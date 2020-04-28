«Ждем дембеля и ищем норку»

Школьники страны уже больше месяца учатся дистанционно и не выходят гулять. Родители самоизолированы вместе с ними и должны работать. И одновременно помогать детям с учебой. Я опросила около сотни родителей, почти у всех детей больше одного, у некоторых — пять или шесть. Первая реакция на вопрос — «даже и не спрашивайте» или «очень тяжело». Некоторые говорят «ничего не поменялось» — обычно это неработающие многодетные матери или те, кто и до самоизоляции работал удаленно. Впрочем, тогда дети были в школе или детсаду и не вмешивались в родительские конференции в зуме со своим оглушительным «а чо она» или «я покакал».

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Квартирный вопрос

Первое, что сводит с ума соотечественников с детьми в изоляции — это скученность на малой площади и невозможность гулять. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в которых заключены пара взрослых и двое-трое детей, квартиры без балконов, без возможности выйти подышать воздухом превращаются в тюремные камеры. Семьи, которым повезло жить за городом, у которых есть хотя бы свой участок земли, жалуются гораздо меньше. Даже балкон, если он есть, и то дает иллюзию прогулки.

«Мой психический ресурс исчерпан, — говорит Татьяна Т. — Трое детей (11 лет, 5 лет и 2 года) заперты в двушке 50 квадратных метров.

Одна (большая) комната отдана под работу мужа и учебу старшей. Иногда в одно время идет урок, и проходит совещание у мужа. Дети обездвижены, лишены свежего воздуха, у нас нет балкона, нет солнца — все окна выходят на север. У самого младшего сбился режим без необходимых прогулок. Средний вынужден проводить почти все время в коридоре или на кухне».

Ася Ш., мать 10-летней дочери и 9-летнего сына, рассказывает: «Живем вчетвером в однушке — это самое тяжелое и для них, и для нас. Мы с мужем больше десяти лет на удаленке, поэтому объяснить, когда можно нас дергать, когда не стоит — без проблем. Проблема — отсутствие личного пространства и привычной подвижности. Чтобы не сойти с ума, я встаю в 5, иногда читаю в шкафу. Дочка звонит подруге из ванной. Сын сидит в углу, закрывшись одеялами. Все ищут норку».

Времени нет

«Выучите еще один язык», «совершите виртуальный тур по знаменитой галерее», «станьте лучшей версией себя», — все эти призывы самосовершенствоваться в освободившееся время бесят родителей на карантине: у них времени стало меньше, а не больше. И уж точно меньше стало времени для себя. Матери семейств жалуются, что не успевают работать, потому что превратились в мам и хозяек на полную ставку: готовки стало в разы больше («они все время хотят есть», замечает одна мать), уборки тоже.

Фото: РИА Новости

У Инны Б. детям 12 и 16 лет, они все делают самостоятельно. Но хлопот прибавилось: «Я успеваю меньше. Много готовки. Иногда детям по их запросу помогаю (по часу пару раз в неделю), плюс дети приходят иногда поговорить, пообниматься. Время, выигранное за счет отсутствия развоза детей сожрала готовка. И работа, требующая сосредоточения, плохо работается».

Чем дети младше, тем тяжелее. Старшие, как правило, вполне могут себя занять самостоятельно, и им только изредка нужно объяснять что-то непонятное. Тяжелее всех родителям дошкольников и младшеклассников, которым некуда девать энергию. Одни родители сдались и позволяют им бесконтрольно сидеть в гаджетах — лишь бы дали поработать, другие продолжают войну с гаджетами и пытаются занимать детей чтением, настольными играми, аудиосказками — но настольные игры и наборы для творчества требуют участия родителей. У детей от экранов болят глаза, у некоторых портится зрение. Родители младших дошкольников жалуются, что без прогулок дети перестали понимать, когда надо ложиться спать, так что и ночью не поработаешь, не отдохнешь.

Физика, сольфеджио, растяжка

Младшим детям надо помогать включать компьютер, входить в конференции, скачивать и распечатывать домашние задания, сканировать и отправлять их — даже если дети делают их сами.

Родители очень сердятся на те детсады, общеобразовательные, музыкальные, спортивные школы, которые не ведут занятий с детьми, а просто дают им задания для самостоятельного выполнения. По сути, перекладывая всю работу на плечи родителей.

