Безработица, неравенство и тотальный контроль

История с закрытием на карантин больших городов придала драйва дискуссии о будущем онлайн-бизнеса и осознанного потребления. Чтобы утешить горожан, самозапертых в своих квартирах, оптимисты рисуют перед самозаключенными чудесный новый мир, который может ждать тех, кто переживет вспышку инфекции. Но в действительности все будет совсем не так: нужно просто видеть всю картину целиком.

Несбыточные мечты

Коронавирус, улыбаются оптимисты, это на самом деле шанс. Тотальный карантин наконец-то даст окончательный толчок внедрению онлайн-технологий труда и жизни. В принципе, все необходимое, чтобы изрядная часть работников трудилась удаленно, уже придумано, надо только немного подтянуть бизнес-процессы и технику. Просто не было повода, чтобы такое количество обитателей офисов оказалось дома.

Дом-работа-дом, да еще полдня в пробках, разве это жизнь? Зато теперь, если компании, работающие удаленно, обнаружат, что их производительность сохранилась на приемлемом уровне, они не вернут свой персонал в офисы. Это значит, что вы сэкономите на транспорте и городских квартирах, сможете жить в милых домиках в экологически чистых поселках, ведь теперь вам не надо будет тесниться в мегаполисе, где сплошные инфекции, где жилье дорого и где вы теряете время в поездках. Нет поездок — меньше нагрузка на транспортную сеть, меньше инфекций и аварий. Ну и сами офисы подешевеют, ведь компании не так уж будут в них нуждаться.

Опустевшее московское метро. Фото: РИА Новости

Да и все жилье в городах должно будет подешеветь. Почему так дорого купить или арендовать квартиру в столице? Потому что спрос превышает предложение. Именно в столицах сосредоточены лучшие колеса для офисных белок, а пространство для стройки ограничено. Если же компании станут массово переходить на удаленную работу, то и спрос на жилье в городах упадет, что приведет к снижению цен.

Зато как развернется высшее образование! Сейчас обучение в престижном вузе означает большие расходы. Даже если вы такой гений, что смогли легко поступить в МФТИ или в Гарвард, само пребывание в кампусе — удовольствие дорогое. Но полноценное внедрение онлайн-обучения даст вам возможность слушать лучшие курсы лучших профессоров, причем доступ к таким лекциям будет по карману почти каждому за счет эффекта масштаба.

А уж как облегчится взаимодействие с государством! Наконец-то все правительственные учреждения перейдут на цифровое взаимодействие с гражданами, и все эти бесконечные справки, свидетельства, номера и цифровые клейма можно будет заказывать онлайн, как пиццу. А там, глядишь, начальники возьмутся за оптимизацию своего аппарата, уволив всех лишних и сэкономив государственный бюджет.

Самая же большая радость будет ждать поклонников Греты Тунберг. Сидя дома, люди поймут, в какой степени их жизнь управлялась маркетологами. Все увидят, что большинство их покупок было обусловлено не горькой необходимостью, а всего лишь желанием выглядеть лучше в глазах соседей. Все эти «сумки под туфли», одежда по сезону, стодесятые модели смартфонов — зачем они человеку, который выходит из дома, только чтобы дойти до ближайшего магазина или выбросить мусор. И косметика не нужна, если лицо постоянно закрыто маской. А сэкономленные таким образом деньги можно отложить на черный день. Или просто не работать, проводя больше времени с семьей.

Элои и морлоки

Не спешите умиляться. На каждое из этих предложений у меня найдутся серьезные возражения. Начнем с того, что удаленная работа, прими она массовый характер, еще не будет означать переселения горожан из маленьких квартир в комфортные таунхаусы. Собственный дом — дорогое удовольствие, тем более для офисного сотрудника с минимальной зарплатой. И эту зарплату никто повышать не будет, даже если компании и сэкономят на офисных издержках, ведь конкурировать вам придется с теми, кто раньше не мог вас заменить, потому что жил слишком далеко от потенциального рабочего места.

Зато будет вот как: из офисов в центре города сотрудников действительно выставят.

Но тем, у кого не будет отдельного кабинета для полноценной работы в собственном жилье, придется арендовать рабочие места в каких-нибудь небоскребах-коворкингах.

