Студентам и рабочим — ждать

Из дальневосточных краевых и областных центров Владивосток — не самый близкий к китайской границе город. В Благовещенске и Хабаровске на земли соседей можно смотреть прямо с городских набережных. Однако если смотреть на ситуацию глазами бизнеса, то для перевалки экспортных грузов ключевыми становятся именно Владивосток и Приморский край. Здесь находятся два железнодорожных перехода, ближайший — в Читинской области (в Еврейской АО мост строится давно, но о сдаче пока не слышно); здесь же расположены главные выходные порты, через которые в Китай тоже уходят большие объемы грузов.

Все это — и железная дорога, и порты — пока работает на экспортно-импортном китайском направлении в полную силу. Хуже ситуация с автомобильным транспортом и авиаперевозками. Еще хуже — с туризмом. Въездные и выездные путешествия практически свернуты, продолжается возвращение российских туристов в Россию, а китайских — в Китай. Но кроме туризма, есть еще китайские студенты в Приморье и китайские рабочие на крупных стройках региона.

Несколько вузов Владивостока продлили до 1 марта каникулы для китайских студентов, уехавших домой отмечать восточный Новый год. В частности, студенческий отдых продлен в местном Институте искусств, где обучается 140 человек из КНР, и в рыбохозяйственном университете, где учатся 430 китайских студентов. В Дальневосточном федеральном университете официальные каникулы для всех студентов без исключения продолжаются до 25 февраля. Если к этому времени ситуация не улучшится, то и в ДВФУ готовы принять соответствующие меры. Но уже сегодня студентам из КНР рекомендуется возвращаться на учебу не ранее 1 марта. И на всякий случай для них уже приготовлен под карантинную зону сдвоенный общежитский корпус (вернуться из Китая должны 750 человек).

Хуже ситуация с бизнесом. На этой неделе побывавшему во Владивостоке вице-премьеру и президентскому полпреду в ДФО Юрию Трутневу (полпредство вот уже год по невнятным причинам не может переехать, согласно указу главы государства, из Хабаровска во Владивосток) показали ход достройки двух больших гостиниц в центре города. С начала их одновременного строительства прошло добрых десять лет, и они успели стать местными символами безнадежного долгостроя. В минувшем году обе стройки купили структуры Олега Дерипаски. И на прошедшем во вторник совещании представитель застройщика обещал сдать одну гостиницу в июле этого года, а вторую — в начале 2021-го.

При этом представитель заметил: «У нас была договоренность, что на объекты заходит 500 китайских рабочих. А сейчас ситуация зависла». «Тут я вам не помощник», — отрезал Трутнев.

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Подобная история может сложиться и на главной стройке Приморского края: судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» в Большом Камне. Сюда в качестве генерального подрядчика на строительство гигантского дока, цехов и жилых комплексов несколько лет назад зашла крупная китайская компании СССС (China Constraction and Communication Company). Работают китайцы споро и качественно, однако, опять же, встречать Новый год по восточному календарю уехали около тысячи рабочих. Сейчас их возвращение, мягко говоря, под большим вопросом, а замены нет.

По мнению ряда медицинских специалистов, государство сильно перестраховывается. Вполне можно ограничиться оперативной проверкой состояния всех прибывающих в страну, в крайнем случае — трехсуточным пребыванием на карантине.

Тем не менее фактически запретительные меры введены и, похоже, в обозримом будущем будут только ужесточаться.

Параллельно контролирующие госорганы резко усилили надзор за китайскими рынками, а также многочисленными и по праву популярными (в соотношении цена/качество) китайскими «чифаньками» (харчевнями). Предлоги проводимых рейдов могут быть самыми разными: наличие кассовых аппаратов, соблюдение санитарных норм и т.д., но цель вполне понятна. При этом штрафы китайцев не страшат; их пугает возможность принудительной депортации на родину.

В целом же ситуация во Владивостоке достаточно спокойная, если не считать паникеров, наводняющих «ужастиками» локальные сообщества в социальных сетях. Несмотря на это, встретить на улицах местного жителя в медицинской маске крайне затруднительно, изредка их надевают только крепко гриппующие горожане, которым понадобилось выйти из дома. Зато в масках почти поголовно ходят туристы из Южной Кореи, число которых в последнее время растет во Владивостоке едва ли не в геометрической прогрессии. Но они так ходят практически круглый год, а потому не привлекают особого внимания.