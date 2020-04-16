«Проблема одна — ажиотажный спрос»

Весна 2020 года запомнится миру не только как пик крупнейшей за 100 лет пандемии, но и как время для смелых экспериментов в экономической политике. Российские власти пока что плетутся в хвосте общемирового антикризисного движения, продолжая считать, что «кубышку» тратить ни в коем случае нельзя. Не для того столько лет цвела роза государственных резервов, чтобы сейчас сорвать ее и раздать обедневшему населению за несколько месяцев карантина.

Но и помощью «системообразующим», то есть близким к правящим кругам, ограничиться не получится. Это не финансовый кризис, который можно потушить накачкой банковской системы дешевой ликвидностью. Коронавирус сильнее всего ударил по потреблению и малому бизнесу. Миллионы людей в России до конца года потеряют работу и останутся без средств к существованию. Тяжелее всего будет в апреле-июне:

по прогнозам ВЭБ.РФ, реальные доходы населения рухнут на 17,5%.

Уже началось ускорение инфляции. В марте прирост цен на продовольственные товары составил 8,7%. Сильнее всего дорожают товары «панического спроса»: крупы всех мастей, макароны, картофель, яйца, сахар. Скорее всего, ажиотаж в продуктовых скоро спадет — россияне закупились впрок, справедливо ожидая, что карантин затянется. Но двукратного роста цен, как во время рецессии 2014 года, ожидать не стоит. Падение спроса будет настолько драматическим, что это не позволит производителям серьезно завышать цены (за исключением некоторых особенно уязвимых сегментов).

Пустые полки магазина «Ашан» в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В ФАС «Новой газете» сообщили, что ежедневно мониторят цены на социально значимые товары и продукты, а в случае нарушений проводят проверки. «В стране нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продовольственных товаров.

Сейчас у нас может быть только одна проблема: ажиотажный спрос, который может приводить к созданию дефицита и росту цен.

В современных условиях попытки посеять панику на рынке и призывы поднять цены — это преступление против населения страны», — заявили в ведомстве.

Ряд компаний в разных регионах страны ФАС уже проходят проверку. Предостережения выдали исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично объявили о предстоящем повышении цен.

Если какая-либо компания поднимет цены после этих призывов, ее действия будут расценены как ценовой сговор, сказали «Новой» в ФАС. За это может грозить не только штраф в размере до 5% от годового оборота, но и уголовная ответственность.

Урал. С пельменей на вареники

10 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей региона в Instagram, заявил, что причин для резкого роста цен на продукты питания «сегодня нет». И действительно: сегодня — нет, цены на продукты выросли уже недели три назад.

Ритейлеры особо и не стеснялись, объясняя подорожание некоторых продуктов спросом. «Так уж повелось, что имбирь, лимон, чеснок — это такие продукты, которые считаются лечебными. И хотя все медики говорят, что от коронавируса они вас никак не защитят, но кто же этих медиков слушает? Поэтому все срочно покупают имбирь, и он, конечно, начинает резко расти в цене», — объяснял изданию «Е1» владелец одной из екатеринбургских торговых сетей Александр Оглоблин. И сокрушался, что сам покупает имбирь за 2400 рублей. Выгоды в трудный период не упускает никто.

Фото: РИА Новости

К 12 апреля «имбирный кризис» был преодолен.

В ФАС заявили, что подорожание было вызвано «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев».

Продукт вернулся к своей докризисной цене — 190-200 рублей за килограмм. Правда — с «акционным» ценником.

С преодолением кризиса по остальным продуктам — сложнее. Cамый дешевый картофель в магазинах сейчас стоит 18 рублей. Еще три недели назад он стоил 15 рублей. Капуста подорожала с 22 до 34 рублей за килограмм.

«Какого-то ажиотажного спроса на овощи нет. Но все мы видим, что происходит с курсом рубля, — объяснили «Новой» в администрации одного из сетевых магазинов. — Да, в последнее время рубль укрепился, но поставщики не спешат снижать цены, бензин тоже не дешевеет. Ждать снижения стоимости овощей стоит только «к сезону» — к лету. Или в случае возвращения рубля к прежним 63-64 за доллар».

Фактор «сезона» в своих ответах на вопросы свердловчан упоминал и губернатор Куйвашев. «В России есть регионы, которые уже не только провели посевные работы, но и раньше остальных будут готовы снимать первый урожай. А это самым благоприятным образом всегда отражается на ценниках в магазинах», — сказал он.

Правда, цена не всех продуктов зависит от урожая. Макароны «Макфа», произведенные в соседней Челябинской области, выросли в цене с 42 до 60 рублей за 450 граммов. Самый дешевый десяток яиц — с 45 до 59 рублей. Соль — с 10 до 12 рублей.

