Ваш долг очень важен для нас

Россияне, имеющие кредит в банке или заем в микрофинансовой организации, могут получить кредитные каникулы в случае падения доходов более чем на 30 %. Аналогичные меры действуют для ряда предпринимателей. Счет поступающих обращений идет на тысячи в день.

Уже по определению каникулы не светят тем, кто получает «серые» зарплаты, общий объем которых в России достигает 10 трлн рублей в год. По словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, примерно 15 млн занятых в России так или иначе соприкасаются с неформальным сектором.

Но даже те, кто формально имеет право на отсрочку по кредиту, не могут ей воспользоваться. Проблему признали даже в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о низкой эффективности мер, принимаемых для поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

На вопрос о наиболее частых причинах отказа в банках отвечают скупо: не соответствует требованиям или условиям программы. Ведущий корпоративный юрист «Агоры» Айрат Камалов поясняет, что в основном отказы связаны с проблемой подтверждения падения доходов более чем на 30 % или несоответствием размера кредита с прописанным в законе.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Так, для получения отсрочки сумма кредита не должна превышать 250 000 рублей по потребительским кредитам для физических лиц, 100 000 рублей по кредитным картам для физических лиц, 300 000 рублей по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей. Лимит на ипотечные кредиты сначала составлял 1,5 млн рублей, но был увеличен до 4,5 млн рублей в Москве, до 3 млн рублей — в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн рублей — в остальных регионах.

Если кредит не вписывается в эти суммы, банк не соглашается на отсрочку, и перспективы оспорить отказ не очень высокие, подчеркивает Камалов.

При этом совершенно не важно, насколько добросовестно вел себя заемщик до начала ситуации с коронавирусом. Маргарита из Москвы взяла кредит на 450 тысяч рублей в «Райффайзенбанке» для помощи родителям и платила каждый месяц вовремя, иногда вносила досрочные платежи. В марте женщина потеряла работу в турфирме, и после выступления президента решила обратиться в банк, чтобы получить отсрочку по платежам.

Однако банки восприняли выступление Владимира Путина не как указание, а как рекомендацию. «27 марта был крайний день, когда я могла внести необходимую сумму без начисления пени, но мне просто нечем было платить. К тому моменту банк еще не рассмотрел мое заявление, и на следующий день

со мной связался сотрудник банка из отдела по взысканию и на повышенных тонах начал меня оскорблять и говорить, какая я плохая, что не плачу по кредиту.

Хотя на тот момент просрочка была всего один день», — вспоминает Маргарита.

После принятия закона банк рассмотрел заявление и предложил дать отсрочку платежа на три месяца с продлением срока кредита на пять месяцев, и только если женщина погасит начисленные за март пени. В итоге Маргарита отказалась, так как из-за отсутствия зарплаты денег не хватает даже на то, чтобы купить продукты.

Получить отсрочку не смог и ее муж, на которого оформлена ипотека: формально его доходы не упали, так как он сохранил работу, но расходы сильно выросли из-за того, что жена не получает зарплату.

Справка, которой нет

Еще один пример отказа, причем тройного: Александра живет в Геленджике, финансовые отношения имеет с тремя банками, с «Альфа-Банком» — более десяти лет. У молодой женщины маленький ребенок, декретный отпуск, ИП и два потребительских кредита.

Косметическая стоматология, которой занимается Александра, к структурам жизнеобеспечения не относится, поэтому 26 марта предприятие закрылось. Из дохода осталось только детское пособие. Состоянием своей кредитной истории Александра озаботилась раньше правительства.

«Я уже чувствовала, что все так будет, и заранее начала бить тревогу. Письмо в Сбербанк (здесь у А. кредитная карта — прим. «Новой»), написала еще 27 марта, — рассказывает она. — Общалась сначала в чате, мне сказали, что лучше подать на реструктуризацию вместо каникул. Ответ пришел только 12 апреля. В 16:30 я получила такой текст: “условия заявки не соответствуют требованиям 106-ФЗ (ст. 6)”.

А сегодня прислали СМС, что через 10 дней банк может воспользоваться правом досрочного востребования долга по кредитной задолженности.

То есть у меня со счета будут списывать деньги. Я тогда просто взяла и заблокировала карту».

