Интервью
Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач из США. Эфир
Главные вопросы о битве врачей с коронавирусом. Ответы из первых уст
«Новая газета»редакция
Читатели задали свои вопросы автору и дежурному врачу «Новой газеты» — детскому неврологу из США Майку Миреру. Интервью в прямом эфире с ним проведет обозреватель Юлия Латынина.
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Теги:стрим, коронавирус, как это устроено, сша
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