Филе курицы взлетело в цене с 210 до 240 рублей за килограмм. Шоколад Alpen Gold — с 55 до 83. Гречка — с 71 до 89 рублей.

В среднем все подорожало на 20-30%. Исключения — хлеб и молоко.

Их цена не изменилась даже по сравнению с январем. Правда, на молоке прежние цены указаны с примечанием «Акция».

«Мы уже отмечаем, что люди стали переходить на заменители. По сравнению с началом марта лучше стал продаваться спред. Пельмени стали продаваться хуже, а вареники — лучше, будем увеличивать их закупку. Это пока не массовое явление, нельзя сказать, что пельмени стали элитным продуктом, но кризис заметен», — говорят продавцы.

Мурманск. Индекс минтая

В дешевом сетевом магазине — небывалый ажиотаж. На окраине Мурманска в бывшем складском помещении можно найти рис по 40 рублей (не по 90, как везде) и сосиски по 130 рублей (хотя и, возможно, опасные для жизни). Раньше в здешнем зачуханном районе редко можно было увидеть приличную машину, тем более у ворот этой торговой точки. Но теперь — с началом эпидемии — окружающие непрезентабельную постройку сугробы превратились в сплошную парковку. Люди средней руки приезжают закупать крупы, консервы и мясо оптом. Цена решает все.

Рыбный магазин в Мурманске. Фото: РИА Новости

В Мурманской области потребительская корзина «тяжелее», чем в центральных регионах: 157 кг хлеба, 26 кг сахара, 16 кг маргарина — намного больше, чем у соседей. На отпускную стоимость минимального набора влияет не только это, но и транспортное плечо, высокие тарифы на коммуналку для ритейлеров, а также нагрузка для бизнеса в виде северных льгот (полярные надбавки к зарплате и 52-дневный оплачиваемый отпуск для сотрудников). Поэтому величина прожиточного минимума в регионе, например, сильно отличается от среднероссийского и составляет 16 688 рублей.

Если в феврале цена фиксированного потребительского набора товаров в РФ составила 16 316 рублей, то в Мурманской области — 19 127 рублей. Однако в фиксированный набор входят и непродовольственные товары. Что до продуктов, то, согласно официальным отчетам Мурманскстата, стоимость минимального набора продуктов питания в регионе почти не отличается от среднероссийского. И составляла в феврале 5215 рублей.

С февраля цены на продукты стали колебаться значительно, в том числе на те, что входят в «корзину». В апреле цены на овощи скакнули от 5 до 20%: согласно отчетам Мурманскстата, репчатый лук поднялся в цене на 16,9% — до 36,5 руб./кг, морковь — на 5,2% — до 34,6 руб./кг, а картофель — на 6,6% — до 29,8 руб./кг. Реально, а не на бумаге, в сетевых супермаркетах средней паршивости картошка стоит 55 рублей за кило (с учетом скидки). А вот яйца, в полном соответствии со статотчетом подорожавшие на 5,3%, стоят в районе 70 рублей, хотя можно купить и за 60 рублей, и за 90 рублей — Пасха на носу.

Яйца дорожают давно и устойчиво вместе с ценами на бензин: свое производство в области практически отсутствует, везут из Петербурга.

Мясо (говядина и свинина) дорожают давно и планомерно, в регионе они тоже практически все — привозные. Говядина в апреле подорожала на 2,2%, свинина — на 0,8% (467 и 305 рублей соответственно).

Гречка, ставшая барометром социальных страхов, подскочила в апреле на 5,4% — до 98,3 руб./кг, остальные крупы особенно в цене не изменились.

Рыба, входящая в потребкорзину в давно совсем не рыбном Мурманске, значительно дороже мяса. По данным статистики, цена за килограмм мороженой рыбы — 151 рубль. По данным наблюдения корреспондента «Новой», — вдвое выше. Килограмм мороженого минтая стоит 210 рублей в дешевом магазине, а хека (которого, согласно рифмованным лозунгам в столовках, некогда очень любил советский человек) — 266 рублей.

Так что, если с учетом местного колорита и реалий экономики, вместо индекса бигмака ввести в обращение индекс минтая, получится, что при минимальной зарплате 27 899 рублей, принятой в регионе, в месяц можно позволить себе 184 килограмма этой любимой кошками рыбы.

Снизились цены на охлажденных и мороженых кур, которые упали ниже ста рублей. На них тут же образовался спрос, и супермаркеты ограничили продажу в одни руки.

Если же судить не по цифрам статистики, а по среднему чеку, то он вырос с начала падения рубля, окончательно придавленного коронавирусом, более чем на 30 процентов. И если два месяца назад семья из трех человек за один раз оставляла в продуктовом 1200-1500 рублей, то сейчас можно «скромно» уложиться в 2000-2500 рублей.