Екатерина И., мать шестилетних двойняшек, говорит:

«Напрягает, что преподаватели спортивных кружков ожидают от нас трудового энтузиазма, но у детей нулевая мотивация качать пресс дома и делать растяжку».

Светлана С., мать пятерых детей. Уже ослабила требования: «Я немножко схожу с ума. Начинаю на часть учебы просто тупо забивать. Потому что нереально. Просто нереально. Четверо школьников, один ребенок в саду. Садиковские тоже повадились слать — делайте это, это, это, снимайте на видео, присылайте. Мне мало четверых с уроками и кружками, теперь еще садиковского надо учить-занимать, снимать и слать. Реально уже сил на это все нет».

При этом мамы очень благодарны тем школам, которые смогли разумно выстроить процесс дистанционного обучения. Когда дети с утра заняты уроками в режиме онлайн (но не прикованы к дисплею на весь день), а затем у них есть понятные задания для самостоятельного выполнения, и эти задания не требуют участия родителей.

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Без няни

Многие семьи остались без нянь. Или боятся, что приходящая няня принесет инфекцию, или няни не могут выйти из дома без риска быть оштрафованными. При этом няни нужны не только младшим детям, но и детям-инвалидам. Другие семьи самоизолировались вместе с нянями. И няни лишились возможности быть со своими домашними, чтобы не потерять работу и доход.

Наталья М., мама дочери-студентки и сына-школьника с инвалидностью, говорит, что без няни справляться не может: «Сын, по моим оценкам, способен делать сам примерно 40%, но тут добавляется еще и то, что он нуждается в физической помощи. Чтобы няня могла к нам приходить и соблюдать вместе с нами карантин, мы были вынуждены снять ей квартиру рядом с нашим домом. Поскольку мы действительно соблюдаем карантин, то ко мне не ходит уборщица и инструктор ЛФК для сына. То есть у меня добавилось работы».

Родителям детей с проблемами здоровья, обучения и поведения особенно тяжело.

«Сын-аутист сам практически ничего не делает, надо давать задания» (Мария Д.).

«Сын (3-й класс, аутизм) ничего делать не хочет. Нет ощущения, что в школе. Устала его мотивировать и пинать» (Дарья И.).

«Младший (10 лет) с СДВГ, соответственно, на его зум-уроках сижу рядом, слежу, чтобы не отвлекался. На работу в этот момент забиваю» (Алёна Ю.).

«Очень злюсь, что у детей нет зум-уроков, а задания от логопедов, психологов есть, то есть они тоже делаются моими кончившимися ресурсами» (Ольга Р., мать 2-летнего малыша и подростков 13 и 14 лет с ограниченными возможностями здоровья).

Правда, многие замечают, что дети, как ни странно, стали взрослее, организованнее, больше помогают родителям и меньше ссорятся друг с другом. Они понимают, что все — и родители, и дети — в одной лодке. И собака тоже.

Спасайся чем можешь

Чем же семьи спасаются на карантине, как сохраняют здравый рассудок и самообладание? Вот, что точно помогает моим респондентам.

Структурировать пространство, даже если это однокомнатная квартира: каждому нужно свое рабочее место (у кого-то это часть лоджии, кухонный стол, ниша в стене).

Продумать четкий режим дня для детей и жестко соблюдать границы.

Найти возможность для каждого родителя побыть в одиночестве хотя бы час в день. Очень нужно, чтобы у каждого было личное пространство и личное время (и это тоже про соблюдение границ).

По возможности распределить домашние обязанности на всех, кто живет вместе, чтобы мама имела возможность работать.

Планировать дела вместе с ребенком.

Организовать для ребенка возможность двигаться (некоторые спортивные секции ведут занятия в зуме, есть множество видеотренировок в YouTube).

Не требовать от ребенка хороших оценок и идеального выполнения всей работы, а от себя — чистоты в квартире и своевременно поглаженного белья.

Игнорировать призывы самосовершенствоваться пока много свободного времени. Впрочем, это хорошее время для того, чтобы научить детей самостоятельно и конструктивно разрешать конфликты, договариваться и мириться.

Находить время для мелких радостей, не связанных с работой, учебой и домоводством.

А общее состояние лучше всех передал Александр Д., отец троих детей (21, 14 и 7 лет): «Было бы потеплее, уехали бы на дачу, но при такой погоде там жить нельзя. Ждем дембеля».