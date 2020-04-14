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Скотч для родителей
Как удержать дома тех, кто выше всего на свете ставит свою принадлежность к компании сверстников
Фото: РИА Новости
Галина Мурсалиеваобозреватель «Новой»
Взрослые могут какое-то время походить на подростков, и в социальных сетях то и дело этот процесс виден. Люди от тридцати плюс всхлипывают чуть ли не каждый вечер: «Ой, нет, я так больше не могу, держите меня четверо! Хочу гулять! Хочу уехать! Хочу-хочу-хочу». Тем временем дети переходного возраста, настоящие подростки переживают ситуацию изоляции дома реально как абсолютную катастрофу. Дом становится для них клеткой, они чувствуют себя в западне, в плену, в ловушке, они мечутся и рвутся на волю, сбегают и даже дерутся с родителями. Об этом и о том, как могут помочь родители ребятам справиться с непростой ситуацией, мы говорим сегодня с психотерапевтом, детским психиатром Натальей Шильниковой.
Карточка эксперта
Наталья Шильникова — детский психиатр, врач высшей квалификационной категории. Основные направления: коррекция психических расстройств у детей и подростков.
Укушенная бабушка
— Буквально сегодня я работала по скайпу с ребенком, который за неделю дважды подрался с бабушкой. Искусал ее! Речь идет о подростке младшего возраста. Мальчик легковозбудимый, эмоциональный, веселый. Ему очень сложно сидеть дома, так как тяжело находиться в ограниченном пространстве. Ему нужны тренировки, прогулки, он непоседа. Но при всем этом, когда нужно было первую неделю провести в изоляции, он, по словам родителей, был самым адекватным в семье. А семья большая: пожилые бабушка и дедушка, старшие брат и сестра, родители.
Он всех поддерживал, рассказывал, почему побыть дома так важно и нужно. Родители радовались, что он такой ответственный и сознательный. Но каникулы закончились, начались уроки, а так как ребенок импульсивный, ему сложно заниматься рутиной выполнения домашних заданий. Прежде часть он делал в школе, не всегда хорошо, но учитель отмечал, что ребенок продвигается в усвоении программы, справляется. Теперь же в его уроки включилась бабушка, может быть, оттого, что у нее повысилась тревога в связи с ситуацией, и ее способ справляться — это усилить контроль. Может быть, оттого, что ребенок теперь все время дома, а она бывшая учительница. И стала она делать внуку замечания: «здесь плохо, перепиши, здесь не в той клеточке поставил цифру, здесь не дописал».
Высокие требования в конце концов привели к тому, что мальчик напал на нее.
— То есть не стоит сейчас предъявлять подросткам высокие требования?
— Слишком высокие требования вообще нельзя предъявлять ни к кому. А уж давить на подростка, и именно сейчас, когда привычный образ жизни перевернут, — этого делать нельзя просто категорически. Тем более когда речь идет о ребенке, которого надо было обязательно поддержать за его ответственное поведение в первые дни, когда он обо всех заботился. Надо было хвалить, подчеркивать его значимость, а вместо этого стали требовать то, чего от него и раньше не ждали.
За неделю — две драки с бабушкой, при этом бабушка не хочет признать, что она передавила. А ребенок считает, что он прав, из-за этого у всей семьи напряжение, — мама, вместо того чтобы работать на удаленке, втягивается в разборки старших и младших, атмосфера меняется, накаливается. Удалось быстро помочь благодаря тому, что мама понимает, что ребенок старался, а в ответ получил претензии. Нужно подбадривать: «в таких непростых условиях ты справляешься, и тебе удается выполнить почти все задания», — вот что сейчас ценно. А не ставить на вид то, что ты там недостаточно хорошо выполнил, давай переделывай.
Взрослым нужно прекратить давление по домашним заданиям. Подросток делает столько, сколько он может,
потому что сидеть бесконечно перед компьютером и выполнять эти задания без поддержки учителя и сверстников очень тяжело. Оставьте подростка сейчас в покое, нужно разумно и реалистично подходить к его возможностям. Мне на днях мальчик сказал, что сегодня провел 8 часов, выполняя задание школы! Это совсем не правильно, есть предел возможностям психики подростка. Напоминайте ему какое-то время об уроках, но потом четко проговорите, что вот уже 2 часа дня! И после этого разрешите себе отпустить школьный контроль, — вы же не в школе, вы родители. Так сохраните близость с ребенком, скажите: «Все, на этом моя миссия закончена, у меня есть своя работа, а ты уже можешь делать что хочешь. Либо занимаешься, либо найди себе какое-то другое занятие».
Выход из ловушки
— Как вы работаете с подростками?