Камчатка. В магазинах распродают старые запасы

По итогам четвертого квартала 2019 года стоимость потребительской корзины на Камчатке составила 20 604 рубля. В первом квартале этого сезона, итоги которого официально еще не подвели, корзина «потяжелеет» на 176 рублей. Постановление краевого правительства о новой величине прожиточного минимума уже готово, но пока не подписано.

Стоимость продуктового набора власти определяют, основываясь на отчетах Камчатстата.

Фото: РИА Новости

В них цены с начала года выросли минимально — в пределах одного процента.

Хотя некоторые продукты в марте, даже по версии статуправления, ощутимо подорожали: вермишель — на 14% (она стоит теперь 132 рубля за килограмм); чеснок — на 13% (284 рубля); свежие помидоры — на 11% (324,8 рубля). Зато подешевело пшено — на 6,9% (до 97 рублей), огурцы — на 4% (387,4 рубля), капуста — на 3,5% (51,2 рубля).

Впрочем, официальной информации в крае по традиции доверяют не все. Камчатстат, к примеру, утверждает, что килограмм лимонов в марте стоил 218 рублей. Хотя в реальности меньше, чем за полтысячи, лимоны уже давно найти трудно. В разы, до 1700 рублей за килограмм, подорожал укрепляющий иммунитет имбирь. Вероятно, из-за выросшего спроса на него в период пандемии.

Между тем коммерсанты говорят, что пока распродают старые запасы продуктов. Новые партии, как ожидается, будут дороже. Как сказал мне руководитель одной из крупных по камчатским меркам торговых сетей, импортные овощи и фрукты вырастут в цене примерно на 30%.

Если эти прогнозы подтвердятся, тысячам жителей края придется отказаться от фруктов и овощей. Ведь уже сегодня доходы 16% населения региона не дотягивают до уровня стоимости потребительской корзины.

Омск. Цены без масок сильно кусаются

В последние дни власть в Омске взяла наконец-то весна, отменившая, кажется, распоряжение губернатора о продлении режима самоизоляции еще на неделю, до 19 апреля. На Иртышской набережной омичи гуляют семьями, парами, накручивают педали, сидят на лавочках с детьми, глядя вслед пробегающим легкоатлетам.

В супермаркете «Пятерочка тоже с первого взгляда никаких признаков эпидемии (в Омске ее, к счастью, пока и нет — 19 инфицированных, пятеро вылечились). На чей-то зов появляется сотрудница в черной маске, создавая резкий контраст с докоронавирусными временами. Сейчас, говорит, принесут еще яблоки.

Расспрашиваю, что нового у них с тех времен, кроме масок? Да ничего как будто, все своим чередом, покупателей точно меньше не стало. Даже, наверное, немного прибавилось, люди же сейчас не ходят по кафе-ресторанам, обедают не на работе, а дома, больше требуется еды. «Но покупательская способность-то у них падает». — «Ну а куда им деваться: все равно покупают». Цены на некоторые товары выросли, но совсем чуть-чуть, по ее словам: на гречку, на сахар, на лук «на копейки — даже для бабушек почти незаметно».

По данным Омскстата, список продуктов, подорожавших с начала марта 2020-го, длиннее в шесть раз, и рост цен на некоторые из них ощутим даже для среднего класса.

Стоимость сахара, например, увеличилась с 28,7 руб. за кг до 35,8 (на 23%), что ФАС объяснила «сбоем логистики, вызванным резким повышением спроса». Овощи, поясняют экономисты мэрии и облправительства, всегда дорожают весной, но в этот раз тенденция проявилась сильнее обычного: огурцы стали дороже на 30%, помидоры — на 16,5%, лук — на 21%, морковь — на 8%, картофель — на 7%, капуста — на 6%. Фрукты подорожали по той же причине: яблоки — на 5%, цитрусовые — на 5,3%, виноград — на 8,5%.

Гречка повысилась в цене из-за ажиотажа по всей стране, в Омске не так заметно, как в других регионах, — на 9% (на 5,2 руб. за кг). Сменились ценники и на другие крупы в сторону увеличения, естественно: рис — на 5%, овсянка — на 4,1%. То же произошло и с мукой (3,3%), солью (4,1%), яйцами, макаронами, молоком, мясом птицы, сливочным маслом (все, согласно отчету Омскстата, в пределах 1-2%).

В целом, по расчетам статистиков, стоимость 24 продуктов первой необходимости увеличилась на 3099 рублей.

