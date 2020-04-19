«Противоправных действий никто не совершал»

На днях жительница Воронежа Марина Никонова получила письмо из областного управления Следственного комитета (СК) России. В нем содержался отказ возбудить уголовное дело против местных чиновников, которые отказались обеспечить жизненно необходимыми лекарствами дочь Марины. У годовалой Маши Федоткиной — спинальная мышечная атрофия (СМА). Это редкое генетическое заболевание, лечение которого оказалось слишком дорогим для нашего государства. «Новая» рассказывает историю о том, как воронежские силовики и чиновники оставили Машу медленно умирать на собственных глазах и глазах ее родителей.

Маша Федоткина. Фото из семейного архива

К сведению Росздравнадзора

«Заболевание вашего ребенка не относится к перечню жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 403», — отчитался врио начальника Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Георгий Петроченков.

Согласно его карточке на сайте федеральной службы, Петроченков награжден почетной грамотой Минздрава России и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Правда, эти почести и отличия не помешали чиновнику поставить свою подпись под отказным документом, по всей видимости, не особо вникая в суть проблемы. Поэтому специально для Петроченкова и его коллег из Росздравнадзора объясняем.

Спинальная мышечная атрофия — это редкое генетическое нервно-мышечное заболевание. Вопреки утверждению чиновников, оно носит прогрессирующих характер. Сначала у больного атрофируются ноги, затем ослабевают мышцы, отвечающие за глотание и дыхание. При этом интеллект людей со СМА абсолютно сохранен. Они умирают от удушья, находясь в полном сознании.

Пациенты с самой тяжелой формой болезни, как у Маши Федоткиной, без лечения не доживают и до двух лет.

СМА действительно нет в упомянутом Росздравнадзором перечне. Одно из требований для включения в этот список — возможность патогенетического лечения и наличие лекарственного препарата, зарегистрированного на территории России. Перечень был утвержден правительством в 2012 году, когда препаратов для лечения СМА еще не существовало, а болезнь считалась неизлечимой. Первое лекарство — «Спинраза» от компании Biogen — появилось лишь в 2016 году, а в России было зарегистрировано и вовсе только в прошлом августе.

Именно поэтому СМА нет в Перечне орфанных заболеваний.

Пояснение Росздравнадзора.

Правда, даже если бы его туда и включили, власти нашли бы еще с десяток причин отказать в закупке дорогостоящего лекарства (одна инъекция «Спинразы» стоит 125 тысяч долларов — больше 9 млн рублей по текущему курсу ЦБ; уколы нужно делать всю жизнь — Е. К.), положенного по закону.

Как это сделало управление Следственного комитета по Воронежской области.

К сведению следователей

В конце марта старший следователь Филиппова отказалась заводить уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против должностных лиц правительства Воронежской области и местного Департамента здравоохранения «в связи с отсутствием события преступления». В ходе проверки она установила, что

у чиновников не было «реальной возможности» обеспечить Машу Федоткину лекарством, соответственно, и «противоправных действий никто не совершал».

Постановление СУ СКР по Воронежской области

В качестве доказательства отсутствия этой самой «возможности» Филиппова сослалась на то, что «Спинраза» не включена в стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации, на основании которых осуществляется эта помощь (как и в случае с Перечнем орфанных заболеваний, клинические рекомендации не менялись с 2013 года; стандарты также после регистрации препарата не пересматривались — Е. К.). Поэтому, делает вывод следователь, «правовых оснований для непосредственно манипуляции по введению препарата» не существует.

«А значит, его введение в стационарных условиях незаконно», — повторяла следователь,

видимо, не зная, что инъекции «Спинразы» абсолютно легально уже больше полугода проводятся в российских медцентрах.

Кроме того, говорится в постановлении, «Спинраза» не входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Но как справедливо отмечает благотворительный фонд «Семьи СМА», в России лечат не только препаратами, указанными в этом списке: «Это минимальный перечень, который составляет государство, но не ограничительный. Он не означает, что мы только этим лечим, а остальным, простите, нет».

Более того, на этой неделе фармацевтическая компания Janssen предложила включить препарат в список ЖНВЛП, что позволит снизить его стоимость за упаковку. Однако изменить перечень (в случае положительного решения комиссии Минздрава) получится не раньше 2021 года, поскольку он формируется на год вперед.

Отдельно подчеркнем: ни отсутствие «Спинразы» в списке ЖНВЛП, стандартах медпомощи и клинических рекомендациях, ни отсутствие СМА в Перечне орфанных заболеваний не является основанием отказать Маше и другим пациентам в препарате.

И вот почему.

К сведению пациентам

Врачи назначают «Спинразу» больным СМА по жизненным показаниям, ссылаясь на постановление правительства № 890 («О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»). Это единственный документ, позволяющий пациентам получить «Спинразу», которым чиновники зачастую пренебрегают.

Постановление обязывает региональные власти закупать препарат из бюджетных средств. Вопрос лишь в том, что регионы зачастую не могут позволить себе такое дорогостоящее лекарство из-за «дыр» в бюджете. По подсчетам воронежских властей, чтобы обеспечить всех пациентов со СМА в регионе в первый год терапии необходимо 865,4 млн рублей и в дальнейшем ежегодно 432,7 млн рублей.

Областной Департамент здравоохранения в официальных ответах заверяет, что вопрос финансирования лекарства «прорабатывается». На деле же диалог происходит приблизительно такой:

«После того как Маше поставили инвалидность, мы записались на прием и попали на заместителя руководителя Департамента. Он нам сразу дал понять, что регион не возьмет на себя такую ответственность:

можете судиться, но «Спинразы» у вас не будет, до свидания!» — вспоминает Марина Никонова.

Но решение по вопросу источника финансирования препарата на самом деле уже давно известно. Эксперты предложили внести СМА в Перечень высокозатратных нозологий, что позволит финансировать лекарства за федеральный счет. Такую инициативу уже озвучил сенатор Эдуард Исаков. На Change.org с аналогичным требованием запустили петицию, которую уже подписали больше 120 тысяч человек. Осталось добиться изменений на законодательном уровне.

До тех пор родители пациентов вынуждены идти в суды. По последней информации, за полгода в России в пользу больных СМА вынесли 17 положительных решений. Ни один суд не был проигран. Правда, и тут возникла проблема, наверное, одна из самых важных: судебные разбирательства и бумажная волокита, которая им предшествует, отбирают у пациентов драгоценное время. Без терапии болезнь неумолимо развивается.

Пациентам нужны лекарства прямо сейчас.

Сегодня Маше Федоткиной исполняется годик. Накануне родители от имени девочки разместили в соцсетях вот такое письмо:

«Я, как все девчонки и мальчишки, конечно же, мечтаю о новых игрушках. Мечтаю, что ко мне в гости придут Компот, Коржик и Карамелька, и я смогу поиграть с ними, дотронуться до их пушистых лапок. Ведь до этого они лишь смотрели на меня с экрана телевизора. А еще мама обещала испечь для меня самый вкусный торт! Я уже знаю, какое желание загадаю, когда мы все вместе будем задувать свечку на праздничном торте. Я попрошу себе... Новую жизнь. Я не знаю, какая она, эта жизнь. Но очень хочу узнать. Помогите мне продержаться».