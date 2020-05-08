В масках, на дистанции и со смартфоном

В середине апреля Германия начала смягчать связанные с коронавирусом ограничения: открылись школы для выпускных классов, небольшие магазины, библиотеки. 6 мая прошла онлайн-конференция с участием Ангелы Меркель и глав федеральных правительств: договорились продолжить поэтапное смягчение карантина с учетом двух правил. Во-первых, одобренный 6 мая план — общая стратегия для всей страны, но как и в какой последовательности ее внедрять, должны решать земельные власти в зависимости от своей эпидемиологической ситуации. Во-вторых, самое главное — не допустить второй волны, поэтому последствия снятия каждой меры нужно тщательно отслеживать и возвращать ограничения, если кривая вновь поползет вверх.

Канцлер Меркель. Фото: EPA

«Я думаю, мы можем спокойно констатировать, что самая первая фаза пандемии позади, — отметила Ангела Меркель. — Но надо хорошо понимать, что мы пока что на ранней стадии и будем там еще долго».

Цифры, по словам канцлера, «очень обнадеживающие». 5 мая институт имени Роберта Коха сообщил, что индекс распространения вируса остается на уровне 0,65: это значит, что один инфицированный может заразить еще 0,65 человека. Этот индекс позволяет определить, насколько можно сдерживать распространение вируса: как только значение превышает единицу, эпидемия становится неподконтрольной. Хорошая новость и в том, что индекс не вырос после первого этапа снятия ограничений. Более того — количество новых случаев заболеваний снижается: 15 апреля было зарегистрировано 2543 новых кейса, 6 мая — только 1155.

Опустевший барный район Санкт-Пуали в Гамбурге. Фото: EPA

В ходе онлайн-заседания федеральное и земельные правительства договорились о следующих мерах:

Несмотря на смягчение карантина, главным и обязательным требованием остается соблюдение социальной дистанции. Все граждане, находясь на улице или в общественных помещениях, обязаны держать дистанцию как минимум в полтора метра. Прогулки разрешены только в одиночку или с людьми, проживающими в одной квартире. То есть коллективные прогулки в парке с друзьями пока отменяются. Эта мера сохранится до 5 июня. Дальше — по ситуации.

Все граждане, находясь на улице или в общественных помещениях, обязаны держать дистанцию как минимум в полтора метра. Прогулки разрешены только в одиночку или с людьми, проживающими в одной квартире. То есть коллективные прогулки в парке с друзьями пока отменяются. Эта мера сохранится до 5 июня. Дальше — по ситуации. Школы постепенно возвращаются к очному обучению. С 4 мая занятия возобновились для выпускных классов. Остальные ученики смогут вернуться в школы в течение летнего семестра, который длится с апреля по октябрь с перерывом на летние каникулы (обычно длиной в полтора месяца, в большей части земель — с конца июня по начало августа).



Конкретные даты возвращения в каждой земле определят региональные власти, о бщая задача — восстановить обучение в очном формате во всех школах к началу летних каникул. При этом школы должны проводить постоянную дезинфекцию и обеспечить более свободную рассадку учеников. Для детей с ослабленным иммунитетом сохраняется дистанционное обучение.

Конкретные даты возвращения в каждой земле определят региональные власти, о При этом школы должны проводить постоянную дезинфекцию и обеспечить более свободную рассадку учеников. Для детей с ослабленным иммунитетом сохраняется дистанционное обучение. До летних каникул должны заработать детские сады .

. До сих пор могли работать лишь магазины площадью до 800 квадратных метров. Теперь остальные магазины тоже могут открыться — с обязательным соблюдением гигиенических норм и обеспечив посетителям социальную дистанцию. Покупатели и работники магазина обязаны носить маски.

— с обязательным соблюдением гигиенических норм и обеспечив посетителям социальную дистанцию. Покупатели и работники магазина обязаны носить маски. Возобновляются тренировки и занятия спортом под открытым небом.

и занятия спортом под открытым небом. С 15 мая возобновятся матчи футбольной Бундеслиги. Перед возвращением на поле все игроки должны пройти 14-дневный карантин. Пока матчи будут проходить без зрителей.

