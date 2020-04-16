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Эти вопросы приоритетны

Совет Федерации принял во внимание поправку «Новой» в Конституцию о помощи людям с орфанными заболеваниями

Фото: РИА Новости

Общество

 

Редакция «Новой газеты» с начала 2020 года пытается всеми силами помочь детям с редкими — орфанными — заболеваниями. Мы объявили множество, казалось бы, неподъемных сборов, в основном для детей со спинально-мышечной атрофией (СМА), часть из которых оказались крайне успешны. К сожалению, журналисты были вынуждены заниматься этим по одной простой причине: Российская Федерация не поддерживала таких детей.

Финансовые ресурсы СМИ и меценатов исчерпаемы, и главной целью для нас стало добиться справедливой помощи от государства для граждан. Мы обратились в профильный комитет Совета Федерации с просьбой о закреплении в российской Конституции гарантий оказания медицинской помощи детям, страдающим редкими, тяжелыми, сложными и трудноизлечимыми заболеваниями. 

И сенаторы поддержали нас. 

Председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко направила письмо в редакцию, в котором указала: «Поднимаемые Вами вопросы имеют приоритетное значение, поскольку затрагивают  основные конституционные права граждан». 

Инна Святенко. Фото: РИА Новости

Также сенатор пообещала:

«Содержащиеся в Ваших обращениях предложения … приняты во внимание и будут рассмотрены профильным Комитетом Совета Федерации по конституциональному законодательству и государственному строительству совместно с нашим Комитетом».

Редакция «Новой»

Теги:
поправки в конституцию, конституция, совет федерации, орфанные лекарства

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