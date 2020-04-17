Программы передачи

15 апреля власти Германии анонсировали первый этап снятия вызванных пандемией ограничений. А уже на следующий день план выхода из карантина анонсировала соседняя Швейцария — там все шаги уже расписаны до июня. Еще раньше отказываться от рестриктивных мер начала Австрия, в стране уже открывают торговые площадки.

Как и во всем мире, в немецкоязычных регионах боятся второй волны вируса и с опаской смотрят на сглаживающуюся кривую распространения. Местные власти планируют взять эпидемию под цифровой контроль с помощью отслеживающих контакты граждан приложений. Важный вопрос — возможно ли вернуть гражданам свободу передвижений, избежав кибердиктатуры.

Канцлер Германии Ангела Меркель затронула тему снятия ограничений еще перед Пасхой, множество раз оговорившись, что пока не дает никаких гарантий, потому что никто не знает, как поведет себя вирус. Другая причина ее осторожных формулировок — необходимость согласовать стратегию с 16 федеральными землями.

В среду глава правительства наконец смогла выйти на пресс-конференцию и рассказать о первых шагах по снятию карантина — спустя четыре часа согласований 11-страничного текста стратегии с корпусом экспертов и глав регионов, получившим название «корона-кабинет».

Фото: EPA

Принятый центром и землями план заключается в том, чтобы не просто отменять принятые рестрикции, но и сбалансированно сдерживать пандемию другими мерами.

По данным Института Роберта Коха (RKI), сейчас индекс распространения вируса в Германии составляет 0,7 (т. е. один инфицированный передает болезнь «семи десятым» статистического человека). Такой же показатель позволил снять некоторые ограничения в Норвегии и Дании.

С 4 мая откроют двери старшие классы школ, но только при соблюдении новых правил (их разработают к концу апреля). В вузах можно будет сдавать экзамены, откроются библиотеки и архивы с платным входом (снова — при соблюдении санитарных правил и отсутствии очередей). Обязательство держать дистанцию в 1,5 метра и собираться лишь в кругу близких остается в силе до 3 мая.

Массовые мероприятия запрещены по всей стране до конца лета. В Баварии — наиболее пораженном эпидемией регионе (более 35 тыс. заболевших) — этот запрет может продлиться дольше. Легендарный фестиваль Oktoberfest, запланированный на 19 сентября, скорее всего, не состоится. Остальные ограничения в Баварии тоже начнут снимать позже согласованного срока — 11 мая.

3 апреля Меркель сама только вышла из изоляции (у ее врача обнаружили COVID-19, что вынудило Меркель временно стать «канцлером на удаленке»).

Вернувшись в офис, она выступила с посланием, в котором уделила особенно много внимания теме религии и попросила граждан с пониманием отнестись к отмене пасхальных служб, а также богослужений в синагогах и мечетях. В новой стратегии запрет на посещение храмов всех конфессий остается в силе — до особого распоряжения.

Хотя Меркель и отметила единодушие сторон во время конференс-колла, федеральные земли неохотно шли на сохранение этих мер. Как сообщает журнал Spiegel со ссылкой на участников встречи, обсуждение открытия церквей проходило «очень напряженно», некоторые посчитали запрет наступлением на свободу вероисповедания, главы Тюрингии и Северного Рейна — Вестфалии настаивали на открытии приходов.

Город Йена (Тюрингия) — единственное место в Германии, где законодательно закрепили правило носить маски в общественных местах. Федеральный центр не спешит распространять практику на всю страну — пока что мера носит рекомендательный характер.

Точки розничной торговли площадью до 800 м2 откроются в стране уже на следующей неделе. В мае заработают и парикмахерские. СМИ сообщают, что пока не все регионы согласны исходить из площади помещения в вопросе открытия предприятий. Меркель предпочла не комментировать кулуарные конфликты.

«Если бы мы все были одинаковыми, вы бы уже не были нам так рады», — сказала она на пресс-конференции.

Представители субъектов соберутся в конце апреля еще раз, чтобы продумать дальнейшие этапы стратегии, а пока одной из основ выхода из карантина в Германии остается разработка вакцины и поддержка здравоохранения. Власти обязались распределить медперсонал в пропорции пять сотрудников на 20 тыс. жителей, финансировать немецких и международных производителей вакцин и проводить до 650 тысяч тестов на COVID-19 в неделю.

Сбор данных на благо науки

Вторым столпом принятой в ФРГ стратегии стало мобильное приложение для отслеживания инфицированных. Власти готовы представить его в ближайшие дни — сперва для Android, затем и для iOS. В Берлине обещают, что установка сервиса будет добровольной.