— Только с ними работать не имеет смысла, потому что подростки живут в семьях. Я направляю усилия на создание эмоциональных связей. В условиях изоляции, когда люди вынуждены находиться в ограниченном пространстве, безусловно, возникают стычки и конфликты. Подростки чаще, чем прежде, ругаются с родителями, потому что родители включают гиперконтроль. Они уходили в будни на работу и не очень видели, чем ребенок занимается днем. А сейчас, вынужденные остаться дома, они пытаются контролировать и вызывают этим конфликты. Я говорю о тотальном контроле, о бесконечном — «чем занят, сделал ли уроки, почему бардак в комнате, почему не убираешь». Постоянно находятся такие вещи, из-за которых ребенку говорят: «Ты должен, это важно, необходимо, заставь себя!» Вынуждают, понукают, относятся к подростку так, как это делали в более младшем возрасте.
Но у каждого человека есть свои базовые эмоциональные потребности. У подростка основная потребность — общение со сверстниками, принадлежность к социуму. Дистанцирование от родителей — это вполне нормальный и необходимый процесс. Когда они оказываются долго внутри семьи, запертые со своими родителями, потребность сильно фрустрируется, нарушается. И подросток реагирует на это как на угрозу своей личности. Изоляция для него звучит не как угроза здоровью, а как угроза его потребности в общении с друзьями. Конфликты вспыхивают, потому что его постоянно дергают: «с кем ты говорил, что ты делал, написал ли туда-то», — это для подростка стресс.
Реакция на стресс у всех одинаковая — это известное «бей, беги, замри».
Если подросток возбудимый, он будет ругаться или даже драться. Если склонен бежать — будет уходить в соцсети, наденет наушники и будет избегать любых разговоров — это тоже приводит к конфликтам. Реакция «замри» встречается гораздо реже — это когда человек теряет интерес к жизни.
Сейчас мы проводим встречи онлайн в основном. Общее наблюдение — у родителей есть ощущение, что они вообще теряют контроль над своей жизнью, — с работой, с привычным укладом, а тут еще подросток не слушается. Потеря родительской роли вызывает у них очень сильную тревогу. А это состояние меньше всего может поддержать эмоциональный контакт, потому что тревога вызывает определенные поведенческие реакции. Обращения родителей в основном — «он не делает то, что должен, постоянно скандалит, дерется, не слушается, уходит из дома». А первое, что сегодня говорят подростки все как один, — «мне скучно!» Им действительно скучно, потому что им нужно общение. И не в семье, а со сверстниками. Невозможность этого приводит к тому, что подросток со скуки начинает придумывать такие вещи, которые не устраивают родителей.
— А виртуальное общение им никак не подходит?
— Подходит, если есть личное пространство, чувство безопасности, границы между ним и родителями. Если ему дают время, помогают создать какое-то место, где он может спокойно пообщаться со своими друзьями. Подростки во всех интернет-приложениях намного легче ориентируются, чем взрослые. Для них технически это легче, они уже давно большую часть своей жизни проводят в онлайн-пространстве. Но у них дома нет зачастую безопасного места, где они могли бы общаться со своими друзьями через онлайн, потому что в любой момент в комнату могут войти родители. Надо дать им время и пространство, а не мешать в момент общения со сверстниками. Но они слышат постоянно: «Зачем ты с этим общаешься, а кто это такой?» Если родители не встревают в общение подростка со своими друзьями, у него создается ощущение безопасности в своем доме, и он перестает испытывать тревогу.
Он может довольно спокойно провести изоляцию, если ему объяснили смысл этого.
Потому что он уже считал, что этот вирус ему не опасен, и переживания по поводу своего здоровья у него нет. А есть по поводу того, что его очень сильно ограничивают, и он чувствует себя в ловушке. И вот это ощущение — в ловушке — озвучивает каждый подросток, с которым я общаюсь.
Мне приходится, на самом деле, сейчас больше разговаривать не с подростками, а с их родителями, чтобы они увидели и услышали своих детей. Есть разница между младшими и старшими подростками, это заметно на карантине. Младшие острее реагируют на изоляцию. Информацию об эпидемии им нужно еще проговаривать, для этого есть ресурсы в открытом доступе. Такие, где можно почитать и изучить на картинках. У старших информации предостаточно, они могут рассказать про распространение, но они говорят: «Да, я все понимаю, знаю, что нужно меньше контактировать. Но я ничего не могу с собой поделать, мне важно пойти, уехать к другу!» Потребность в принадлежности — она становится выше, чем потребность в безопасности, это особенность подросткового возраста.
И нужно помочь ребенку, чтобы у него была возможность общаться онлайн. Например, установить то приложение, на котором общаются его друзья. Они тогда смогут принять участие в онлайн-вечеринке, многие проводят и рассказывают про это, что было весело, обсуждали что-то, смеялись. Они компенсируют живое общение онлайн-общением.
