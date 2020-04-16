«Сколько можем, столько и забираем»

В среду, в 9.00 по Киеву, на странице Офиса президента Украины появилось официальное сообщение: «Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, находившихся в неволе на оккупированных территориях. С учетом карантинных ограничений, которые сейчас действуют в государстве, после возвращения освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию».

Дальше шло достаточно пространное напоминание о том, что освобождение пленников в формате «всех на всех» — обещание, которое Зеленский дал, вступая в должность, и это уже третий этап освобождения, совершаемый при новом главе государства.

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О том, что обмен состоится до Пасхи, давали накануне понять и спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнял: «Формула «всех на всех» — это принципиальная политическая договоренность лидеров в режиме нормандского формата, прозвучавшая в декабре 2019 года в Париже. Однако, безусловно, вопрос не стоял так, что «всех на всех» — в один момент. Поэтому мы должны и вынуждены мириться с тем, что, вот, сколько мы можем забрать в один момент, столько и забираем» По данным источников, которые приводили медиа, с украинской стороны были определены два КП, где произойдет событие: Майорск для Донецкой области, Счастье — для Луганской.

«Взаимные освобождения — всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной отработки, и мы над ними работаем, — напомнил уже по ходу происходящей процедуры Андрей Ермак, глава Офиса президента.

«Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, ценящие своих граждан».

«Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые удерживаются на территории оккупированного Крыма и России».

Агентство «РБК-Украина» привело слова Алексея Резникова: «Формула «всех на всех» означает, что мы готовы обмениваться без каких-то предостережений и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой». Резников повторил, что сейчас речь идет о 200 лицах, подлежащих обмену, однако людей, находящихся в статусе «пропал без вести на оккупированной территории», куда больше…

Украинские журналисты, которых в прошлый раз, накануне Нового года, практически отсекли от фиксирования события близ линии разграничения, чего нельзя было сказать о российских СМИ, наблюдавших за происходящим со стороны непризнанных республик, теперь и подавно не имели доступа к происходящему событию — правила карантина строги… Зато на интернет-ресурсе Klymenko Time, близком к сбежавшему экс-министру доходов и сборов правительства Януковича Александру Клименко, появилось фото, похоже, сделанное просто с телефона: 9 мужчин стоят на фоне автобуса. Это, утверждал ресурс, «освобожденные в ходе обмена между Киевом и «ДНР» украинцы». Там же сообщалось со ссылкой на «омбудсмена «ДНР» Дарью Морозову, что обмен состоялся по формуле «10 на 9». Впрочем, то же фото разместила омбудсмен Украины Людмила Денисова с подписью «Наши освобожденные граждане». На снимке лица освобожденных заретушированы.

Фото: телеграм-канал омбудсмена Украины Людмилы Денисовой

«Украина вернула 9 своих граждан. В оккупацию передали 10 человек, еще один от участия в обмене отказался (данные боевиков). Среди освобождаемых — военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, который попал в плен в 2019 году», — подтвердил авторитетный интернет-ресурс «Лига». Здесь же опубликовали блок кадров профессиональной фотосъемки, сделанной пресс-службой президента Зеленского, и похожую подборку со ссылкой на неназванный сайт боевиков. На снимках — эпизоды процедуры обмена: врач проводит манипуляции с поврежденной рукой одного из пленников, идет колонна по одному, в марлевых масках, стоят военные в камуфляже, балаклавах, скрывающих лица, и с автоматами.

Операция сразу после обмена. Фото: пресс-служба президента Украины

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, которую цитируют украинские информагентства, следом начался обмен пленниками между Украиной и «ЛНР». Он действительно проходит в городе Счастье, в присутствии наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудников СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня). После обязательного этапа верификации Украина забрала 11 человек, отдала 7, что подтвердила российским СМИ «омбудсмен» «ЛНР» Ольга Кобцева.

Если оперативная информация верна, то Киеву удалось вернуть домой не 19, как обещал Зеленский, а 20 человек. В «ЛДНР» вернулось 14 — трое из внесенных в списки на обмен по заявкам боевиков отказались от него и остались в Украине.

Киев