«Объем поддержки экономики преступно мал»

Из-за коронавируса по всему миру закрываются кафе, кинотеатры и магазины, останавливаются заводы и стройки. Чтобы поддержать экономику, многие страны выделяют десятки миллиардов долларов на сохранение рабочих мест, компенсацию зарплат, увеличение пособий по безработице и другие меры поддержки бизнеса и населения. В некоторых государствах объем помощи доходит до 40% ВВП, однако Россия пока ограничилась суммой в 1,4 триллиона рублей (1,3% ВВП).

В Германии, Швеции, Дании и других странах предусмотрена компенсация зарплат на время карантина: государство возмещает компании от 70 до 100% выплаченной зарплаты, если она сохраняет рабочие места и не увольняет сотрудников, при этом их рабочее время может быть сокращено. В России программа помощи пока не предусматривает ни компенсаций, ни разовых выплат населению — до конца апреля в стране установлен режим нерабочих дней, во время которого компании обязаны сохранять выплаты сотрудникам.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил пойти по пути западных стран

— на время кризиса в полтора-два раза увеличить пособие по безработице, а также выделить два-три триллиона рублей на поддержку бизнеса,

чтобы компании могли выплатить хотя бы часть зарплат. При этом власти уже подняли верхнюю планку пособия по безработице с восьми до 12 тысяч рублей — по словам премьер-министра Михаила Мишустина, на это было выделено около 30 миллиардов рублей. Эта мера будет действовать до конца 2020 года. Позже Владимир Путин заявил, что те, кто потерял работу после 1 марта, смогут с апреля по июнь получать максимальное пособие.

«Новая» спросила экономистов, почему российские власти игнорируют международный опыт и не хотят тратить на борьбу с кризисом резервы, накопленные за последние годы.

Александра Суслина эксперт Экономической экспертной группы

— Власти оказывают крохотную помощь, несопоставимую с мировым уровнем и с необходимыми мерами — порядка 1,5–2% ВВП, включая косвенные меры, которые очень трудно посчитать. Вопрос: почему так мало?

Первый вариант — потому что они плюнули на все и решили: горите вы синим пламенем, мы никому помогать не будем. Второй —

возможно, Фонд национального благосостояния не так велик, как может показаться.

Они посмотрели, сколько в ФНБ ликвидных активов, сколько средств нужно зарезервировать на черный день, на покрытие дефицита бюджета в этом и будущем году. И когда все это посчитаешь, получается, что свободных средств, которые можно просто взять и потратить, остается не так много — как раз примерно в районе 1,5% ВВП. В таком случае следующий год может оказаться просто колоссальным кризисом.

Но это не максимум, что мы можем сделать. Существуют другие источники, которые можно было бы задействовать для поддержки экономики. Можно, например, пересмотреть уже принятые расходы и направить на более необходимые вещи больше денег, а на менее необходимые — меньше.

Помимо этого у нас относительно низкий долг — можно было бы занять какие-то деньги, пусть даже не очень выгодно, чтобы профинансировать необходимый антикризисный пакет. К сожалению, эти источники вообще никак не задействованы, объем поддержки экономики преступно мал. Не исключен вариант, что карантин продлят, а еще один месяц простоя экономика не выдержит вообще.

Если бы помощь была порядка 4–5% ВВП, это было бы сопоставимо с нашими текущими нуждами. Помощь нужно увеличить раза в три, причем именно на микроуровне — людям, малому бизнесу, а не давать государственную гарантию поддержки оборонного комплекса на 20 лет.

У нас почему-то предпочитают поддерживать крупные отрасли, но сейчас нельзя ограничиваться только этим, потому что больше всего страдает мелкий бизнес, обычные граждане,

которые фактически лишились источников существования, — не могут платить кредиты, не могут работать.

Отсутствие поддержки экономики приведет к тому, что восстанавливать ее будет некому. Не надо думать, что сейчас 90% всех заведений из сферы услуг и других отраслей вынужденно позакрываются, а после карантина откроются заново. Никто не будет генерировать прибыль, потому что обедневшие люди не пойдут первым делом в рестораны и парикмахерские. К сожалению, в экономике все завязано: гибнут одни — по цепочке гибнут другие.

Виктор Тунев управляющий директор УК «Агидель»

— Я считаю, что мы просто осторожничаем, и когда начнутся реальные проблемы, будем тратить гораздо больше. Мы пока не можем так быстро перестроиться с прошлой экономической политики на новые рельсы и начать тратить деньги — не обязательно из резервных фондов, просто нужно включить немного фантазии, как сейчас делают во всем мире.

Если мы не залезаем в ФНБ, мы можем позволить себе [потратить на поддержку экономики] сколько угодно. Вопрос — где взять рубли? Здесь два способа: либо размещение ОФЗ, либо деньги из Центрального банка

— схем можно придумать много, в кризис можно делать все что угодно.

[Можно] принять закон о том, что Центральный банк выплачивает правительству переоценку валютных резервов в размере двух, трех, четырех триллионов рублей — депутаты проголосуют на раз-два, это не проблема. В итоге мы просто увидим увеличение государственного долга, не более.

На самом деле выхода нет, деньги придется потратить — если не сейчас, то в следующем году, когда проблемы у заемщиков и у банков будут налицо. Лучше, конечно, потратить их на помощь людям и компаниям, чтобы они взяли беспроцентные или низкопроцентные кредиты, либо просто напрямую дать людям денег, чтобы они заплатили хотя бы по кредитам. Тогда у нас не будет проблем с финансовой системой, и когда коронавирус закончится, экономика восстановится быстро. Если этого не сделать, то в будущем придется тратить на рекапитализацию банков. Вариантов много, вопрос только в том, насколько правительство готово увеличить госдолг, а не создавать проблемы в экономике.