Взаперти с человеком-радио

Семьям с детьми в самоизоляции очень трудно. Но еще труднее, если у детей есть особенности поведения, при которых им нужна специальная помощь. Сейчас они практически лишены помощи специалистов, остались только родители, и родители тоже начинают не выдерживать.

Трудно всем детям с проблемным поведением, но по разным причинам: и рассказать обо всех — не хватит места. Но есть и общие источники стресса, от которых дети и семьи больше всего страдают, а проблемное поведение становится невыносимым. Это запертое пространство, нехватка движения, принудительное круглосуточное общение взрослых с детьми, разрушение режима дня, дистанционное образование — и тревога.

Семейный психолог Людмила Петрановская говорит: «Очень тяжело приходится тем родителям, которые много работают из дома и которым некуда девать детей. Они и раньше работали по 10‒12 часов в день, но теперь к ним поминутно врывается ребенок, он плачет, ему скучно, родители чувствуют себя виноватыми.

Однако особенно страдают родители от дистанционной учебы, которая по факту оказывается семейным образованием: школа им транслирует, что они за все отвечают, родители давят на детей.

Помощь с уроками становится источником дополнительного стресса для всей семьи, потому что оборачивается криками и упреками, проверкой знаний от царя Гороха, и ребенок от этого всего просто обалдевает».

Родители срываются от бессилия, потом себя винят. Заряд батареек садится, а подзарядить его нечем: недоступны ни выходы на природу, ни встречи с друзьями, ни театры и кафе — никакие маленькие радости, связанные с заботой о себе.

Фото: EPA

Неподвижность

Гиперактивным детям не хватает движения и общения. Многие ежеминутно пристают к родителям, требуя разговоров и внимания. В мирной жизни родители называют это «человек-радио» и относятся с юмором. А сейчас бесятся: невозможно работать. Учиться самостоятельно дети с СДВГ, как правило, не могут: основная их проблема — воля и самоорганизация. Без помощи взрослого они не могут вовремя вспомнить о своих занятиях, сесть за домашнее задание, не видят, с какой скоростью работает класс, не соотносят себя с ним — и отстают.

Однако есть и удивительные сюрпризы. Людмила Межевова, координатор проектов межрегиональной общественной организации родителей с СДВГ «Импульс», рассказывает: «У нас есть телефон горячей линии, по которому мы даем родителям общие консультации — оказываем юридическую помощь, помогаем сориентироваться в том, с чего начинать решение проблем. Как правило, вал звонков у нас начинается, когда дети идут в школу. А как только их усадили дома на карантин — никто больше не звонит. Дети дома грызут родителей, родители к этому привыкли, они страдают, это видно по активности «карантинной» темы на форуме, — но родителей пока не грызет школа, и поэтому у нас затишье».

Похоже, что главный источник стресса для детей с СДВГ и их родителей — не столько учебные трудности как таковые, не столько проблемы с самоорганизацией, сколько реакция педагогов на проблемное поведение в школе.

Домашние проблемы никуда не делись, но они привычные. А родители, которым нужно выплакаться или обсудить, как организовать обучение своих невнимательных гиперактивных детей в условиях самоизоляции, могут получить поддержку на родительском форуме sdvg-deti.com.

Фото: EPA

Непредсказуемость

Дети с аутизмом тяжело переносят изоляцию потому, что нарушен привычный распорядок жизни, который помогает снижать тревогу и поддерживает ощущение безопасности и стабильности. Дефектолог и специалист по прикладному анализу поведения, мать ребенка с аутизмом Ирина Кулешова рассказывает: «Привычный режим не просто нарушен — он уничтожен. На каникулах режим тоже меняется, но это не вызывает такого стресса. Много стресса вносит и вынужденное дистанционное обучение, которое нашим детям не подходит ни в какой форме.

Это миф, что дети с аутизмом не хотят общаться и легко могут прожить без общения. Они хотят общаться, ищут общения, хотя не всегда умеют это делать социально приемлемым способом, — а сейчас оказались общения лишены.

Кроме того, при обучении через компьютер им трудно сохранять внимание. Для многих компьютер всегда был мотивирующим объектом, призом за сделанное задание: сделал — можешь поиграть на компьютере. А теперь они прикованы к нему на много часов».

Некоторые дети справляются с учебой при помощи родителей, некоторые совсем не справляются. Учебные заведения, которые с ними работают, адаптируются, как могут: одни проводят онлайн-уроки, другие высылают родителям специальные задания, чтобы они делали их с детьми дома. А еще детям с аутизмом очень важно не терять человеческие связи с другими учениками и учителями. «Педагоги звонят детям, проводят физкультминутки, чтобы сохранялась связь, чтобы дети ощущали поддержку за счет общения. Иначе они не понимают, почему значимый взрослый исчез из их жизни», — говорит Ирина Кулешова.

Родители детей с аутизмом могут получить поддержку в Региональной общественной организации «Контакт»: ее специалисты проводят бесплатные вебинары по правовым нормам, медицинским и образовательным аспектам — и, конечно, актуальные сейчас вебинары на тему «как выжить в самоизоляции с ребенком».