Скотч для родителей
— Не встревать в момент общения подростка с друзьями, которых он знает, — это, конечно же, нормально. Но есть вещи непредсказуемые, мы знаем, как под видом ровесников к подросткам младшего возраста приходили педофилы. Можно понять некую настороженность родителей по поводу того, с кем в данный момент ребенок общается. Здесь тонкая грань.
— У подростка есть потребность сохранить свои личные тайны, но все равно он еще очень зависим от родителей, и в случае какой-то угрозы, если он понимает, что родители его не осудят, он придет к ним и расскажет, что не так. Конечно, это только в том случае, если эмоциональная близость была сформирована до этой изоляции. Если близкого общения не было, и если родитель видит, что после общения в интернете ребенок сильно меняется, то здесь очень важно наладить мостик, слушать его, позволить ему раскрыться
Здесь, как в самолете, нужно сначала надеть кислородную маску на себя, т. е. родители должны прежде всего позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Потому что если они будут обращаться к ребенку не в тревоге и панике, а из более благополучного своего состояния, то подросток раскроется, будет говорить о себе. На самом деле дети ждут, когда их выслушают, они открыты и очень хотят этого контакта. У меня на консультациях часто подростки говорят, что его не слушают родители, и вообще они его не любят. «Ну как же так, — говорю я, — тебя привели родители ко мне, заботясь о твоем душевном состоянии, почему ты так решил?» Ответ: «Они со мной не разговаривают, они не слышат меня, чтобы я ни сказал, они сразу обесценивают».
Это основная проблема — научиться слышать ребенка.
Есть техника «скотч для родителя» — папа или мама должны представить себе, что рот заклеен. Родитель не должен комментировать то, что говорит ему подросток, нужно его просто выслушать. Даже если он говорит вещи, которые кажутся ему и вам ужасными. Хочется, чтобы он прекратил об этом говорить, — это можно прекратить. Но он не прекратит об этом думать. Поэтому важно, чтоб он полностью высказался, и важно, чтобы он убедился, что вы выдерживаете все его страхи и опасения. Если родитель выдерживает, значит, об этом можно уже говорить дальше и тогда можно находить какие-то способы справляться. Невозможно заставить ребенка о чем то не думать, например о том, что жизнь когда-то закончится. Или о том, что есть люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, — это все очень сильно волнует подростков. Они часто говорят: «А не стану ли я таким, нет ли у меня какого-то тяжелого расстройства, вдруг я дефективный?» Это тенденция последних лет, и она связана с тем, что ребята в интернете находят какую-то информацию, которая их беспокоит.
Сейчас много групп, где подростки обсуждают ментальные заболевания. Они приходят и говорят мне: «Наверное, у меня биполярное расстройство». Почему он так думает? Было плохое настроение, набрал в интернете «плохое настроение». Сразу идет ссылка к депрессии, к разного рода расстройствам. Их это пугает, родители в ответ на вопрос начинают ему говорить: «Да ладно, с тобой все в порядке, ты это все придумал! Начитался ерунды».
Они тем самым закрывают дверцу в разговор. А тревожные мысли подростка никуда не делись при этом.
Нужно обсудить, выслушать, узнать — почему у него плохое настроение, что происходит, как общение с друзьями. Подросток чувствует, что он какой-то не такой. Природа в этот момент меняет тело человека, перестраивается нейронная система в голове, и вот ощущение, что я становлюсь другим, — об этом важно с ним говорить. И важно, чтобы близкие подтвердили: да, ты становишься другим, так ты взрослеешь. А ему говорят: «Ты давай лучше уроки делай!» Или сразу кидаются убеждать в обратном: «Ты нормальный!» Это не всегда работает, ребенок больше нуждается в том, чтобы его обняли и выслушали. И он бы рассказал, что же он переживает, какие у него мысли крутятся в голове. Просто чтобы выслушали и приняли его со всеми сложностями, со всеми его проблемами, и только после этого, когда ребенок уже готов воспринимать информацию, взрослый может поделиться своим опытом. Или взять на себя ответственность, например, если ребенок попал в непонятный контакт в интернете, — разобраться. Тогда подросток начинает понимать, что ценен, о нем заботятся, защищают его от опасности, а не просто держат в ловушке.
Мы обращаемся к его базовым потребностям, близости, принадлежности, это то, что родители не просто делают, а еще и то, что они должны дать почувствовать ребенку в полной мере. Почувствовать, что его могут принять, поддержать и посочувствовать в сложной ситуации.
Хочу подчеркнуть: «скотч» снимается, только когда вы выслушали ребенка, и он все смог сказать, и вы чувствуете, что он успокоился. Побудьте с ним на одной волне, побудьте на его стороне, постарайтесь понять, что он чувствует.
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