Школьный учитель ведет дистанционное занятие. Фото: РИА Новости

Там у каждого будет стул, компьютер, гарнитура и программа, контролирующая трудовую активность. Если раньше за ваше рабочее место в центре города платила компания, то теперь за такое же рабочее место около дома на окраине будете платить вы сами. И увольнять вас будут без жалости и сожалений — просто однажды вы обнаружите, что ваш корпоративный аккаунт заблокирован.

С образованием тоже не все так просто. Да, суперпреподаватели будут востребованы, а их заработки вырастут, поскольку аудитория таких профессоров будет сопоставима с аудиторией футбольных матчей. Но зато всем, кто не попадет в этот узкий круг, придется плохо — никто не будет слушать их лекций, а раз так, то никто не будет им платить.

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Если все смогут подключиться к онлайн-платформам «лиги Плюща», кому нужны будут институты из «третьей лиги»?

Но не думайте, что онлайн-выпускников лучших вузов будет ждать карьерное счастье. Диплом престижного института может стать ключом к успешной карьере не потому, что вы получили там какие-то особенные «знания». Работодатель нанимает такого выпускника, поскольку супердиплом свидетельствует не только о знаниях, а о том, что его обладатель принадлежит к обеспеченной семье, либо обзавелся хорошим связями, либо прошел жесточайший отбор, обогнав множество себе подобных.

Но в условиях всеобщего онлайн-обучения даже лучший диплом будет свидетельствовать только об усидчивости и способностях к решению различных учебных задач, но не более.

А значит, на работу будут брать не по диплому, а по каким-то другим качествам. Кстати, тот, кому не повезет быть постоянно на глазах у начальства, на карьеру может не надеяться. Придется до старости оставаться на позиции младшего аккаунт-менеджера, а на минимальную пенсию вас будут тоже отправлять автоматически — в день рождения, соответствующий пенсионному возрасту, компьютер уже не пустит вас в корпоративную сеть.

На облегчение взаимодействия с государством я бы тоже не рассчитывал. Скорее всего, государство через онлайн-системы потребует от вас такого поведения, что режим дисциплинарных батальонов покажется вам распорядком дня в санатории. Получение доступа к «цифровым услугам» легко обставить таким множеством ограничений, что отсутствие наказания вы будете считать поощрением. А всяких маленьких государственных людей действительно могут уволить — чтобы они пополнили ряды безработных и усилили конкуренцию на рынке труда, заставляя людей по-настоящему сражаться за свою минимальную зарплату.

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«Осознанное потребление», в свою очередь, первым делом будет означать массовое увольнение.

Если вам не нужны вещи, соответственно, вам не нужны те, кто эти вещи производит.

Да и само потребление можно будет оптимизировать в соответствии со старым анекдотом. «Правда, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Правда. А выдавать их будут по телевизору!»

Зачем человеку, самозапертому в комнате с компьютером, тратиться на бренды, новые модели, разнообразные упаковки? Разработчикам компьютерных игр и создателям виртуальной реальности будет хорошо, но большая часть представителей креативных профессий пойдет лесом. И хорошо, если пойдет в офисные коворкинги или в вебкам-модели, а не в курьеры по доставке и не в сборщики помидоров. В обществе ведь очень много ручного труда, который трудно механизировать, да и не нужно — отставным дизайнерам, маркетологам, бренд-менеджерам будут рады на экологических плантациях.

Сто двадцать пять лет назад Герберт Уэллс опубликовал гениальную «Машину времени», в которой предсказал разделение человечества на две расы, живущие в своеобразном симбиозе. На поверхности Земли в «экологически чистой среде» станут обитать «элои», занимающиеся разными приятными вещами, а в подземных пещерах останутся трудиться «морлоки», обеспечивающие элоев всем необходимым. Правда, Уэллс предсказывал, что по ночам морлоки будут выходить из своих гнезд, чтобы поужинать зазевавшимися элоями. Но в онлайн-цивилизации «морлокам-на-удаленке» не выдадут цифровых пропусков на проезд по городу, чтобы они не могли добраться до своих начальников-элоев, и пожирать им придется исключительно друг друга в своих «самоизолированных» жилищах.