Трамп решил открыть Америку

Эти рекомендации назвали вполне по-трамповски «Открой Америку снова» (помните, Make America Great Again?). Сроки перезапуска экономики будут определяться губернаторами штатов и будут зависеть от эпидемиологической ситуации на местах. С другой стороны, три фазы снятия карантина, подготовленные командой руководителей здравоохранения, — это руководство к действию для всех.

Трамп заявил, «что, похоже, пик коронавируса пройден», а режим длительной изоляции в сочетании с вынужденной экономической депрессией наносит колоссальный ущерб «общественному здоровью» страны, возможен резкий рост самоубийств, алкоголизма и наркомании. По состоянию на 15 апреля в США коронавирусом заразились более 677 тысяч человек, умерло более 35 тысяч. За последние 4 недели более 22 миллионов человек впервые подали заявки на получение пособия по безработице, рынок труда во всех секторах экономики продолжает разрушаться. «Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы также должны сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе вы не можете сделать одно без другого», — сказал Трамп. Президент хотел бы, чтобы снятие карантинных мер началось к 1 мая, но процесс может начаться раньше и позже, решать всё должны на местах, вплоть до того, что отдельные округа внутри одного штата могут ослаблять меры карантина раньше, чем другие. Трамп заявил, что есть 29 штатов, которые могут начать процесс «открытия» в ближайшее время, и еще несколько, которые могут начать процесс немедленно, хотя он никого конкретно не назвал.

О необходимости восстанавливать экономику губернаторы заявляли до президента. В минувший понедельник о работе над планами скоординированных действий объявили главы шести штатов на Восточном побережье и трех на Западном, а в четверг аналогичные заявления сделали губернаторы штатов на Среднем Западе США. Одновременно с объявлением плана Трампа 7 штатов Северо-Востока Америки заявили, что карантин продлится там до 15 мая.

Над рекомендациями центра отдельным штатам работали Дебора Биркс, координатор коронавирусной программы реагирования при Белом доме; Энтони Фаучи, главный государственный эксперт по инфекционным заболеваниям; Стивен Хан, глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами, и директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

На первой фазе сохраняются правила социального дистанцирования (6 футов — 1 метр 83 см). Кинотеатры, церкви и парки могут быть открыты при соблюдении социальной дистанции, при этом бары останутся закрыты. Путешествия по-прежнему ограничиваются. Также остаются закрытыми школы и детские сады. Запрещено собираться в группы больше 10 человек. В ряде медучреждений будет возобновлена плановая хирургия, в том числе для амбулаторных пациентов.

сохраняются правила социального дистанцирования (6 футов — 1 метр 83 см). Кинотеатры, церкви и парки могут быть открыты при соблюдении социальной дистанции, при этом бары останутся закрыты. Путешествия по-прежнему ограничиваются. Также остаются закрытыми школы и детские сады. Запрещено собираться в группы больше 10 человек. В ряде медучреждений будет возобновлена плановая хирургия, в том числе для амбулаторных пациентов. Вторая фаза предписывает находящимся в зоне риска гражданам оставаться дома. Запрещено собираться в группы больше 50 человек. Не связанные с первой необходимостью поездки разрешаются, однако сохраняются рекомендации работать удаленно. Допускается открытие школ и детских садов. Бары могут работать при наличии достаточного свободного пространства для посетителей.

предписывает находящимся в зоне риска гражданам оставаться дома. Запрещено собираться в группы больше 50 человек. Не связанные с первой необходимостью поездки разрешаются, однако сохраняются рекомендации работать удаленно. Допускается открытие школ и детских садов. Бары могут работать при наличии достаточного свободного пространства для посетителей. Согласно третьей фазе , уязвимые группы населения могут возобновить общественную активность, но они должны будут соблюдать социальное дистанцирование. Разрешается посещение домов престарелых и госпиталей, но все гости должны будут соблюдать правила гигиены. Крупные объекты могут работать по «ограниченным» протоколам социального дистанцирования, тренажерные залы могут оставаться открытыми со «стандартными» санитарными правилами, а бары могут работать с «увеличенным заполнением стоячих мест».

