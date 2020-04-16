Часть европейских стран готовится сделать первые шаги по отмене ограничений, связанных с коронавирусом. ВОЗ признал Европу центром пандемии 13 марта, в это же время большинство стран ЕС ввели карантинные меры. В Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии эпидемия началась раньше, еще в январе: некоторые страны к середине марта уже прошли пик заболеваний. Как там выглядит карантин и как его отменяют?

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Южная Корея: тестирование и отслеживание заболевших

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил в понедельник, что власти обсуждают новые шаги, которые позволят оживить «некоторые отрасли экономики и общественной жизни», при этом продолжая бороться с распространением вируса.

13 апреля в стране был зафиксирован самый низкий прирост заболевших с начала эпидемии — 25 случаев. Резкий рост заболеваний начался в 20-х числах февраля, кривая начала выравниваться к середине марта. Сейчас правительство обеспокоено экономической ситуацией. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник отметил, что резко выросло количество людей, подающих заявления на пособия по безработице.

Подсчет голосов на избирательных участках в Южной Корее. Фото: Reuters

«И это может быть только началом болезненной ситуации», — заявил президент.

По его мнению, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет расслабиться, но «растет уверенность», что вскоре удастся одержать победу над вирусом.

Корея с самого начала сделала ставку не на жесткие ограничения, а на массовое тестирование и активное отслеживание контактов заболевших. С начала эпидемии в Корее провели более 500 тысяч тестирований, более 10 тысяч тестов на миллион человек — в регионе Юго-Восточной Азии этот показатель выше только у Сингапура и Гонконга.

Сейчас в Южной Корее закрыты школы, часть государственных учреждений, некоторые предприятия. При этом многие предприятия продолжают работать, открыты кафе и рестораны, парки, работает общественный транспорт, людям разрешено спокойно выходить из дома.

Более того, 15 апреля в стране прошли парламентские выборы — их переносить не стали. Все избиратели обязаны были приходить на участок в маске и одноразовых перчатках, соблюдать социальную дистанцию в метр, а на входе им измеряли температуру.

Очередь в избирательный участок, Южная Корея. Фото: Reuters

В Южной Корее, как и в других азиатских странах, прошедших пик эпидемии, опасаются второй волны — но бороться с ней планируют при помощи технологий. С помощью данных смартфонов и кредитных карт власти собирают данные о перемещении граждан с подтвержденным коронавирусом и формируют их анонимизированные «индивидуальные маршруты», которые загружаются в специальное приложение.

С помощью этого приложения остальные граждане могут проверить, были ли у них контакты с заболевшими.

Сейчас правительство планирует пойти еще дальше и надевать электронные браслеты на нарушителей режима карантина, таким образом их местонахождение смогут отслеживать круглосуточно. Правда, против этих мер активно выступают правозащитники.

Гонконг: стратегия ограничений и послаблений

Фото: Reuters

В Гонконге, как и в Южной Корее, правительство намерено пережить эпидемию без жестких мер. Хотя Гонконг граничит с материковым Китаем, с начала января здесь было зафиксировано всего чуть больше тысячи заболеваний: основной рост пришелся на вторую половину марта — начало апреля. В Гонконге закрыты школы и детские сады, спортзалы, музеи, остановлено транспортное сообщение со странами, где тяжелая эпидемиологическая ситуация (в другие страны самолеты продолжают летать). Вернувшись из-за рубежа, граждане обязаны соблюдать 14-дневный карантин. На входе в магазины посетителям измеряют температуру, запрещено собираться больше 4-х человек. При этом работают парки, рестораны и транспорт. Нет запрета на выход из дома.

Советник правительства Гонконга по борьбе с коронавирусом эпидемиолог Габриэль Лян считает, что в ближайшее время можно будет «вздохнуть свободнее» и ослабить действующие ограничения. При этом, по мнению Ляна, Гонконг должен следовать стратегии «ограничений и послаблений»

— снимать или ослаблять карантинные меры, как только ситуация стабилизируется, но быть готовым ввести их,

если кривая заболеваний поползет вверх. По мнению эпидемиолога, таких циклов может быть несколько.

Гонконг, сильно пострадавший от вспышки SARS в 2003 году, лучше других стран подготовился к новой эпидемии: с 2003 года планомерно увеличивалось количество коек интенсивной терапии. Это позволяет госпитализировать всех пациентов с положительным результатом теста, вне зависимости от тяжести симптомов — только так, по мнению властей Гонконга, можно гарантировать, что они никого не заразят.

Иран: безработица страшнее эпидемии

11 апреля Иран начал ослаблять карантин — большинство предприятий и магазинов возобновили работу везде, кроме столицы. В Тегеране это произойдет 18 апреля. Школы и университеты, а также торговые центры, спортзалы и парикмахерские пока остаются закрытыми.