Перед возвращением на поле все игроки должны пройти 14-дневный карантин. Пока матчи будут проходить без зрителей. При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации земельные власти могут разрешать работу ресторанов, отелей и пансионов, а также театров, кинотеатров и концертных залов. При этом необходимо обеспечить социальную дистанцию. Северный Рейн-Вестфалия может стать первой землей, где начнут открываться кинотеатры, — земельный премьер-министр Армин Лашет заявил, что это произойдет 30 мая.

отелей и пансионов, а также театров, кинотеатров и концертных залов. При этом необходимо обеспечить социальную дистанцию. Северный Рейн-Вестфалия может стать первой землей, где начнут открываться кинотеатры, — земельный премьер-министр Армин Лашет заявил, что это произойдет 30 мая. Земельные правительства в консультациях с профильными министерствами должны решить, когда и в какой форме смогут открыться университеты, музыкальные школы, детские кружки, бары, ночные клубы, автошколы, салоны красоты, массажные кабинеты, бассейны, спортивные залы; когда смогут возобновиться церковные службы.

Футбольные матчи сперва возобновятся без зрителей. Фото: EPA

При этом все понимают:

смягчение карантина может вызвать новый виток распространения инфекции.

Поэтому задача федерального правительства и земельных властей — не допустить перегрузки медицинских учреждений, особенно в регионах, сильнее других затронутых вирусом. Сейчас по количеству случаев на 100 тысяч человек лидируют Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Саар.

Если снятие мер приведет к появлению в отдельном регионе более чем 50 новых случаев на 100 тысяч человек в течение 7 дней, власти региона должны снова ввести ограничения. Какие именно — будет решаться совместно с институтом имени Роберта Коха, главным консультационным органом правительства Германии по вопросам коронавируса.

Кроме того, для отслеживания инфицированных и их контактов будет активно использоваться трекинговое приложение: в конце апреля министр здравоохранения Йенс Шпан и министр по особым поручениям Хельге Браун договорились, как оно будет выглядеть.

Глава Минздрава Йенс Шпан. Фото: Reuters

Принцип такой: смартфоны с установленным приложением будут обмениваться друг с другом специальным кодом; если кто-то из абонентов заболеет, все остальные пользователи приложения получат уведомление об этом. При этом каждому смартфону будет присвоен персональный ID, данные о локации тоже зашифрованы. То есть пользователи приложения смогут узнать, был ли у них риск заразиться, но не смогут узнать, от кого.

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Работа над таким приложением ведется в разных странах с помощью Apple и Google. При этом в Германии решили пойти по пути «децентрализации» — то есть

смартфоны смогут обмениваться данными друг с другом, но эти данные не будут храниться на каком-то центральном сервере.

Соответственно, это снижает опасения, что они каким-то образом могут быть использованы против граждан. По желанию владельцы смартфонов смогут делиться своими мобильными номерами, а также симптомами — это позволит медицинским учреждениям собрать больше информации о коронавирусе и дать человеку, оказавшемуся в контакте к заболевшим, правильные инструкции.

В соседней Австрии

Горожане возле резиденции Хофбург в Вене. Фото: Reuters

Смягчение карантина продолжается и в Австрии. 14 апреля первыми открылись маленькие магазины, однако сохранился запрет на выход из дома, за исключением похода за продуктами, поездки на работу и индивидуальной прогулки. На прошлой неделе министр здравоохранения Рудольф Аншобер заявил, что количество ежедневных заболеваний позволяет отказаться от режима изоляции. С 18 апреля ежедневный прирост заболевших не превышает 100 человек, 6 мая он составил 34 человека.

С 1 мая люди могут спокойно перемещаться, при этом соблюдая дистанцию как минимум в метр. В общественный транспорт и любые общественные учреждения можно заходить только в маске.

C 4 мая в школу вернулись ученики старших классов, которым предстоит экзамен в этом году. В середине месяца смогут вернуться ученики начальной и средней школы. Все классы будут разделены на две группы, а обучение будет проходить в две смены. Министерство образования разрабатывает памятку для школ о гигиенических нормах.

В середине мая в Австрии должны открыться рестораны, в конце месяца — бассейны и отели. Пока до 30 июня закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, танцевальные и автошколы, казино.