. Его изменение чревато фатальным эффектом. Так возникает возможность настройки жизненных систем ради лечения, но одновременно возникает возможность искалечить организм.

Сегодня такие биорегуляторы называют регуляторами с таргетированием. Они создают потенциал для новейших методов терапии и для новых типов биооружия. При этом они могут не выглядеть как оружие, и не будут запрещены соответствующей международной конвенцией, как, например, производившиеся в СССР споры сибирской язвы.

Милитаризацию медицины, равно как и создание новых возможностей для терроризма, мировое общественное мнение может и не заметить. Последние достижения в области нанотехнологий и робототехники обещают создать способы таргетного лечения рака с помощью нанороботов.

Эта же технология может в будущем использоваться в качестве системы доставки компонентов биологического оружия прямо через слизистые и поверхностные ткани.

Фото: EPA

Потенциально это нейтрализует стандартные медицинские контрмеры. От злонамеренных нанороботов не спасет ни медицинская маска, ни даже общевойсковой защитный комплект. Точно так же сегодня, задолго до создания медицинских нанороботов, вирусы используются для лечения рака, для иммунной терапии — их уже научили доставлять биоактивные вещества к нужному органу. Это очень перспективная технология, имеющая огромное будущее. Они же могут служить и средством доставки в организм боевых агентов.

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и глубокого обучения (deep learning) ведет к переплетению биологических и кибернетических угроз, о которых важно сказать особо. ИИ уже используется для оптимизации мутаций агентов и для повышения скорости их распространения и заражения. Появились так называемые облачные, то есть полностью роботизированные лаборатории. Их используют для автоматизации определенных процессов без участия человека. Сегодня подобная лаборатория выполняет около 15 тысяч автоматизированных операций в месяц, создавая и тестируя тысячи новых прототипов генной инженерии.

Они предлагают дистанционные лабораторные услуги, ими можно управлять через веб-браузер, загружая протоколы для экспериментов из облака.

Мало того что автоматизированные лаборатории позволяют создавать биотоксины или биоагенты дистанционно и без контроля с присутствием на месте. Появляется опасность проникновения хакеров в сети таких лабораторий для подмены или изменения генетических последовательностей. Не отдельные знания и методы, а уже целые технологии все чаще оцифровываются и поэтому легко передаются через электронную почту или облачные хранилища, в частности, для совместного использования.

Фото: EPA

Это означает, что традиционное экспортное лицензирование и таможенный контроль становятся неэффективны. Представим на минуту, насколько трудно проконтролировать работу, которую ведет индийская фирма с использованием британской автоматизированной лаборатории по заказу американской корпорации для китайского рынка. Мало того что операции осуществляются через интернет — контролирующим органам нужно еще иметь грамотных специалистов, способных понять суть происходящего.

Ввиду того, что генетический анализ сегодня автоматизирован, эта область становится особенно открытой для злоупотреблений. Элеонора Пауэлс, сотрудница Центра политических исследований Университета Организации Объединенных Наций (Eleonore Pauwels, United Nations University Centre for Policy Research), выступая на конференции «2019. Capturing Technology. Rethinking Arms Control» в Берлине, предупредила собравшихся:

современные биотехнологии позволяют сделать целую нацию невосприимчивой к определенным лекарствам.

Транспарентность и доступность информации о генофонде нации создает другую угрозу. Биоинженеры и ученые активно обмениваются знаниями в этой области, а частный сектор получает все больший объем знаний для синтеза новых генов. Для автоматизации этого процесса уже созданы специальные аппараты. Информация такого рода носит довольно чувствительный характер.

Демократизация сферы биоинженерии ведет к быстрому распространению новых знаний, доступности новых технологий и одновременно создает сложности для органов государственного контроля. Например, среди биоинженеров считается правилом хорошего тона выкладывать секвенированный геном в открытый доступ в интернете. Это бесспорно способствует прогрессу науки.

Для контролирующих же органов отделение «хорошего тона» от так называемых «неосязаемых передач технологий» — непростая задача. Возникает неконтролируемая серая зона, выпадающая из-под контроля. В разных странах такой контроль организован неодинаково. В России это традиционно сфера Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и правоохранительных органов.

В каком месте на этом пути находится международное сотрудничество по предотвращению таких рисков? В мире немного площадок, предназначенных для контроля над биологическим и химическим оружием. Среди них самые видные — Конвенция по бактериологическому и токсинному оружию и так называемая Австралийская группа.

Однако различия в их полномочиях и политические разногласия не позволяют обеспечить адекватный охват соответствующих рынков. Ситуация пока удручающая: сотрудничество по контролю над биотехнологиями стагнирует, а международные корпорации и научные коллективы не в состоянии самостоятельно обеспечить должный контроль. До Covid-19 для этого недоставало политической воли и финансирования, потенциальные риски новых биотехнологий были неочевидны. Не хватало и знаний: специалистам по безопасности — о биотехнологиях, биоинженерам — о потенциальных рисках.

Есть и еще одна важнейшая причина. По оценкам Института анализа инвестиционной политики (МНИАП), мировой рынок биотехнологий в 2018 году составлял $422 млрд, а через пять лет вырастет в 1,8 раза, до $742 млрд. Ввиду таких прибылей коммерческие интересы нередко заставляют корпорации забывать о моральных принципах. Например, в Китае некоторые фармацевтические компании производят на экспорт лекарства, которые запрещены для продажи на внутреннем рынке.

Пандемия коронавируса Covid-19 дает мировому сообществу повод принять универсальные превентивные меры для усиления контроля над биологическими проектами:

составить перечень патогенов, относящихся к потенциальным прекурсорам биологического оружия;

разработать меры безопасности для биологической промышленности;

обучать и информировать специалистов: биоинженеров — о двойном применении биологических агентов; правоохранителей — о биотехнологиях в зоне риска; специалистов по кибербезопасности — о потенциальных угрозах, связанных с распространением информации и потенциальными хакерскими атаками.

Для политиков это должны быть первоочередные проблемы. Наверно, такая работа не принесет славы и больших рейтингов. Но она поможет уберечь человечество от болезненных сюрпризов, или хотя бы лучше подготовиться к ним. К сожалению, пока политические резоны строятся на иной логике, и вирус — просто очередной повод в новой версии холодной войны.