Доктор Энтони Фаучи — один из составителей рекомендаций допустил возможность того, что в рамках 3-й фазы плана, которая может наступить в июле или августе, могут возобновиться спортивные соревнования с болельщиками на трибунах. «Ответ таков: вполне возможно, что мы сможем это сделать», — сказал эксперт, на что Трамп немедленно отреагировал: «Мы вернемся к тому, чтобы наслаждаться спортом, каким он должен быть». Доктор Фаучи предупреждает, что если ограничения будут сняты слишком быстро, возможны вторая и даже третья волна инфекции. Так произошло во время пандемии гриппа в 1918 году. «Давайте посмотрим правде в глаза, — сказал чиновник. — Возможны некоторые неудачи, и нам, возможно, придется немного отступить, чтобы затем идти вперед».

Прежде чем штаты смогут приступить к поэтапному открытию, они должны соответствовать эпидемиологическим критериям: случаи COVID-19 должны уменьшаться в течение 14-дневного периода и должна присутствовать «надежная» система для тестирования.

Впрочем, это только рекомендации. Президент отдал право принимать решения властям штатов. Отвечая на вопрос, могут ли, например, штаты Монтана и Юта снять карантин, если они соответствуют необходимым критериям, Трамп ответил: «Они могут открыться хоть завтра».

Во время телефонной конференции, на которой Трамп представил свои рекомендации по открытию экономики, губернаторы ряда штатов заявили ему, что они обеспокоены возможным вторым всплеском инфекции, и они пытаются получить необходимое количество комплектов для тестирования. Губернатор штата Вашингтон, демократ Джей Инсли сказал, что у него в штате находятся 160 домов престарелых со случаями COVID-19, которые он не может проверить, потому что не хватает наборов для тестирования, тампонов и реагентов, чтобы получить образцы, необходимые для них. «Мы буквально в эту минуту распаковываем сумки из Китая и доставляем их в дом престарелых», — сказал губернатор. Трамп пообещал увеличить производство необходимого оборудования, заявив, что к концу этого месяца штатам будет доставлено еще 5,1 миллиона тампонов для снятия мазков.

Губернаторы, законодатели на Капитолийском холме, а также лидеры бизнеса подчеркнули необходимость расширения тестирования, прежде чем начать ослаблять карантин. По данным организации Covid Tracking Project, в Соединенных Штатах было протестировано около 3,3 миллиона человек, но это только около 1% населения. Федеральному правительству не удалось заставить производителей тестов резко увеличить количество производимых испытаний, критики упрекают президента, что он пока не воспользовался с этой целью «Законом об оборонном производстве». В настоящее время около 146 000 человек в день проходят тестирование. Аналитики говорят, что

Соединенным Штатам необходимо проводить около 1 миллиона тестов в день, чтобы достичь уровня, сопоставимого с Южной Кореей,

которая установила «золотой стандарт» для сдерживания распространения вируса. СМИ приводят оценки экспертов в области общественного здравоохранения: тестирование должно быть по меньшей мере удвоено или утроено по сравнению с нынешним уровнем, чтобы можно было хотя бы частично восстановить экономику Америки.

«Тестирование — это ключ к открытию нашей страны, к возобновлению ее жизнедеятельности, — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. — Неопределенный и непоследовательный документ Белого дома никак не компенсирует провал президента в том, чтобы (своевременно) услышать ученых и распространить экспресс-тесты на вирус по всей стране». Бывший вице-президент Джо Байден, будущий соперник на выборах от Демократической партии, заявил CNN что документ, представленный Трампом, он «не назвал бы планом».

Падение экономики США из-за коронавируса становится более очевидным с каждым днем. По данным экспертной организации the Conference Board (существующей с 1916 г.), на 6,7% снизились в марте основные экономические показатели. Побит предыдущий рекорд снижения на 3,4% в октябре 2008 года, когда финансовая паника повергла США в самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны. Прогноз the Conference Board: спад почти наверняка будет намного хуже в апреле. Экономика США начала закрываться только во второй половине марта, когда штаты и федеральное правительство активизировали усилия по замедлению распространения коронавируса. Совет директоров предсказал, что в 2020 году экономика США сократится на 7%.

После последней рецессии американской экономике потребовалось 10 лет, чтобы создать 23 миллиона новых рабочих мест. Пандемии коронавируса потребовалось всего месяц, чтобы уничтожить почти столько же.