Обмен на «удаленке»

Вечером в среду, 8 апреля, на странице официального интернет-представительства президента Украины появилась долгожданная, но расплывчатая новость. Участники Трехсторонней контактной переговорной группы, которые теперь не в Минске собираются, а работают на «удаленке» в формате видеоконференций, достигли принципиального решения: согласовать списки на взаимное освобождение удерживаемых в неволе людей, чтобы не позднее праздника Пасхи, который по-украински называется Великдень, провести саму процедуру обмена.

До Пасхи-Великодня, что в нынешнем году приходится на 19 апреля, осталась декада. По прогнозам медиков, она станет для Украины крайне сложной: ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Все отчетливее от власти звучит предупреждение: есть, мол, три сценария развития эпидемической ситуации — оптимистический, средний и плохой. Последний предполагает дальнейшее ужесточение карантинных мер вплоть до введения в стране чрезвычайного положения. Останутся ли в силе при ЧП нынешние планы, когда группы людей придется этапировать через всю страну и подвергать на линии разграничения обязательной процедуре очной верификации, пока никто не растолковал. Однако в конце прошлого месяца руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже говорил журналистам, что обмен сорвался из-за пандемии.

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Впрочем, сейчас, несколько раньше Ермака, о готовности сторон освободить пленников объявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сместив гуманитарные акценты в пользу непризнанной республики: «После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников… Стороны смогли договориться о передаче друг другу удерживаемых лиц по формуле «10 на 8».

Цифры «мини-обмена» породили дополнительные вопросы. Ведь 26 марта Морозова настаивала на том, что украинская сторона категорически отвергла данную формулу. «Киев, вместо информации об удерживаемых лицах, предоставил нам список людей, находящихся в розыске, пропавших без вести и освободившихся из мест лишения свободы», — утверждала «омбудсмен ДНР».

Также она пеняла Украине, что, мол, по вине Киева не доведены до конца мероприятия по так называемому процессуальному очищению пленников, возвратившихся по домам после большого предновогоднего обмена. Тогда, по данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 граждан Украины. А в недавнем интервью турецкому телеканалу TRT Haber Владимир Зеленский сказал, что боевикам в ОРДЛО передан перечень из 200 фамилий украинцев, томящихся там в СИЗО, тюрьмах и подвалах.

Владимир Зеленский во время декабрьского обмена. Фото: РИА Новости

Почему же в итоге сошлись на восьми «возвращенцах»? Или это фейк, игра на судьбах?

К сожалению, официальный, отправленный больше двух недель назад запрос «Новой» на интервью по данному поводу с генерал-майором СБУ Василием Кузнецовым, назначенным указом президента Зеленского на должность представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, Служба до сих пор игнорирует.

Зато ряд интернет-ресурсов еще в марте опубликовал списки, якобы завизированные Морозовой и «омбудсменом ЛНР» Ольгой Кобцевой. Украине готовы были передать 8 пленников из Донецка и 11 — из Луганска: Александра Алакоза (1991 года рождения), Николая Гриненко (1998 года рождения), Владимира Карася (1968 года рождения)… Тяжко даже думать, что переживают их родные, снова брошенные от надежды к отчаянию:

кого вычеркнули из перечня к Великому дню освобождения?

Агентство «Интерфакс-Украина», которое традиционно владеет сведениями из источников, близких к военно-дипломатическим кругам, на сей раз ограничилось весьма общими заверениями от Хайди Грау, спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе. Госпожа Грау даже стилистически дублировала уже названных спикеров: «…Усилия сосредоточены на обмене удерживаемыми лицами. Стороны достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена с целью завершения его в ближайшее время».

Драйвером переговорного процесса по пленным и на донбасском, и на российском направлении принято считать главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Правда, сейчас Ермак переживает не лучшие времена. Один из депутатов партии Зеленского «Слуга народа» выставил в Сеть видео, где человек, точь-в-точь родной брат шефа президентской канцелярии, «по блату» обещает высокие должности платежеспособным господам.

От скандала, по мнению экспертов, рискует пострадать и рейтинг Зеленского, который обещал сажать коррупционеров, но до сих пор никак не прокомментировал то ли попытку «братской помощи», то ли мастерски устроенную провокацию. Поэтому для Ермака критически важно, чтобы очередной обмен пленными состоялся как можно быстрее и переломил настроения в обществе.