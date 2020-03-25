Россия кормит Китай

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, перекраивает и экономические взаимоотношения между странами. Из-за закрытия границ сокращается товарооборот, отменяются крупные сделки и рушатся экономические связи. На этом фоне постепенное восстановление промышленных мощностей в Китае должно было стать сигналом к началу общего оздоровления мировой экономики. Однако проблема в том, что Китай открывается, а все остальные страны пока только закрываются — и из-за этого новые проблемы ждут и Пекин.

При этом торговля между Китаем и Россией в последние годы стремительно росла, и президент Владимир Путин даже публично благословил в качестве целей на ближайшее время цифру в $200 млрд — столько должен составить товарооборот двух стран. Но что будет с экономическими взаимоотношениями Москвы и Пекина теперь, когда от прежних надежд остались только воспоминания? В интервью спецкору «Новой» своей оценкой ситуации поделился вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов.

Карточка эксперта Максим Кузнецов. Фото: FB Максим Кузнецов —вице-президент РАСПП, эксперт в области инвестиционного сопровождения китайского бизнеса в РФ.

— Как сказалось на торговле с Китаем закрытие границ? Это было ощутимо?

— Граница не то чтобы закрыта, жесткого варианта закрытия нет. Фактически у нас полностью остановился только пассажиропоток. Грузопоток идет, и это привело к уникальной ситуации: между Россией и Китаем в первые два месяца 2020 года товарооборот вырос на 5,6%, до $17,6 млрд. Сократился китайский импорт, но рост был достигнут за счет увеличения экспорта из России на 21,7%. В интернете гуляют разные цифры, которые в том числе говорят о падении торговли, но причина в том, что Главное таможенное управление Китая на англоязычной версии своего сайта выложило информацию с ошибкой, перепутав Россию и Австралию. В китайской версии сайта ГТУ все корректно. Минкоммерции КНР также подтверждает рост нашего товарооборота.

Иными словами, со всем миром у Китая товарооборот упал на целых 11%.

Китай в торговле с другими странами впервые за долгое время стал чистым импортером с отрицательным сальдо внешней торговли в $7,09 млрд — а у нас все по цифрам оказалось достаточно неплохо. Сейчас еще будет наращиваться железнодорожное грузовое сообщение между странами — в части транспортировки опасных грузов и сельхозпродукции, что тоже окажет влияние на цифры по торговле.

— А что позволило России нарастить экспорт в Китай? В чем оказалось ее преимущество перед другими странами?

— Тут можно назвать несколько причин. Во-первых, Россия и Китай запустили ряд совместных энергетических проектов, и по ним планируемый объем торговли выполняется. За последние пару лет Россия запустила «Силу Сибири» и «Ямал-СПГ» — они как раз подразумевают увеличение экспорта энергетических продуктов в Китай. Вторая история медицинская: в тот момент, когда Китай был закрыт и там ощущался серьезный дефицит антисептиков, масок и других средств защиты, Россия поставляла все это в достаточно большом объеме. В принципе, поставки шли и по линии Минпромторга, и со стороны коммерческих компаний: продавали и то, что было запланировано, и те запасы, которые трогать не стоило. Объемы отправляемой Пекину продукции при этом были довольно внушительными: тех же масок отправили десятки миллионов штук.

— Такие показатели товарооборота — это теперь новая реальность или ситуация будет выравниваться обратно в сторону улучшения цифр импорта-экспорта Китая со всеми странами?

— Это зависит и от двусторонней экономической политики России и Китая, и, разумеется, от нынешней экономической действительности. Расклад такой: большую часть экспорта из России в Китай занимает минеральное топливо. Вчера нефть стоила $70 — товарооборот рос, сегодня она стоит $25 — и даже если мы ее больше поставим, то в долларовом эквиваленте все эти усилия схлопнутся. Поэтому предсказывать дальнейшие показатели товарооборота между Россией и Китаем сейчас достаточно проблематичная задача. Можно говорить, что в физическом объеме экспорт будет расти, поскольку, кроме нефти, мы будем поставлять туда больше сельскохозяйственной продукции: в прошлом году мы начали экспортировать курицу, в этом году «открылась» говядина. У китайских партнеров растет интерес к покупке в России пшеницы, ячменя и сои.

Отправлять товара Россия будет больше, но будет ли она с этого получать больше денег в долларах — вопрос спорный. Торговые цифры все равно в основном зависят от цены на нефть, а предсказать ее рост мы не можем, так что по итогам первого квартала цифры товарооборота между Китаем и Россией, скорее всего, все равно будут показывать падение по сравнению с 2019 годом. Пока незначительное: в прошлом году первый квартал мы закончили с показателем $25 млрд экспорта, в этом ожидаем — $23,5–24 млрд.

— А импорт?

С импортом ситуация похожая. Хотя Китай в этом смысле большой молодец, потому что его промышленность возвращается к прежним объемам. Яркий пример — та же история с масками. В январе Китай судорожно бегал по всему миру и искал, где их купить. В феврале они уже искали сырье для производства масок, а уже в начале марта начали поставлять маски на продажу.

Правда, по автокомпонентам и запчастям ситуация более удручающая.

В провинции Хубэй и в Ухани много автопроизводств, и они пока продолжают стоять,

так что вскоре мы увидим, что продукции оттуда почти нет, а та, что есть, будет стоить совсем по-другому.

Другими словами, показатели по импорту все-таки тоже будут сокращаться, поскольку мы не понимаем до конца, насколько глубока та кроличья нора экономики, в которую мы сейчас погружаемся. Вряд ли цены на нефть и курс доллара сейчас быстро отскочат, а пандемия коронавируса в мире пойдет на убыль в течение месяца — рассчитывать на это пока не стоит.

