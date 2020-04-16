Возвращение Европы

На фоне разноголосицы в своих рядах Евросоюз в среду обнародовал дорожную карту выхода из кризиса COVID-19. Она подготовлена брюссельским аппаратом по поручению глав государств и правительств ЕС. На виртуальном совещании 26 марта те обязались «сделать все необходимое для защиты граждан ЕС и преодоления кризиса при сохранении европейских ценностей и образа жизни».

Но документ, который журналистам представили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, — это не директива для исполнения, а скорее символический акт. Брюссель, во-первых, напоминает, что после преодоления эпидемии 27 членов Союза должны восстановить единый рынок и шенгенское пространство, во-вторых, предупреждает, что они в своем стремлении скорее вернуться к нормальности должны действовать очень осторожно, основываясь на научных данных. Это рамочное предложение, которое призвано помочь государствам-членам принимать собственные решения.

Сейчас каждая страна ЕС пытается побороть вирус и сохранить экономику по-своему. Есть немало примеров солидарности и взаимопомощи: Германия берет на лечение в отделения интенсивной терапии итальянцев и французов, а в Италию, Францию и Испанию из северных стран ЕС едут врачи и медсестры, поставляются защитные костюмы, маски, ИВЛ.

Авиарейсами, многие из которых финансирует Механизм гражданской защиты ЕС, вывозят в Европу застрявших за границей граждан всех стран ЕС. Врачи на специальной онлайн-платформе ЕС делятся опытом лечения пациентов с COVID-19.

Но это по большому счету не определяет хода событий. Коронавирус тяжело ударил по всем странам Союза, и у каждой свои рецепты выживания.

Брюссель ослабил корсет экономических норм и правил, которые определяли силуэт Союза как единого целого, позволив государствам раздувать дефицит госбюджета и государственный долг, финансировать свои предприятия, забыв на время о священном принципе свободы конкуренции.

У разных стран разные виды на модальности и сроки выхода из кризисной ямы. Но у всех одинаково сильное желание выйти скорее.

Австрия, Чехия и Дания объявили, что отменяют некоторые изнурительные для экономики меры. Бельгийские правительство всего десять дней назад, увидев обнадеживающие элементы в статистике, запланировало на 19 апреля начало «постепенного, но быстрого» ослабления ограничений. Но в среду отодвинуло этот срок до 3 мая. Динамика смертности, особенно в домах престарелых, заставила засомневаться.

Нидерланды продолжают курс на «групповой иммунитет», как либеральная нация не спешат вводить запреты, полагаясь на дисциплину граждан в соблюдении социальной дистанции.

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Брюссель стремится скоординировать выход из локдаунов, который, как здесь ожидают, должен занять несколько месяцев. В дорожной карте ЕС есть общие требования к диагностике и тестированию населения, разработке и применению вакцин и лекарств, в том числе антимонопольные меры, рекомендации по способам выхода из режима социальной изоляции и карантина, открытия границ, восстановления экономической деятельности.

В ней допускаются несколько моделей перехода к норме: для рабочих мест с незначительным уровнем контакта между сотрудниками; для тех, что подходят для удаленной работы; по экономической значимости; возможности сменной работы и т. д.

В любом случае не все трудоспособное население сможет сразу вернуться к делам.

Главная забота Брюсселя — восстановить единый рынок ЕС. Мишель на пресс-конференции признал, что «внутренний рынок поврежден». Он был нарушен решениями, которые правительства принимали по законным причинам санитарного характера. Его, по выражению фон дер Ляйен, надо обязательно перезапустить уже в первые годы восстановительного периода, чтобы избежать фрагментации на национальные рынки, усилить экономическую устойчивость Европы.

В дорожной карте говорится о «поэтапном подходе» к открытию внутренних и внешних границ Союза, что в конечном итоге должно привести к нормальному функционированию единого рынка и Шенгенской зоны. Открытие внешних границ и доступа в ЕС нерезидентов отложено на второй этап с учетом распространения вируса за пределами ЕС.

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Пока открытым остается вопрос о роли ЕС в финансировании экономического восстановления стран Союза после глубокой рецессии, которая последует за пандемией. Фон дер Ляйен говорила о чрезвычайной важности долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы как инструмента инвестиций, который должен стать частью огромного инвестиционного проекта и подтолкнуть экономический процесс. «Мы говорим не о миллиарде (евро), мы говорим о триллионе», — заявила она.

На недавнем телесовещании министры финансов по заданию лидеров стран ЕС согласились работать над созданием временного фонда восстановления экономики. Через него должны финансироваться из бюджета ЕС инвестиционные программы. Но порядок его финансирования и многие детали остаются нерешенными.

Разногласия очевидны. Например, Италия, Франция, Испания и ряд других стран «больного» Юга продолжают настаивать на идее общего долга и выпуска евробондов, которые гарантировались бы странами Союза в целом. Против выступают страны «рачительного» Севера, причем Нидерланды — бескомпромиссно.

Дипломаты в Совете ЕС пересказывают реплику министра финансов Нидерландов в ответ на призыв проявить солидарность с Италией:

«Я готов вынести вас из горящего дома, но не готов взять на себя вашу ипотеку».

После кризиса 2008 года Нидерланды сократили госдолг до 50 % ВВП, а Италия увеличила до 135 %. На что популярный в Италии правый политик Сальвини возразил, что по такой логике проблема коронавируса касается только тех, кто лежит в больнице.

Проект семилетнего бюджета ЕС из-за разных подходов к тому, сколько и на что тратить, не удалось принять еще в конце прошлого года, до того как европейцы узнали о коронавирусе. Главы государств и правительств вернутся к нему 23 апреля на саммите в форме видеоконференции.

Одно, бесспорно, их всех объединяет: сознание того, что каждая из их стран в послекризисном мире может оказаться маргинальным карликом, а в Евросоюзе они имеют шанс остаться экономической сверхдержавой.