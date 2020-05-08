«Мы займем доминирующую позицию»

Одна из сторон Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины показательно (указом президента) повысила уровень представительства на переговорах в Минске. Эта сторона — Украина. На политическом языке такое действие называется демонстрацией доброй воли. Если остальные участники, Россия и ОБСЕ, не последуют примеру Киева, то рассуждать и дальше, в том числе на международных площадках, кому выгодна война на Донбассе, станет совсем неприлично.

Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта «Станица Луганская». Фото: РИА Новости

Состав украинской делегации выглядит следующим образом. Экс-президент Леонид Кучма — по-прежнему руководитель. Он в своем роде символизирует преемственность подходов к защите государственного суверенитета унитарной страны. Первым заместителем назначен вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сравнительно новый человек в правительстве, чей статус, однако, позволяет делать многое и брать ответственность за последствия.

Как известно, ключевым недостатком, на который все время нарекали минские переговорщики, был их отрыв от реальных центров принятия решений. Исключение составляла Ирина Геращенко, первый вице-спикер парламента, получившая от президента Порошенко карт-бланш: заниматься освобождением пленных.

Леонид Кучма. Фото: РИА Новости

Теперь же большинство участников — действующие члены Кабмина.

Глава профильного комитета Рады Александр Мережко стал замом руководителя делегации. Каждая из рабочих подгрупп по социально-экономическим, политическим, гуманитарным и вопросам безопасности усилена заместителями министров. Плюс к тому Кучма и Резников наделены правом привлекать к выполнению задач в подгруппах народных депутатов, правительственных чиновников, советников, экспертов и техперсонал.

И это еще не все. На следующий день после выхода указа президента глава его Офиса Андрей Ермак, заслугой которого как вип-переговорщика с Кремлем называют обмен пленными накануне нового 2020 года, выступил на онлайн-встрече c политическими советниками лидеров стран-участниц нормандского формата, организованной американским Atlantic Council. В мероприятии принимала участие пресса. Потому слова Ермака сразу разошлись на цитаты: «Мы надеемся, что на такое же усиление (перезагрузку делегации в ТКГ. — О. М.) пойдут и россияне», «Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров», «Украина никогда не станет вести никаких прямых переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР».

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Последний тезис глава Офиса детализовал. Киев воспримет в качестве выразителей интересов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть ОРДЛО, представителей гражданского общества, имеющих лишь украинское гражданство.

«Я подчеркну это, поскольку Россия раздает на Донбассе свои паспорта», — уточнил Андрей Ермак.

И добавил еще ряд непременных условий: «Речь идет о гражданах Украины, которые не принимали участия в военных действиях, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях — с такими людьми мы готовы говорить».

Переселенцев с Донбасса также включат в переговорный процесс: «Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, граждан Украины, жителей Донбасса, которые вынуждены были уехать и сегодня проживают не там (не в ОРДЛО. — О. М.), но имеют там прописку. Существовала монополия шесть лет, когда на заседаниях Трехсторонней контактной группы сидели только представители «ДНР» и «ЛНР»… Те, кто сегодня разгоняет «зраду», шесть лет закрывали глаза и сидели с ними за одним столом».

Упрек адресовался прежде всего политической команде Петра Порошенко. Хотя не только сторонники экс-президента в Раде, но и прочие демократические силы подвергли критике новые подходы власти к переговорам. Причем с полярными выводами: «Это попытка подыграть Кремлю и отрезать временно оккупированные территории от Украины!»

«Это попытка подыграть Кремлю и впихнуть нам «республики» любой ценой!»

Кремлевские же СМИ особо взбудоражило такое высказывание руководителя Офиса: «Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди, поэтому мы сегодня займем доминирующую позицию».

Имеет смысл напомнить: не так давно Андрей Ермак и Леонид Кучма оказались в центре скандала, связанного с их автографами под протоколом о создании в рамках политической подгруппы ТКГ так называемого Консультативного совета, где в качестве возможных участников фигурировали посланцы «ДНР»–«ЛНР». Не только оппоненты Зеленского, но и часть фракции «Слуги народа» потребовала аннулировать документ, декларативный по сути и ничтожный в смысле международного права, заодно отделив от занимаемых должностей самих подписантов. О Консультативном совете больше ни слуху ни духу, Ермак и Кучма продолжают работать. Скандал утих, но не забыт. Потому часть украинских экспертов призывает аудиторию не терять бдительность — как-то быстро лица, ответственные за «Минск», поменяли в своих установках «минус» на «плюс»…

Но ряд экспертов разделяет осторожный оптимизм Марии Золкиной, политического аналитика Фонда «Демократические инициативы им. И. Кучерива»: «По сути, Украина открывает новые возможности для «Минска», не уступая в ключевых вопросах».

Киев