Фото: EPA

Старые травмы

Страдают от самоизоляции и приемные дети, если они находятся в процессе адаптации к семье. Если ребенок давно уже живет с новыми родителями, он ничем не отличается от обычных домашних детей — и точно так же скучает по друзьям, общению, движению. Но если ребенок в семье недавно — то будни самоизоляции усугубляют все проблемы, которые существовали раньше.

Людмила Петрановская говорит: «Сейчас у ребенка срабатывают триггеры всех предыдущих переживаний. Если ребенка раньше, в неблагополучной семье, запирали одного, ему труднее переносить сидение взаперти. Если у него раньше был опыт голода или даже субъективного ощущения голода (это часто бывает у детей из детских домов — не потому, что их там не кормят, а потому, что они сами не контролируют приемы пищи, не могут ее выбирать) — он начинает делать запасы еды под матрасом, например.

Каждый раз, когда общество входит в кризис и начинаются разговоры о том, что взрослые потеряют работу, что семье будет нечего есть, — мы видим всплеск обращений с проблемой детского воровства и прятания еды: травматический опыт, связанный с базовыми потребностями».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и мать четверых детей, из которых один приемный, рассказывает: «Первая причина необходимости помочь приемной семье — сложная адаптация ребенка, которого забрали из детского дома. Если он появился в семье недавно, самое главное для него — это стабильность. Ведь неопределенность и постоянный стресс — это именно то, что тормозит развитие ребенка в детском доме. В семье свой распорядок дня, свое расписание — а сейчас, на карантине, все это вдруг стало рушиться. У ребенка начинается паника, регресс, откат назад в поведении, и в итоге родители разочаровываются: ведь они так много сил вложили в его адаптацию и в то, чтобы стабилизировать его состояние, наладить его общение с миром. Им кажется, что все усилия были напрасны.

Кроме того, у многих приемных детей повышена двигательная активность, даже если они не гиперактивны: движение помогает им снижать уровень стресса. На карантине с этой активностью трудно справляться, детям в изоляции тяжело отвлечься на что-то.

Если при этом в доме присутствуют и кровные дети, это тоже может провоцировать раздражение: конкуренция за внимание родителей растет, обостряются конфликты. Родителям сложно — особенно когда приемный ребенок дома недавно: даже имея самые лучшие намерения, и своих детей бывает непросто выдержать на изоляции, а тут ребенок чужой, он может начать раздражать своим непонятным поведением, и даже другим — чужим запахом. Здесь влияет физиология: природа сигнализирует, что это детеныш из другой «стаи».

Еще один момент, когда семье нужна помощь, — это период кризиса. Кризисная ситуация может возникнуть, например, от встречи с кровными родственниками: ведь многие родители не лишены родительских прав, а только ограничены в них, и общение с ними чаще всего дается детям непросто. Кризисные ситуации часто возникают и с подростками: им нужно общение, взаимодействие со сверстниками нон-стоп, а тут они оказываются в изоляции, непросто переживая свои «детские» травмы, принятие себя в новом качестве, социализацию.

В таких обстоятельствах родителям очень нужна психологическая поддержка. Когда родители в панике, ребенок тоже начинает нервничать: ему необходимо видеть рядом сильного и уверенного родителя, который всегда придет на помощь.

Напряжение и бессилие родителей провоцирует сложное поведение детей. Эти трудности зачастую приводят к отказу от приемных детей и к росту вторичного сиротства».

Фото: EPA

В такой ситуации семьям очень нужна психологическая помощь: ведь проблема не только в том, что взрослые не выдерживают, — а еще и в том, что в случае с приемными детьми ощущение родительского бессилия провоцирует вторичные отказы от детей.

Фонд «В ответе за будущее» регулярно помогает онлайн-службе поддержки приемных семей. По словам Анны Сошинской, сейчас резко увеличилось количество запросов от родителей, причем типичный запрос «я так больше не могу». Психологи службы поддержки перегружены: в норме они должны работать четыре часа в день, сейчас работают восемь-десять. Поэтому фонд запустил кампанию «Вдвойне в ответе»: компания Amway удвоит все средства, собранные с 15 по 30 апреля, — и они пойдут на оплату работу специалистов с приемными семьями и привлечение новых квалифицированных специалистов. Но и после 30 апреля средства будут по-прежнему нужны, а консультации психологов по-прежнему востребованы. Сбор идет на сайте фонда amwayforfuture.ru.

Людмила Петрановская говорит: «Взрослому, запертому с детьми, важно поговорить с другим взрослым человеком. Родители приемных воспринимаются исключительно как средство выращивания сирот, до них самих никому нет дела. Внимание к ним может их разгрузить, дать силу, поддержать. Психолог может дать рекомендации по саморегуляции, научить заботиться о себе в стрессе, потому что стресс в разы снижает способность человека адекватно реагировать».