В «Альфа-Банке» очередной платеж выпадал на 7 апреля. Чтобы как-то договориться об условиях погашения, звонить туда Александра начала еще в марте. Последний звонок сделала 5 апреля и записала весь разговор. Мы его приводим в сокращенном виде.

— Мой единственный доход — это ИП, оно сейчас не работает, пока до 19 апреля. Не факт, что потом разрешат.

— Приносите справку, что дохода у вас сейчас нет.

— Вы поймите, я работаю сама на себя, по упрощенке. Наемных сотрудников у меня нет. Плачу по налогам фиксированную сумму — 10 тысяч в квартал. Доходы по этой схеме показывать не надо.

— Ну, тогда подождите до середины апреля, у нас в приложении появится кнопка «кредитные каникулы», попробуете ей воспользоваться.

— Но у меня к этому времени уже просрочка образуется.

— А рефинансирование не рассматривали?

— Я отправляла онлайн-заявку, и мне уже отказали. Что-то еще вы можете предложить?

— Больше, наверное, ничего.

— Тогда будет просрочка.

— Я понял вас. Значит, будет просрочка.

Теперь Александре настойчиво звонят, напоминая о платеже. Она отвечает: не могу, не буду, нечем.

Девушке советуют: у родственников займите.

В «Тинькофф Банк» Александра тоже позвонила заблаговременно. И отправила, как ей и посоветовали, заявку на кредитные каникулы, приложив необходимую справку.

«В декрет я уходила с другого места работы, там взяла справку, что в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, — продолжает девушка. — Мне пришел ответ с предложением позвонить на горячую линию. Звонить я не стала. А смысл? Там отвечает оператор, что он может решить. Все ведь упирается в справку: надо подтвердить, что мое ИП не работало по независящим от меня причинам и не приносило доход. Вот скажите, кто может дать такую справку — город, налоговая? Их просто не существует, таких справок. Хотела съездить в банк, мое отделение в Новороссийске. Но запретили выезжать из города. Да и толку ехать, ничего не поможет.

Мне уже говорили: хоть пишите, хоть лично приходите, формы все равно такой нет».

То есть по факту весь свой доход женщина потеряла, но подтвердить это не может. Просто потому, что не придумано еще подобного документа.

Пока же принимают справку с места работы, о регистрации в качестве безработного или больничный лист — такие абсолютно типовые документы в совершенно нештатной ситуации. Центробанку разрешено скромный список дополнять. А кредитору — делать самые разные запросы о доходах клиента, например в ФОМС.

Платить все равно придется

Не исключено, что по истечении отведенного полугодия ничего в финансовом положении отдельно взятого заемщика не изменится — это в лучшем случае. А если ухудшится? Тогда предоставленной отсрочкой он только оттянет неизбежное. Ведь воспользоваться каникулами — об этом четко сказало правительство — можно лишь один раз.

А почему, собственно, полгода? Этого срока достаточно, чтобы все утряслось настолько, что впору долги раздавать? В пресс-центре Сбербанка обосновали: «Шесть месяцев — средний срок восстановления платежеспособности клиентов при потере работы, решении семейных вопросов и других жизненных ситуаций. В Сбербанке есть собственные программы реструктуризации, по которым отсрочка может быть больше шести месяцев, если этого требует ситуация клиента».

Банк ВТБ уже с 31 марта дает отсрочки заемщикам-физлицам, пострадавшим в результате пандемии. «С начала апреля банк предоставил кредитные каникулы для более чем 80 тысяч своих клиентов, — рассказали в пресс-службе ВТБ. — Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка — около 1,5 млн человек». Еще около пяти тысяч заявлений на общую сумму 226 млрд рублей ВТБ получил от представителей малого и среднего бизнеса. Одобрено обращений на 160 млрд.

В Сбербанке цифр не озвучивают, но заверяют, что справятся с потоком клиентов, обратившихся как за кредитными каникулами, так и за обычной реструктуризацией долга. Свыше трех тысяч заявок поступило в «Открытие». По сообщению пресс-службы, больше половины находятся на рассмотрении, 20 % положительных решений получено по ипотеке и потребительским кредитам, по кредитным картам — около 3% (прием заявок по ним начался позже — прим. «Новой»). Прекращено рассмотрение примерно 20 % обращений по всем продуктам.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее», — то ли разъясняет, то ли предупреждает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Да мы и сами понимаем, банки — это не про прощение.

