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Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач «Новой» из США. Стрим о коронавирусе

Интервью
При поддержке соучастников

Юлия Латынина и Майк Мирер, дежурный врач из США. Эфир

Главные вопросы о битве врачей с коронавирусом. Ответы из первых уст

Общество

 


Читатели задали свои вопросы автору и дежурному врачу «Новой газеты» — детскому неврологу из США Майку Миреру. Интервью в прямом эфире с ним проведет обозреватель Юлия Латынина.

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Теги:
стрим, коронавирус, как это устроено, сша

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