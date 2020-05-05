Скорая журналистская помощь

Мы, журналисты объединения «Синдикат-100», а также журналисты-волонтеры, высоко ценим труд медицинских работников России, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы хотим быть полезными для них.

Мы убеждены, что федеральные, региональные, муниципальные власти, НКО, бизнес, СМИ, неравнодушные граждане должны сделать все возможное, чтобы работники медицины были обеспечены средствами индивидуальной защиты и медицинскими тестами в максимально возможном объеме.

В условиях пандемии ни одно государство не могло предусмотреть и заранее подготовить необходимый объем средств защиты. На федеральном уровне Министерство здравоохранения и Министерство промышленности и торговли подтвердили недостаточность средств индивидуальной защиты.

Мы убеждены, что все общество должно проявить солидарность и, объективно оценивая ситуацию, стремиться решить проблему с нехваткой СИЗ и тестов.

Дорогие наши врачи и медсестры! Мы ценим ваши жизни, жизни ваших родных и близких. Мы понимаем, что от вашего самочувствия зависят жизни тысяч наших сограждан. Мы считаем недопустимым предоставление ложной информации — как руководителями медицинских учреждений, так и руководителями муниципальных, региональных, федеральных органов власти.

К сожалению, открытые обращения медиков из разных регионов показывают, что существует проблема утаивания информации о дефиците СИЗ в больницах, либо руководители медучреждений сознательно экономят средства индивидуальной защиты, ставя под угрозу здоровье своих медработников.

Отрицая потребность в СИЗ, некоторые руководители медучреждений отказываются от помощи благотворительных фондов, готовых прийти на помощь. Одновременно с этим ведется жесткая борьба с теми медработниками, которые стремятся добиться справедливости и открыто рассказывают о существующих проблемах.

Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций.

Мы понимаем ваш страх быть уволенными или подвергнуться другим санкциям и преследованиям за публикацию объективной информации, которая противоречит отчетам начальства. Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами.

Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем вам принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты жизни и здоровья.

Заполняя форму, размещенную ниже, вы сохраняете анонимность. Мы не будем распространять информацию об обратившихся к нам медикам без вашего дополнительного письменного согласия (мы рассчитываем, что в большинстве случаев этого не потребуется).

Алгоритм действий:

Вы заполняете анкету. Мы звоним вам по телефону, чтобы удостовериться, что вы действительно работаете в указанном медучреждении (Ф.И.О. и должность называть необязательно) и описали реальную проблему. После этого мы направляем журналистские запросы руководству медучреждения, руководству профильных региональных органов власти и в надзорные и контролирующие региональные органы. Мы описываем проблемную ситуацию, просим прокомментировать ее и обозначаем желание направить журналиста для изучения реальной ситуации в случае, если руководство медучреждения отрицает описанные в запросе факты. Мы взаимодействуем с вами и следим за возможным оперативным решением проблемы (находятся запасы СИЗ, руководство медучреждения готово обратиться к благотворительным фондам — мы поможем с контактами). В случае если ситуация остается без изменений, мы сможем рассказать о ней публично только на основе официально (не анонимно) подтвержденных фактов. Если вы (ваши коллеги) принимаете решение об официальном обращении к руководству медучреждения, к руководителям региональных профильных ведомств и в надзорные органы, мы готовы рассказать о вашем обращении в случае отсутствия оперативной реакции на него.

Мы готовы предоставить вам контакты правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую поддержку. Мы также готовы направить журналиста для подготовки развернутого материала о сложившейся ситуации.

Мы очень рассчитываем, что внимание СМИ поможет решить ваши проблемы — даже если это произойдет вне публичного пространства, без публикации статей и видеосюжетов.

Мы не настаиваем на ваших публичных действиях и готовы направлять журналистские запросы, даже если вы заранее сообщите, что ни при каких условиях не хотите публичности. В случае отсутствия положительных изменений после журналистских запросов при неготовности открыто заявлять о проблемах ситуация останется прежней. Хотя, возможно, внимание СМИ (даже на уровне журналистских запросов) так или иначе приведет к улучшению ситуации в той или иной форме.

С каждым вашим обращением мы будем работать индивидуально, исходя из принципа «не навреди».

Пожалуйста, берегите ваше здоровье! Помогите нам помочь вам. Вы нам нужны.