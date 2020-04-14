Достигли «плато»

В понедельник, 13 апреля исполнился ровно месяц с того дня, как президент Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. Тогда в США было зафиксировано менее двух тысяч случаев коронавируса. Сейчас их свыше 586 тысяч, погибло 23,6 тысяч человек, вылечились больше 43 тысяч (данные на 13 апреля). Хорошая новость, о которой политики и медики говорят с осторожным оптимизмом: пик коронавируса в США, по некоторым данным, пройден.

Плато Нью-Йорка

Два дня подряд в Америке снижались показатели смертности от вируса, в том числе, в Нью-Йорке, где зафиксирована почти половина случаев смертей на всю страну. Мэр Билл де Блазио обнародовал статистику, которая указывает на то, что в пандемии достигнуто так называемое «плато».

Кривая роста превращается в более плавную и плоскую линию. Число больных вирусом, поступивших в городские больницы, сократилось на 17%, число людей в отделениях интенсивной терапии городских больниц также сократилось, хотя и незначительно.

Процент новых зараженных также немного снизился. Для правительственных чиновников эти три цифры являются главными показателями ситуации с коронавирусом. Эти цифры, отметил мэр, должны последовательно снижаться, чтобы Нью-Йорк в ближайшие недели «вновь открылся» — были бы сняты ограничения на работу магазинов, театров, ресторанов и т.д. и на передвижения людей.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что в здешнюю Пасху погиб 671 человек, а общее число погибших от вируса в одном штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек. Губернатор тоже считает, что «худшее позади», но Куомо предупредил, что ситуация снова ухудшится за два-три дня, если нью-йоркцы будут «вести себя безрассудно».

Фото: Reuters

Чтобы избежать этого, Куомо попросил жителей продолжать соблюдение мер предосторожности и оставаться дома. Накануне Куомо подписал указ, который предписывал работодателям бесплатно предоставлять работникам тканевые или хирургические маски, в случае, если те взаимодействуют с людьми, например, в магазинах или на транспорте.

Сразу две группы губернаторов: в шести штатах на Восточном побережье (Нью-Йорке, Коннектикуте, Делавэре, Нью-Джерси, Пенсильвании и Род-Айленде) и трех штатах на Западном (Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне) объявили, что создают рабочие группы по согласованию региональных планов «открытия экономики заново». Никаких сроков губернаторы не приводят, отмечая, что сам план координации по восстановлению экономики после пандемии — дело абсолютно новое, но главным критирием остается безопасность людей.

Руководители медицинских служб отмечают, что заново открывать предприятия надо постепенно и крайне осторожно. Например, пик заболеваний в Калифорнии и ряде других штатов, как ожидается, еще не наступил. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью телеканалу NBC заявил, что в этих условиях снятие запретов и ограничений должно проходить постепенно — «община за общиной, округ за округом».

В первую очередь, США необходимо «существенно расширить возможности в области общественного здравоохранения: проводить раннюю идентификацию, изоляцию и отслеживание контактов», пораженных вирусом лиц.

Даже в местах, где нет официальных запретов на закрытие промышленных предприятий и точек сферы услуг, бизнес все равно пострадал, а безработица резко возросла, потому что американцы по собственной инициативе избегают ресторанов, аэропортов и торговых центров, чтобы минимизировать риск заражения.

Один из членов Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) предположил, что процесс «обратного открытия экономики» может занять 18 месяцев.

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро, который одним из первых предупредил президента Трампа о потенциальном экономическом ущербе от коронавируса, теперь убежден, что

длительное «закрытие экономики» может быть более вредным для Америки, чем сам вирус.

«Вызывает разочарование тот факт, что многие медицинские эксперты и эксперты, занимающиеся проповедями в прессе, кажутся совершенно глухими к очень значительным человеческим жертвам и ударам для американских семей, которые могут возникнуть в результате длительного экономического спада», — сказал Наварро в интервью «Нью-Йорк таймс».

В записках, которые советник Трампа написал еще в январе и в феврале, он писал президенту, что коронавирус — кризис, который может нанести триллионы долларов экономического ущерба и унести миллионы жизней. Число безработных всего за месяц достигло 17 млн человек. Министерство финансов в минувшие выходные начало посылать деньги на счета налогоплательщиков —

по $1200 на каждого взрослого с доходом меньше $75 тысяч в год и $500 на ребенка.