В двух супермаркетах («Пятерочка» и «Магнит») говядина (Мясоделов) стоит 499, 99 рубля (многие цены, кстати, как мне показалось, «одевятились»). Возьмем статданные за январь: говядина (кроме костного мяса) — 310, 3 рубля, свинина (округляю девятки) — 300 рублей, карбонат — 400 рублей, а в январе 2020-го, по данным Омскстата, она стоила 243,9 рубля.

По наблюдениям моей супруги, которая мониторит «Магнит» и «Пятерочку» почти каждый день, подорожало почти все, чем питался до коронавируса средний класс. Скажем, стоимость пятипроцентного творога («Золотые луга», 450 граммов) поднялась со 123 до 143 рублей, сыра «Граф» — с 690 до 740 рублей, «Маасдам» — с 560 до 640 рублей за килограмм. Схожая ситуация и с колбасами.

Красноярск. Чемпионы спроса и подорожания — имбирь, лимон, лук, чеснок

В «Красном яре», одной из главных продуктовых сетей Красноярска, появились лимоны из ЮАР по 500 рублей, и депутат ЗакCа Елена Пензина предположила, исходя из их цены и затрапезного вида, что «везут их штучно и в самом укромном месте». Пиарщица ритейлера ответила, что закупочная цена увеличилась на 400%. Но, видимо, сразу и упала, поскольку цены после инцидента резко снизились.

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По данным Красноярскстата, с начала года лимоны подорожали на 38%. Чемпионом стал бы имбирь, но статистики не включают его в перечень наблюдаемых товаров. Наталья Сипетая, жена владельца «Командора», другой крупной продуктовой сети Красноярска, пишет: еще 27 марта имбирь (из Китая) в их магазинах стоил 280 рублей за кг, через несколько дней ажиотажного спроса у оптовых поставщиков — более 2000 рублей.

И в магазинах — уже по 3300 рублей и дороже.

В ларьках, а то и из багажников имбирем как новой панацеей от вируса торговали дешевле — по 1000 рублей за килограмм.

Другие участники топа тоже из традиционных лекарств: лук репчатый с начала года вырос в цене на 25%, чеснок — на 24%.

Вопреки последней лавине мемов о стратегическом национальном продукте россиян — гречке, — в Красноярске особо ее не скупали, и цена на нее не скакала. Но все же немного выросла. Личные наблюдения красноярцев и собкора «Новой» совпадают с официальными подсчетами. По данным Красноярскстата о динамике цен с января по март, в Красноярском крае (в рублях за килограмм) гречка поднялась с 64,77 до 71,4.

Пшеничный хлеб вырос на 4 копейки (62,82 рубля), ржаной упал на 45 копеек (до 71,09 рубля), растительное масло делит пьедестал стабильности (было 104,46 рубля, стало 104,27 рубля) с чаем (730,4 рубля и 730,76 рубля) и мороженой рыбой (кроме лососевых) — 225,75 рубля и 225,15 рубля.

Немного приподнялись рис (79,7 рубля), манка (48,6 рубля), вермишель (73,7 рубля), сахар (40,1 рубля), молоко (63 рубля), сметана (256 рублей), творог (439 рублей), сыр (576 рублей), масло сливочное (665 рублей), яблоки (124 рубля), бананы (90,3 рубля). Куда существеннее выросли — в процентном отношении — все другие овощи, помимо лука: картофель (с 24 до 26 рублей), морковь (с 33,7 до 40 рублей), свекла (с 25,7 до 29 рублей), капуста (с 27 до 31 рубля).

Упали: пшено — с 81 до 76,4 рубля, мука на 35 копеек — до 33,8 рубля, апельсины на 3,6 рубля — до 118,7 рубля, овсянка и перловка на 18 копеек — до 46,81 рубля. Огурцы сезонно обрушились в цене с 211 до 164 рублей, а помидоры выросли с 189 до 236 рублей.

Пост никогда не роняет цены на мясо, оно всегда незначительно, но растет: говядина (360 рублей), баранина (421 рубль), свинина (300 рублей), куры (162 рубля). Все это — кости, наименьшие цены в мясных лавках. А яйца снизились на 14 копеек — до 62,79 рубля. Близящаяся Пасха непременно тенденцию поправит.

На бензин цены растут ниже инфляции: Аи-92, Аи-95 (+ 0,2%), дизтопливо (+ 0,3%), а инфляция за этот период, три месяца, — +1%. Это данные краевого УФАС. Краевая администрация фиксирует сводный индекс потребительских цен к декабрю в 101,1% (в том числе на продовольствие — 101,8%). В Сибирском федокруге, как и в целом в РФ, — 101,3%.

Иван Жилин, Татьяна Брицкая, Владимир Хитров, Георгий Бородянский, Алексей Тарасов — «Новая газета»