Армейские добровольцы дезинфицируют улицы Тегерана. Фото: Reuters

Ослабление карантина происходит на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации: 14 апреля прирост заболевших составил более полутора тысяч, за сутки умерли 98 человек. Общее количество открытых кейсов — более 22 тысяч, это на 10 тысяч ниже, чем было 10 дней назад, но в два раза выше, чем в середине марта, когда были введены ограничительные меры. При этом многие внутри и за пределами Ирана подозревают власти в занижении официальных цифр.

В данной ситуации власти признают, что решение о частичном снятии ограничений принято, в первую очередь, из-за экономики. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что «в случае долгосрочного локдауна, около четырех миллионов человек могут остаться без работы».

Президент Ирана Хасан Рухани призвал людей продолжать соблюдать меры безопасности. «Ослабление карантина не означает игнорирование медицинских протоколов, — заявил он. — Социальная дистанция и другие меры должны выполняться».

Австралия: три условия снятия карантина

В Австралии первый случай коронавируса был зарегистрирован 25 января у жителя штата Виктория, вернувшегося из китайской провинции Ухань. До начала марта число заболевших росло медленно, в 10-х числах марта резко поползло вверх, а с начала апреля вышло на плато. В настоящий момент число активных случаев чуть больше двух с половиной тысяч, более трех с половиной тысяч выздоровели, 63 человека умерли.

Пляж в Сиднее. Фото: Reuters

Уже 1 февраля Австралия закрыла въезд для иностранцев, прибывающих из Китая. Граждан Австралии, вернувшихся из Китая, обязали соблюдать 14-дневную изоляцию. 29 марта страна закрылась на карантин, людям разрешили покидать свои дома по четырем поводам: работа, поход в магазин, поход к врачу, занятия спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Большая часть магазинов, парикмахерские, кинотеатры, спортивные центры были закрыты еще до этого, ресторанам разрешили работать только на вынос.

В минувший понедельник министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что распространение вируса замедлилось и поблагодарил австралийцев за соблюдение ограничительных мер, особенно во время Пасхи.

«Австралийцы сделали то, чего мы от них ждали, и даже больше — заявил он. — Они остались дома. Они самоизолировались».

Он также отметил, что в Австралии показатель смертности от коронавируса — один из самых низких в мире (2 человека на миллион). Грег Хант выразил надежду, что в ближайшее время ограничения можно будет смягчить, но для этого должны быть выполнены три условия:

Дальнейшее сокращение числа заболевших . С 7 апреля прирост новый кейсов составляет менее 100 в сутки — это хорошая тенденция, но нужно подождать, пока она закрепится.

. С 7 апреля прирост новый кейсов составляет менее 100 в сутки — это хорошая тенденция, но нужно подождать, пока она закрепится. Готовность больниц отреагировать быстро в случае нового витка заболевания , который возможен после смягчения карантина. Австралия ожидает поставки новой партии ИВЛ — после этого, по подсчетам правительства, количество аппаратов искусственной вентиляции будет достаточным. «Способность больниц лечить, размещать и изолировать» всех пациентов с коронавирусом Хант назвал важным условием.

, который возможен после смягчения карантина. Австралия ожидает поставки новой партии ИВЛ — после этого, по подсчетам правительства, количество аппаратов искусственной вентиляции будет достаточным. «Способность больниц лечить, размещать и изолировать» всех пациентов с коронавирусом Хант назвал важным условием. Дорожная карта по смягчению карантина, которую правительство активно разрабатывает. В ней должна быть прописана последовательность шагов: в какой очередности и при каких условиях возобновят работу все отрасли экономической жизни. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что некоторые штаты могут открыться раньше других. При этом требование сохранять социальную дистанцию, по мнению премьера, сохранится еще, как минимум, в течение полугода — или до получения вакцины.

Новая Зеландия: не сдержать, а уничтожить

Новая Зеландия ввела ограничительные меры 25 марта, в тот момент в стране было зарегистрировано всего 102 случая заболевания. Новая Зеландия выбрала максимально жесткий сценарий карантина: были закрыты школы, практически все предприятия, кроме выполняющих жизненно важные функции. Граждан обязали сидеть по домам с правом выхода только к врачу, за продуктами и для короткого занятия спортом.

В помощь полиции следить за соблюдением мер подключили военных.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила столь строгие меры стремлением не просто ограничить распространение вируса, а полностью уничтожить его внутри страны.

Джасинда Ардерн. Фото: Reuters

С конца марта кривая заболеваний резко поползла вверх, но уже к 11 апреля прирост замедлился до менее 20 случаев в сутки. На 15 апреля в Новой Зеландии зафиксировано 1368 случаев коронавируса.

В минувший вторник Джасинда Ардерс заявила, что пик эпидемии пройден, но снимать карантин пока рано. 22 апреля ожидается частичное снятие ограничений — 4 недели спустя после введения карантина. К этой дате правительство должно определиться, как оценивать нынешний уровень угрозы. Если правительство понизит его до третьего уровня, это будет означать открытие значительной части предприятий и школ. Второй уровень угрозы будет означать открытие всех учебных заведений и возобновление транспортного сообщения внутри страны, при этом люди из группы риска должны будут продолжить самоизоляцию. Принять окончательное решение правительство планирует 20 апреля.