На пресс-конфренции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Белом доме Дональд Трамп заявил, что в большинстве штатов ситуация с короновирусом достигла своего «плато», а в ряде мест статистика заболевания снижается и обещал объявить дату отмены ограничений «в ближайшее время» после совещания с созданным Белым домом консультативным советом с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров политики, бизнеса и медицины. Санитарные ограничения были продлены до 30 апреля, от обещанияй «открыть Америку» к здешней Пасхе 12 апреля пришлось отказаться.

На всей территории США работают лишь представляющие товары первой необходимости магазины и аптеки, а рестораны и кафе работают только на вынос. Закрыты спортзалы, магазины одежды, кинотеатры и театры, пляжи закрыты, а парки открыты частично.

Причем, впервые в истории режим чрезвычайно положения действует во всех 50-ти штатах, округе Колумбия и на заморских территориях:

Американских Виргинских Островах, Содружестве Северных Марианских островов, на Гуаме и в Пуэрто-Рико.

Трамп настаивает, что это прерогатива президента, а не отдельных штатов — объявить об отмене режима ограничений.

Видео — критикам

Президент использовал брифинг, предназначенный для того, чтобы представить последние новости по борьбе с коронавирусом, чтобы обрушиться на фейк-новости.

В ходе брифинга было показано трехминутное видео, которое напоминало рекламный агитационный ролик, за показ которого на правах рекламы кандидаты платят телекомпаниям и прочим СМИ. Ролик был показан на специальных экранах, расположенных за трибуной в пресс-зале Белого дома.

Тема ролика: как Трамп эффективно борется с пандемией. В кадре — ведущие новостей, которые в январе заявляли, что коронавирус не представляет непосредственной угрозы для США, Трамп, объявляющий о чрезвычайной ситуации, губернаторы-демократы, благодарящие президента за предоставление федеральной помощи и т.д. Несколько телеканалов — CNN, MSNBC — прервали трансляции брифинга в Белом доме, чтобы не показывать видеоагитацию президента, добивающегося переизбрания в ноябре.

Фото: Reuters

СМИ, настроенные критически к Трампу, сообщают, что президент в январе и большей части февраля публично преуменьшил угрозу вируса, заявив, что ситуация «под контролем», что число случаев заболевания в США скоро упадет до «почти нулевого значения» и что вирус рассеется в апреле при теплой погоде.

В ответ критикам Трамп несколько раз отмечал, что распорядился ограничить поездки из Китая еще в конце января, прежде чем в США были подтверждены случаи смерти от вируса, утверждая, что он сделал это раньше, чем предлагали эксперты и законодатели. Трамп отметил, что спикер Пелоси назвала его решение «расистским», а «сонный Джо» (Байден) «ксенофобским».

Разговор с прессой вышел очень жарким, на повышенных тонах. Отвечая на вопрос, зачем вы нам показываете этот ролик, Трамп сказал журналистам: «Потому что мы получаем фальшивые новости, и мне нравится их исправлять».

Президент так остро реагирует на критику своих действий потому, что именно борьба Трампа с коронавирусом, по мнению большинства экспертов, станет главной темой в его схватке с Джозефом Байденом на выборах. «Более 20 000 американцев погибли, больницы и штаты до сих пор не могут получить нужные им материалы, тестирование провалено (недоступно для всех желающих), и вместо того, чтобы информировать американцев о коронавирусе, Трамп провел брифинг по пропаганде предвыборной кампании... это не сработает, и американский народ заслуживает лучшего », — говорится в заявлении официального представителя Национального комитета демпартии Даниэля Весселя.

Даже сторонники президента отмечают, что хвалебный видеоролик на брифинге — это перебор.

В следующий раз президенту следует дать больше времени медикам: вирусологам и эпидемиологам.

На брифинге Трамп вкратце сообщил и о нефтяной сделке, которая призвана остановить падение цен на нефть, поблагодарив за нее саудовского короля Салмана и президента России Владимира Путина, а также президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. «Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли Соединенных Штатов — в Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте и других местах. Отличная сделка для всех!» — отметил Трамп.