Когда каникулы закончатся, пропущенные платежи по ипотечному кредиту вносить все равно придется.

А рассчитываться заемщик будет дольше ровно настолько, сколько длились его каникулы. Изначально установленная сумма платежей по ипотеке не изменится. Набежавшие за время отсрочки проценты по потребкредиту тоже никто не спишет.

Есть ли тогда смысл в каникулах? Боюсь, узнать это мы сможем только опытным путем. Пока же Центробанк рекомендует МФО не начислять пенни и штрафы за апрель. Рекомендация — вещь к исполнению не обязательная. Значит, остается верить в добрую волю МФО.

А еще ЦБ озаботился репутацией россиян, попросивших о кредитных каникулах из-за пандемии. И предложил Национальному бюро кредитных историй временно не ухудшать оценки таких клиентов и не учитывать факт реструктуризации долга. Только непонятно, почему отсрочка, которую люди просят, потому что в стране есть пандемия и не стало работы, квалифицируется как реструктуризация? Разве по факту это не изменение условий кредитования?

Недостаточно пострадали

С проблемами сталкиваются не только физические лица, но и предприниматели. Айрат Камалов из «Агоры» отмечает, что на горячую линию правозащитной группы поступило уже около 300 обращений от бизнеса, 10 % из которых связаны с реструктуризацией кредитов.

Как и физические лица, предприниматели не вписываются в установленные законом лимиты по суммам кредитов или их деятельность не попадает под перечень наиболее пострадавших от коронавируса компаний. Так, калининградская ООО «Стиль в камне», которая занимается обработкой гранита, не смогла получить отсрочку на полгода по последнему платежу за взятый три года назад микрозайм — как заявили в банке, вид деятельности компании в перечень пострадавших от коронавируса отраслей не входит. При этом, как отмечают в компании, из-за отсутствия продаж они не могут погасить остаток задолженности.

С аналогичными проблемами столкнулись многие предприниматели. По данным опроса ТПП,

48 % российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки.

Воспользоваться государственной поддержкой не смог даже глава Минэкономразвития Максим Решетников, который решил проверить работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями: под видом «тайного покупателя» министр попытался получить беспроцентный кредит для выплаты заработных плат. «Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — рассказал Решетников.

Даже если банк согласится выдать кредит на зарплату, это не очень эффективная мера, которой мало кто из предпринимателей захочет воспользоваться. «Брать кредит даже под 0 %, не понимая, когда закончится карантин, какие меры сохранятся, какие будут дополнительно приняты, предприниматель не готов. Непонятно, откуда брать средства для оплаты кредита, из-за общей ситуации неопределенности», — говорит Камалов.

Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

Для банков кредитные каникулы — серьезная нагрузка: никакой компенсации за их предоставление, кроме некоторых послаблений в части регулирования, они не получат. Банки, предоставив отсрочку по кредиту, лишаются дохода до тех пор, пока заемщик не продолжит обслуживать кредит. Расходы у банка остаются прежние, ведь по вкладам каникулы никто не объявлял, а доходы снижаются, что ведет к убыткам.

Банку невыгодно давать отсрочку тем, кто может платить. Но в условиях эпидемии получить информацию, что человек действительно находится в критической ситуации, трудно: заемщик из-за режима самоизоляции не всегда может предоставить необходимые документы, а сотрудники банка по этой же причине не могут проверить, что на самом деле происходит с клиентом.

Банки могли бы получить достоверные данные, агрегируя информацию по счетам клиента во всех банках: если у него действительно резко уменьшились финансовые потоки, то, скорее всего, он говорит правду. Но пока такой механизм проверки отсутствует.

Кроме того, часто кредиты предоставляются на основании информации о серых доходах. Как проверить, сохранились ли они в условиях карантина?

Ситуация осложняется тем, что новые решения, часто бессистемные и несогласованные, сыплются как из рога изобилия. Из-за этого могут быть системные сбои, как, например, гигантские очереди в московском метро из-за тотальной проверки пропусков. Примеры таких системных сбоев в банковском секторе — набеги вкладчиков на банки из-за нового «налога на вклады», массовые отказы в предоставлении «кредитных каникул» и беспроцентных кредитов на зарплату.