RKI — центральный орган страны в борьбе с пандемией — еще с марта имеет возможность отслеживать передвижения граждан. Оператор T-Mobile предоставляет вирусологам обезличенные данные 46 миллионов абонентов, сбор данных ограничивается уровнем федеральных земель и коммун. Полученная информация позволяет прогнозировать развитие эпидемии и оценивать эффективность ограничительных мер, уверяет глава института Лотар Вилер.

Передача данных ученым была легализована в Германии еще в 2015 году и не нарушает законодательства ЕС о персональных данных, так как не содержит ни имен, ни сведений о заболеваниях абонентов. Кроме того, специалисты оценивают данные 30 абонентов в одном «пакете» и не могут отследить конкретного пути каждого из них.

Но это не единственный цифровой проект института. 7 апреля RKI запустил приложение Datenspende (буквально — «Жертвование данных»), которое запрашивает у смартфона информацию о времени сна, пульсе и физической активности пользователя в течение дня. В RKI заверили, что пользователь сохранит анонимность, добровольно предоставив данные.

Интернет-активисты из проекта Netzpolitik поставили под сомнение безопасность разработки RKI. Они указывают на отсутствие открытого исходного кода приложения, что препятствует проверке сервиса на надежность.

Активисты обращают внимание и на финансирование разработки — Datenspende спонсировал предприниматель Карстен Машмайер, которого германская пресса ранее обвиняла в наступлениях на свободу слова и теневом участии в избирательных кампаниях.

Панъевропейский трекинг

Иначе будет работать приложение, о котором говорит правительство. Власти предлагают гражданам самим отслеживать контакты с потенциально инфицированными людьми и своевременно пресекать их. Новый сервис использует технологию Bluetooth Low Energy, то есть обмен данными на короткой дистанции.

Смартфон передает свой идентификационный номер всем устройствам с установленным приложением в зоне досягаемости и взамен получает их ID.

Если у кого-то из этой цепочки обнаружен коронавирус, становится гораздо проще найти всех контактировавших с заболевшим и немедленно взять их под наблюдение. Пользователям, попавшим в зону риска, медучреждения смогут присылать пуш-уведомления — для этого не нужен даже номер телефона. Об эффективности подхода ранее говорили и исследователи Оксфордского университета.

Для формирования списка ID-номеров сервису не нужны сведения о местоположении пользователя и его передвижениях, что снимает ряд опасений. В концепции приложения содержится и обязательство удалять все данные в течение 21 дня, однако юридически этот вопрос пока не оформлен.

Фото: EPA

Начатый в Швейцарии проект получил название PEPP-PT (Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing или «Панъевропейское приложения для отслеживания дистанции при соблюдении сохранности личных данных»). Помимо 130 ученых, в разработке участвует RKI и Ведомство информационной безопасности ФРГ.

Сейчас приложение проходит «обкатку» в подразделениях бундесвера, но о результатах тестов военные публично не отчитываются. Конкретики не приводят и разработчики сервиса. Немецкий интернет-активист Юрген Гойтер опубликовал в твиттере присланную ему участниками PEPP-PT документацию, назвав ее «грубым наброском», — изображение действительно представляет из себя лишь простейшую схему из презентации.

Уже известные недостатки

Уполномоченный по защите персональных данных земли Баден-Вюртемберг Штефан Бринк отмечает, что радиус действия Bluetooth зависит от окружающей среды, — от 1 до 100 метров, что неприемлемо в ситуации, когда инфекция передается на расстоянии 2 метров.

Бринк уверяет, что технология не позволит установить контакты пользователя, окруженного толстыми стенами, например в многоквартирном доме. Руководитель проекта PEPP-PT Кристиан Боос считает такую точку зрения необоснованной и приводит в пример испытания в лаборатории и армейских подразделениях.

Процесс информирования в приложении все еще завязан на человеческом факторе. Пользователь, у которого подтвердился COVID-19, должен сообщить об этом самостоятельно, тогда контактировавшим с ним людям придет соответствующее оповещение. Активисты Netzpolitik считают механизм абсурдным с точки зрения психологии.

«Заразившийся не заинтересован, чтобы другие узнали о его статусе, ему придется оценивать дополнительные риски, которые могут исходить от приложения, госорганов или даже контактировавших с ним людей. Эти люди могут попытаться установить его личность, несмотря на принцип анонимности.