— То есть все будет не так плохо — но только на фоне других?

— Да. Тут надо учитывать еще и уровень политического сотрудничества двух стран. Многие китайские компании получают, по сути, политическую директиву: по этой позиции работать только с Россией. Китай многие критикуют, но его система государственного планирования построена по довольно утилитарным принципам и приводит к нужным для экономики результатам. Китайское руководство настоятельно рекомендует своим компаниям инвестировать в Россию, продавать ей свою продукцию и покупать у нашей страны товары. Соответственно, под эти цели выделяются разного рода льготы и другие меры государственной поддержки.

Сейчас главная задача в торговле между Россией и Китаем — достигнуть годового товарооборота в $200 млрд.

— Я слышал, что об этой цифре говорил и Путин — в том смысле, что она «вполне реальна». Как теперь придется корректировать планы по целевым показателям? Каков прогноз по срокам — хотя бы гипотетический?

— Все зависит от того, насколько продолжительным будет нынешний кризис. Для сравнения: в 2014 году товарооборот у нас упал с $95 млрд примерно до $61 млрд, а восстановление заняло два-три года. Сейчас очень сложно говорить о динамике изменений макроэкономических параметров. Россия, безусловно, попробует найти другие возможности для увеличения товарооборота. 2020–2021 годы объявлены официально годами научно-технического и инновационного сотрудничества между Москвой и Пекином, так что можно какие-то варианты для развития экономических связей найти здесь. Россия сейчас помогает Китаю делать тяжелые вертолеты, две страны заняты разработкой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Я бы говорил о перспективе семи лет для достижения цифры в $200 млрд. Сейчас в ближайший год все [в экономике] сильно съежится, но потом опять пойдет рост.

— Может ли Россия воспользоваться моментом и попробовать договориться с Китаем, чтобы тот переориентировал на нее торговлю по тем позициям, по которым обычно он взаимодействовал с Европой и США?

— Многое будет зависеть от спроса в самой России, ведь у нас тоже вводятся какие-то карантинные меры, и пока непонятно, сколько они продлятся. Может ли Россия больше продавать в Китай своей продукции? Может.

Погрузка гуманитарной помощи в Китай, 8.02.2020. Фото: РИА Новости

Тут есть психологический момент. Китай прекрасно справился бы с эпидемией коронавируса и без поставленных Минпромторгом РФ масок, и без добрых слов со стороны российских властей и делового сообщества

— но он увидел хорошее отношение со стороны России и теперь это учитывает.

Китайские партнеры вообще всё внимательно запоминают: 23 марта в знак поддержки он отправил России в ответ 25 млн защитных масок. Мы отправляли во время эпидемии туда своих ученых и врачей, теперь Китай готов это делать для России. У официального Пекина очень хорошо развита историческая память, и все хорошее и плохое, что говорится в их адрес, они помнят очень долго.

Сейчас еще мы видим, по сути, срыв торговой сделки между Китаем и США: из-за коронавируса их товарооборот упал более чем на 20%. Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы саботировать принятые ранее обязательства нарастить торговлю по некоторым позициям (например, по сельскохозяйственным культурам и нефти), сохранив хорошую мину при плохой игре: форс-мажор, вы же понимаете.

Эти позиции по сельскому хозяйству Китай может восполнить как раз за счет переориентирования на российский рынок. Мы видим, что поставки сельхозпродукции в Китай растут — в том числе и по тем позициям, в которых традиционно приоритет оставался за США, те же самые соевые и бобовые культуры. К слову, в отношении той же сои отменены всякого рода ограничения по месту покупки ее в России Китаем: ту же пшеницу Пекин может закупать только из строго определенных регионов, а сою теперь — из любой точки России. Это тоже своеобразный реверанс со стороны Китая в нашу сторону.

Но с прогнозами по потенциальным выгодам нужно быть аккуратными. Китай все еще не опубликовал данные о росте ВВП за первые два месяца. Вряд ли их не успели посчитать. Вышли индикаторы PMI производственного сектора за февраль, которые показали снижение до 35,7 пункта. 50 пунктов — это когда ситуация стоит на месте, выше — рост, ниже — падение. Как мы видим, падение значительное, но оно временное. Китайская промышленность сможет «размазать» провал февраля на другие месяцы, но сможет ли остальной мир купить эти товары?

Китай с 2013 года работает над развитием внутреннего рынка, но экономика страны по-прежнему остается зависимой от экспорта. И если сейчас торговля с другими странами замедлится надолго, то это будет еще один удар по экономике Китая, что, в свою очередь, рикошетом ударит и по российскому сырьевому сектору.

— Китай — это еще и центр интернет-торговли, взять хотя бы тот же AliExpress. Как может измениться ментальное отношение к товарам из Китая, заказанным через интернет, особенно на фоне всяких фейковых страшилок об опасности посылок? Не будет ли преобладать логика «если можно купить не в Китае — лучше купить не в Китае»?

— Ну, по сути, другого места, чтобы заказывать товары через интернет, сейчас нет. AliBaba и AliExpress не сразу строились. Они приходили к своему уровню узнаваемости, соотношения цены и качества не один год, и непросто будет одномоментно найти им адекватную замену. На eBay заказывать дорого, в европейских интернет-магазинах тоже не сильно дешево, да и придет вся та же самая изготовленная в Китае продукция. К тому же денег у наших граждан больше не становится, так что они будут в любом случае ориентироваться не на эфемерные страхи, а на свои бюджетные ограничения и баланс цена-качество для себя, и тут выбор в пользу китайских интернет-магазинов остается очевидным.