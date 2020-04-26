Пропали не больницы, а здравый смысл

Оставшиеся в живых люди растеряны, почесывают головы, пытаются осознать, что же произошло. Многие остались без денег, работы и планов на будущее. Они уже понимают, что с этого момента их жизнь не будет такой, как прежде. Во всяком случае, еще долго не будет.

Вам это ничего не напоминает?!

Как сейчас модно инсценировать известные картины, так и цунами с COVID-пандемией отлично бы уместились рядом, для сравнения друг с другом.

У нас потихоньку все начало стабилизироваться. Даже в Нью-Йорке, где было хуже всего, становится значительно легче.

Мало-помалу проясняется, где были слабые места, что надо было делать в первую очередь и что не надо было делать вовсе.

К сожалению, ошибки, которые сделали мы, другие тоже повторяют.

Я разговаривал с подругой, врачом из Москвы, и она сказала, что у них в больнице все имеющиеся койки переоборудуют под COVID. Сто лишних коек под вирус не спасут ситуацию, а попавшего под машину человека — могли бы, если бы вместо инфекции там оставалась травматология. Верно говорят, чужой опыт никого не учит. Впрочем, я — не администратор, и советов по управлению не даю.

С сегодняшнего дня мой корпус больницы считается «чистым». Больных с COVID к нам больше не кладут, а случайно выявленных уже в больнице — срочно переводят. Правда, за исключением моего детского отделения, так как оно единственное в городе. Теперь, если кто и поступит с вирусом, или с подозрением на него, то будут помещены в «грязный» корпус, соседний с моим. В «грязном» тоже осталось человек 40 с COVID, а тяжелых больных — 5 или 7.

Фото: Reuters

На сегодня, СИЗ (средства индивидуальной защиты) у нас есть на всех сестер и врачей, правда выдают эти средства утром, на все дежурство, а не как раньше, когда они лежали «тоннами» на каждом этаже, в каждом шкафу.

Как я и предполагал, люди, до смерти напуганные новым вирусом, боятся за километр подходить к больнице.

Вчера поступил ребенок 11 дней отроду. С момента рождения малыш потерял 40% веса, мать боялась прийти, а до врача не могла дозвониться. Теперь ребенок, бедный, на капельнице, и, вообще, все это напоминает ситуацию не в Пенсильвании, а где-нибудь в Сомали. И все это лишь за какие-то считанные недели, и не из-за того, что пропали больницы и врачи, а из-за того, что у многих в голове пропал здравый смысл. Человек в очередной раз подвел создателя, оказавшись самым ненадежным материалом и вообще — слабым звеном.

Мне остается лишь догадываться, сколько еще больных сидят по домам, терпят или просто не хотят признать, что давно надо было бы обратиться к врачу. К сожалению, для многих из них уже может оказаться слишком поздно.

С понедельника наши операционные начнают работать на плановых больных.

Я уже видел: операционный блок стоит, как ракета на старте, испуская струи белого пара по бокам. Сосредоточенные операционные сестры, технический персонал и анестезиологи, с видом инженеров NASA, делают последние приготовления. Обратный отсчет: десять, девять, восемь…

У кого-то полтора месяца камень стоял в мочеточнике, и человек корчился от боли, у кого-то бедро, у кого-то колено, рука, сердце, кто-то ослеп ….

Больница — не богадельня, а сложный медико-финансовый организм. Больница — место, где делают только то, что нельзя сделать дома. Госпиталь, за исключением аврала с вирусом, такой же бизнес, как автомобильный завод или завод по производству IPhone. Нет работы — нет денег, нет денег — нет зарплаты, нет зарплаты — нет врача, нет врача — нет сердца, пересаженного сердца. Схема, конечно, упрощенная, но хороший повод задуматься, что не так?

За последние четыре недели я прочитал невероятное количество медицинских статей про коронавирус. В какой-то момент я почувствовал себя телеграфистом, читающим телетайпную ленту non stop.

Теперь потребуется долгое время, чтобы отделить руду и оставить лишь золотые крупицы. На это уйдут месяцы, но через год можно будет сказать, что было правдой, а что нет. Дайте время, мы будем знать про вирус больше, чем он сам про себя знает.

Коронавирус, как копье, пробивающее латы, показал, где слабые места, и что придется чинить и переделывать, а что — выдержало удар.

Есть выражение: «Генералы всегда готовятся к прошедшей войне». Но не все в этом мире носят фуражки. Я очень надеюсь, что врачи, биологи и вообще ученые люди смогут проанализировать то, что произошло, и, если не предугадать развитие событий, то, по крайней мере, лучше подготовиться в следующий раз. А он еще точно будет.

Пока же я надеваю свою синюю робу, белый халат и иду туда, где меня ждут мои маленькие пациенты. То же самое делают мои друзья и коллеги по всему миру, в Риме, Мадриде, Торонто, Праге, Москве. Что поделать — время такое.