Сколько пользователей станут делиться настолько чувствительной информацией из солидарности?», — задаются вопросом киберактивисты.

На отдельных устройствах также обнаруживается уязвимость передаваемых через Bluetooth данных, предупреждает НПО Privacy International. Защитники цифровых прав считают, что для разрушения принципа анонимности в таких приложениях достаточно лишь несколько технических изменений.

Отправка пуш-уведомлений делает возможным установление IP-адреса пользователя, так как пуш-токены и ID пользователей PEPP-PT связаны, указывают «Репортеры без границ». Активисты призывают отказаться от централизованных серверов и долгосрочного хранения данных, чтобы избежать превращения антивирусного сервиса в систему слежки.

Такая строгая Австрия

Граничащий с Италией австрийский Тироль стал эпицентром вспышки, из него COVID-19 перекинулся и на ФРГ — более 4 тыс. немцев заразились на австрийских горнолыжных курортах. Еще 16 марта Австрия ушла на карантин, и теперь раньше всех сделала первые послабления для граждан — с поправкой на сбалансированность.

Здесь с 14 апреля открываются магазины площадью до 400 м2. В Граце уже возобновилось производство Mercedes G-класса, а 20 апреля австрийские заводы вновь начнут выпускать автомобили для BMW Group и Jaguar Land Rover.

Фото: EPA

С 1 мая откроются парикмахерские и остальные точки торговли, до конца апреля будут действовать ограничения на передвижение (ходить за покупками, помогать родственникам и просто гулять австрийцы по-прежнему могут).

К послаблениям добавились и новые защитные меры. Теперь все граждане обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах, при этом помещение магазина должно располагать площадью 20 м2 на каждого посетителя.

Идея контролировать распространение инфекции через приложения популярна и в Австрии. Здесь используют разработанный Красным Крестом сервис Stopp Corona. Принцип его работы схож с PEPP-PT, однако пользователи могут активировать обмен данными только вручную (разработчики обещают добавить автоматический обмен в ближайшее время).

При этом инфицированный человек должен предоставить сервису свой номер телефона, чтобы иметь возможность отправлять уведомления людям поблизости. На данный момент софтом пользуются 200 тыс. человек, но в республике настроены на больший охват.

У двух миллионов австрийцев в принципе нет смартфонов, поэтому сейчас власти привлекают разработчиков к созданию ПО для других устройств.

Немецкие IT-специалисты считают, что для эффективной работы трекинговых приложений необходимо, чтобы ими пользовались 60–70 % населения. Как обеспечить подобную вовлеченность на добровольной основе, в Германии пока не решили. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц лишь поделился ожиданиями, что сервисом будет пользоваться «почти каждый».

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Политики в Австрии ведут дискуссию о цифровом контроле в другом ключе — председатель нижней палаты парламента Вольфганг Соботка предложил сделать установку приложения обязательной, чем вызвал недовольство оппозиции.

В парламенте его идею сравнили с «электронным браслетом для каждого австрийца», а канцлер Курц, кажется, решил остаться в стороне. «Важно, чтобы в этом участвовало много людей, и мы могли спасать жизни вместе», — прокомментировал он предложение Соботки.

На месяцы вперед

Вечером 16 апреля свою стратегию снятия ограничений анонсировала Швейцария. Здесь индекс распространения вируса также опустился ниже единицы, и Федеральный совет уже расписал поэтапный план до июня.

C 27 апреля в конфедерации вновь заработают строительные, цветочные, садовые магазины и салоны красоты.

Также снимается запрет на контакты за пределами близкого круга общения, а торговля в продуктовых магазинах возобновляется без ограничений. Здравоохранение Швейцарии теперь возвращается к привычным темпам работы, больницы начнут оказывать не только неотложную помощь.

Если к 29 апреля в стране не будет зафиксирован скачок числа заболеваний, власти могут с 11 мая открыть школы, а на третьем этапе — с 8 июня — колледжи и вузы. 27 мая правительство соберется, чтобы обсудить вопрос о разрешении на проведение массовых мероприятий.

Применение цифровых средств контроля над пандемией в Швейцарии, как и в соседних странах, основывается на комплексном подходе.

Добровольная установка приложений системы PEPP-PT не освобождает граждан от обязательства соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности.

При этом пока что у Швейцарии больше всего шансов эффективно применить трекинговую систему и достичь вовлеченности 60 % — согласно опросу телерадиовещательной корпорации SRG, 2/3 жителей страны согласны установить трекинговое приложение ради контроля над пандемией.