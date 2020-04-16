«Ситуация с гражданами КНР вызывает озабоченность»

За сутки в Поднебесной зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, из них 86 прибыли из-за границы. То есть из России. Всего в свободном раньше от инфекции приграничном городке Суйфэньхэ число завозных заболеваний за считаные дни выросло до 326. Здесь объявлен жесткий карантин по типу Уханя. Все зараженные прибыли из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний начиная с 29 марта. Поскольку тип пассажиров здесь был только один, в переводе на русский решение китайских властей звучит так: Китай закрывает свою границу для граждан КНР, зараженных в России.

Возвращающиеся на родину граждане КНР в Приморье. Фото из соцсетей

В Приморье ситуация с коронавирусом парадоксальная. Первыми в мире волна заболевания накрыла главных внешнеэкономических партнеров края. Поток информации о заражениях у соседей уже напоминал военные сводки, а по улицам Владивостока еще гуляли толпы туристов из Китая, Южной Кореи и Японии. Запретные меры начались позже, и весь край какое-то время пребывал в напряжении: прорвет или нет.

Сейчас в Приморье выявлено 36 случаев заражения. Ни один из них не связан с Китаем, Кореей или Японией. Сначала пошло от туристов из Европы, последние дни все чаще оперативный штаб использует формулировку «находился в командировке в Москве».

«Китайскую угрозу» ждали с востока, но она пришла с запада.

В конце марта во Владивостоке вызвали переполох снимки из аэропорта: десятки китайцев, одетых в медицинские костюмы. Народ гадал и строил версии, но власти оперативно разъяснили — это граждане КНР возвращаются на родину из Москвы через Владивосток. Над осторожными «людьми в белом» посмеялись и забыли. Но ненадолго.

Из провинции Хэйлунцзян начали поступать тревожные сообщения — у прибывших через Приморье китайцев выявлен коронавирус. Сначала — у единиц, потом — у десятков, сейчас счет пошел на сотни. В Суйфэньхэ за все время эпидемии в Китае не зафиксировано ни одного заболевания. Сейчас здесь 326 зараженных. В городе введен жесткий карантин. Закрыты все жилые городки. Каждой семье выдан пропуск на одно лицо для выхода один раз в три дня с целью приобретения продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. При выходе за пределы жилого городка жители должны регистрироваться на проходной, где они должны считывать с помощью своего мобильного телефона QR-код специального приложения, позволяющего отследить перемещения владельца телефона. Обязательным является ношение масок и измерение температуры тела.

А в Приморье задаются вопросом:

в чью умную голову пришло тащить тысячи китайцев через всю Россию?

Граждане КНР в аэропорту Владивостока. Фото из соцсетей

Все они прошли через аэропорты Шереметьево и Владивосток, все летели обычными рейсами «Аэрофлота» вместе с другими пассажирами. В Приморье один из зараженных успел навестить земляков на рынке в Уссурийске. Сейчас крупнейший на Дальнем Востоке китайский рынок закрыт, более 150 человек отправлены на карантин.

На недавнем совещании Владимира Путина с главами российских регионов за поддержкой к президенту обратился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Фото из соцсетей

«Перед нами встает вопрос по обсерваторам, особенно для транзитных пассажиров, иностранных граждан. С 8 апреля китайская сторона закрывает погранпереход Суйфэньхэ — Пограничный. Это был последний переход, через который мы транзитных пассажиров из Китайской Народной Республики отправляли. Они шли рейсами из Москвы, Новосибирска, других городов. Так, в период с 29 (марта) по 6 апреля транзитом прошли 1947 граждан КНР, из которых уже на границе, на той стороне, было выявлено на сегодняшний день 85 случаев заболевания коронавирусом (на тот момент. — Ред.), — заявил господин Кожемяко. — Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечественниками. По прибытии наши соотечественники должны соблюдать двухнедельный карантин в домашних условиях. За ними ведется медицинское наблюдение, мы им даем все предписания. Сегодня ситуация с транзитными пассажирами, с гражданами КНР, вызывает серьёзную озабоченность наших граждан, люди просто боятся. Я специально приготовил фото, вы можете видеть, как они летят, в каких костюмах, в наших самолётах. Конечно, это вызывает определённую социальную напряжённость».

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Глава Приморья предложил Минтрансу РФ «в целях предотвращения распространения заболевания» временно запретить регистрацию иностранных граждан, следующих из Москвы или из других городов транзитом через Владивосток.

«Иначе мы просто с потоком граждан Китая не справимся»,

— пояснил губернатор. По его мнению, необходимо «организовать чартерные рейсы из Москвы непосредственно в Пекин».

Но китайцы, по крайней мере до последних дней, продолжали прибывать во Владивосток. Сейчас граница для них закрыта, и сколько потенциально опасных граждан КНР накопится в Приморье, не может предугадать никто. Что с ними делать, тоже не совсем понятно. А если среди них будут выявлены носители инфекции?

«Скажут — будем лечить, назад в Москву точно не отправим», — прокомментировали врачи в одной из больниц Приморья.