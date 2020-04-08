Бельгия готовится разблокировать экономику

На фоне мировой и европейской картины COVID-19 Бельгия с ее 11-миллионным населением (что сравнимо с Москвой) выглядит «середнячком», и по ней можно бы мерить среднюю температуру по больнице.

Премьер Бельгии Софи Вильмес. Фото: Reuters

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в своем телеобращении назвала текущую статистику с коронавирусом в стране «обнадеживающей» и объявила о начале работы группы экспертов, отвечающей за стратегию поэтапного выхода из режима социальной изоляции (confinement). Хотя в больницах во вторник еще находились 6 012 коронавирусных пациентов, в том числе 1 260 в палатах интенсивной терапии, с начала эпидемии погибли 2035 человек, и эта цифра продолжает расти темпами более ста в сутки.

Глава правительства предупредила, что «еще рано праздновать» победу, но приходится думать о кризисе, в который страна только вступает: экономическом.

Каждый день борьбы с коронавирусом обходится экономике Бельгии в четыре миллиарда евро, и чем раньше начать поэтапный выход из режима изоляции, тем менее катастрофическими будут экономические последствия кризиса.

В целом и без того не очень жесткий (по сравнению, например, с Италией, Испанией и Францией) режим смягчен. И раньше не было обязательным носить маски, не запрещалось гулять по улице, но со среды разрешено даже семьями. Открылись некоторые непродовольственные магазины (электронных гаджетов, инструментов и стройматериалов…). В остальном ограничения остаются до 19 апреля и, если потребуется, до 3 мая.

Министр бюджета Бельгии Давид Кларенваль сообщил, что дефицит федерального бюджета должен составить в конце этого года около 24 млрд евро. Это 5% ВВП Бельгии. Что само по себе беспрецедентно и очень далеко от отметки 3%, установленной в ЕС. Рано или поздно придется «кардинально изменить бюджетную траекторию». Горячие политические дебаты предстоят в парламенте и правительстве по поводу выбора между сокращением государственных расходов и новыми налогами. Но это потом.

Опустевшая площадь Гран-Плас в Брюсселе. Фото: Reuters

Совершенно очевидно, что кризис замедлит поток налоговых поступлений. Беда, заметил министр, никогда не приходит одна, и государству, которое является акционером ряда крупных компаний (в частности, банков BNP Paribas Fortis, Belfius, Proximus, bpost) придется забыть о некоторых ожидаемых дивидендах.

По мнению министра, Бельгия стоит перед кризисом примерно того же уровня, что и в 1929 году. Разница в том, что государство массово инвестирует, пытаясь избежать катастрофических последствий. Выделены три главных направления этих инвестиций.

Один миллиард ушел на срочную закупку медицинских материалов и оборудования. Чтобы помочь больницам справиться с наплывом коронавирусных пациентов. В строительстве новых больниц не было необходимости. Сейчас занято 56%существующих мест интенсивной терапии.

Около половины из 10 миллиардов евро, уже потраченных на режим «социальной изоляции», приходится на оплату пособий по массовой экономической безработице. По бельгийским законам, как только предприятие объявляет карантин, оно автоматически приостанавливает контракты с затронутыми работниками и прекращает платить им зарплату.

Вместо нее они садятся на государственное пособие по безработице. Таких примерно миллион человек.

Правительство называет это «расходами на поддержание покупательной способности».

В отношении самозанятых существует закон «переходного мостика». Он позволяет во время вынужденного перерыва в работе пользоваться социальным страхованием, в том числе обязательным медицинский страхованием, и получать финансовое пособие, равное минимальной пенсии. «Переходным мостиком» могут пользоваться, например, администраторы и менеджеры потерпевших банкротство бизнесов и даже помогающие им супруги. Это тоже существенная нагрузка на бюджет.

Наконец, третье направление — поддержка предприятий, чтобы те как можно быстрее возобновили работу и не ушли с рынка. Евросоюз значительно смячил свои жесткие правила, которые ради защиты свободы конкуренции на едином рынке ЕС ограничивают господдержку предприятий. Сейчас Еврокомиссия утверждает практически все заявки государств-членов на выделение бюджетных средств компаниям.

Похороны скончавшегося от COVID-19 в Бельгии. Фото: EPA

Правительство Бельгии собирается начать разблокирование экономики после 19 апреля, но пока точную дату не называет. Чем позже, тем тяжелее последствия кризиса. Очередность будет определяться на основе конкретных данных, в том числе по итогам кампании тестирования по южнокорейскому образцу. Качество тестов выросло и будет расти в предстоящие дни. Количество – тоже: сейчас 10 тысяч в день, а в ближайшее время обещают выйти на уровень 40-50 тысяч.

По плану, надо протестировать достаточное число людей, разрешить им работать, оставив на карантине тех, у кого положительный тест. Запускать экономику постепенно, но быстро, либо по предприятиям, либо по возрастным категориям. Начать, а потом на ходу корректировать. Ждать полной ясности некогда.

Брюссель