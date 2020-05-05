Врачи заболевают в 11 раз чаще

Во Франции обнародовали данные масштабного исследования, проведенного крупнейшим профсоюзом медработников CGT Santé. Результаты оказались «чрезвычайно тревожными», отметили исследователи: коронавирусом в стране заразилось уже около 12 тысяч сотрудников медицинских учреждений.

Если точнее, диагноз COVID-19 подтвердился у 11 844 из 545 250 опрошенных медиков.

Как отмечает Le Monde, 545 тысяч — это четверть от общего числа французских медработников.

То есть общее число зараженных врачей, медсестер и санитаров по всей стране может быть примерно в четыре раза выше — в районе 50 тысяч.

Но это лишь предположение, так как общей статистики пока нет. «Когда мы требуем дать всю статистику по стране, в Минздраве отвечают, что она еще не готова*. Хотя обычно министерство умеет считать, — например, число забастовщиков в каждом учреждении», — отметила председатель CGT Santé Мирей Стивала.

Тем не менее, с учетом широты выборки, нынешние данные можно принять как релевантные. К слову, это еще и самый масштабный опрос, проведенный после начала эпидемии, — два предыдущих включали данные от 390 тысяч человек (см. опубликованную на специализированном сайте Hospimedia таблицу с результатами всех трех опросов).

Таблица с результатами исследований, проведенных CGT с начала эпидемии COVID-19

Исследование указывает и на самые опасные «зоны» в больницах:

32% заболевших — сотрудники отделений, где лечат больных с COVID, 18% — сотрудники отделений и бригад скорой помощи, 13% — сотрудники «коронавирусных» реанимаций.

Предыдущие опросы продемонстрировали, что французские медики в шесть раз более подвержены риску, чем все население в целом, нынешний показал «более тревожные цифры»: медицинские работники заражаются «в одиннадцать раз чаще, чем это происходит в среднем» по стране, — отметила председатель CGT Santé Мирей Стивала.

Ухудшение пропорции, вероятно, связано не столько с увеличением числа опрошенных (ведь и 390 тысяч стоит признать вполне внушительной цифрой для того, чтобы делать выводы), сколько с фактором времени: чем дольше врачи работают рядом с коронавирусом, тем больше среди них становится зараженных. То есть и нынешняя «тревожная цифра» в дальнейшем, скорее всего, ухудшится.

На это указывают и сведения, которые 26 апреля обнародовало европейское бюро ВОЗ (ему «подведомственна» и Россия).

По его данным, медики — это 17% от общего числа заболевших. Пропорция выросла на 4% за три недели.

В исследовании французского профсоюза CGT Santé также отмечается, что в 67% медучреждений отметили наличие «трудностей» с тестированием на коронавирус у сотрудников.

Кроме того, профсоюзные отделения, представляющие интересы 73% медработников, заявили о «нехватке» средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом следует подчеркнуть, что ситуация значительно хуже у тех врачей, которые не работают в «коронавирусных» отделениях. Кроме того, «нехваткой» во Франции называют любое отклонение от нормы по обеспеченности СИЗ, в том числе по запасам.

В первую очередь врачи говорят о нехватке одноразовых халатов и масок FFP2.

Тем не менее с 27 апреля правительство снова разрешило аптекам продажу масок «для населения». Пусть это и не хирургические, а многоразовые маски, но до этого в течение полутора месяцев нельзя было продавать даже такие. CGT Santé отмечает, что решение разрешить продажи может ухудшить ситуацию с обеспеченностью масками врачей.

Сотрудница медперсонала в отделении интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 в частной больнице Clinique de l'Estree под Парижем. Фото: Reuters

Наконец, профсоюз заявил о существовании еще одной проблемы: по его данным, «более половины заболевших медиков отметили, что их заставляют выходить на работу, когда они все еще являются носителями вируса». Об этом заявил Патрик Бурдийон, федеральный секретарь CGT Santé. И представил внутреннюю инструкцию парижской больницы, в которой указывается, что «время изоляции COVID-положительного специалиста теперь составляет семь дней после появления симптомов и два дня после их исчезновения». Такие же сроки упоминались в конце марта на сайте профсоюза среднего медперсонала SNPI.

Полных данных о медиках, умерших во Франции от коронавируса, пока нет. CGT Santé удалось подтвердить смерть 10 человек.

В мемориальном списке, который ведет международный медицинский портал Medscape, к вечеру 4 мая значилось 826 имен из разных стран мира, из них 23 из Франции. Данных по России там нет.

Но известно, что в списке, который ведут сами российские врачи, по состоянию на тот же вечер значилось 101 имя.

* Минздрав Франции пока сообщил, что по состоянию на 30 апреля известно о «37 066 случаях заражения» среди медиков, «подтверждено 16 659». Данные пока — не из всех учреждений, а кроме того, не все случаи еще проверены.