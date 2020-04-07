Померились скважинами

История противостояния России (в те времена — СССР) и ОПЕК имеет давние корни. Еще в начале 1980-х ОПЕК, прежде всего Королевство Саудовская Аравия (КСА), стремилась поддержать цены на нефть за счет снижения добычи. СССР, напротив, добычу нефти увеличивал (пик советской добычи пришелся на 1987 год), чем сильно осложнил жизнь КСА.

Однако уже с сентября 1985 года КСА начинает сильно наращивать нефтедобычу, стремясь вытеснить с рынка конкурентов, и прежде всего — СССР. Во многом им это удалось — Союз пережил крах и частичный распад. Урок 1991 года был очень четким и наглядным:

выиграть ценовую войну у Советов можно, главное для этого — предлагать избыток нефти по ценам, ниже приемлемых для СССР.

Дальнейшее — вопрос времени. Более высокие, чем для КСА, издержки добычи нефти в России гарантировали, что длительную ценовую войну наша страна проиграет. Так оно и вышло.

Для современной России с ее стареющими месторождениями это означает, что выигрышная стратегия — кооперация с КСА. Даже значительные уступки в вопросе сокращения добычи и экспорта нефти выгоднее, чем сильное падение цены: просто ниже размер потерь.

Технические возможности российских нефтяных компаний не позволяют им увеличить добычу более чем на 0,2–0,3 миллиона баррелей в день (мбд). Да и этого достичь — очень непросто. По неформальным оценкам, КСА требовала от РФ сократить добычу на 0,3 мбд. Относительно российского экспорта — 5,7 мбд нефти + около 3 мбд нефтепродуктов — требование КСА выглядело умеренным.

Однако Россия предложение КСА отвергла (опять же, по неформальным данным, в оскорбительной для КСА форме), что привело к нефтяной войне: мало того, что саудиты увеличили предложение нефти, но, помимо этого, покупатели российской нефти получили большие (до $8 за баррель) скидки на саудовскую нефть. Цены на российскую нефть марки Urals сильно упали, а вслед за их падением упал и рубль.

Решение России отвергнуть предложения КСА поддержать цену сокращением добычи не имеет рационального объяснения, что наглядно иллюстрируется реакцией руководителя крупнейшей в России частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Леонид Федун максимально сгладил углы, но даже в этом виде его оценка вполне конкретна: крайне странное и иррациональное (чтобы не сказать большего) решение.

Однако на падение нефтяных цен, вызванное развалом сделки ОПЕК+, наложилось гораздо более грозное сокращение спроса из-за пандемии короновируса и введения карантинных мер. Точные оценки возможны только постфактум, но даже очень осторожные прикидки дают падение спроса более чем на 20 мбд.

Это огромная цифра, компенсировать которую просто некоторым снижением нефтедобычи невозможно. Ресурсов ОПЕК+ для этого совершенно недостаточно, т. к. добыча ОПЕК+ около 38 мбд, и сократить ее на 20 мбд невозможно даже технически.

Обвальное падение спроса на нефть еще не полностью заложено в цены: так, избыток предложения в 3–3,5 мбд и в 1986-м, и в 2015-м вызвал падение цен примерно в 4 раза. Пока же падение спроса на 20 мбд еще не полностью осознано рынком. Но очень скоро понимание масштаба проблем придет ко всем. И это приведет к новому витку ценовых войн за сохранение своей доли на падающем рынке.

Эту войну Россия заведомо проиграет —

операционные издержки нефтепроизводителей из КСА заметно ниже, чем у их российских конкурентов. Этому способствует и теплый климат, и меньшие проблемы старения месторождений, и много меньшее расстояние от месторождений до морских портов. Фактор географии не стоит недооценивать — именно он позволил КСА нанести сокрушительный удар по советской экономике, который сильно приблизил крах СССР.

Поэтому рациональная стратегия — постараться эту войну прекратить. Слишком уж велика цена вопроса. Необходимо отказаться от любых эмоциональных соображений и любой ценой восстановить нормальный переговорный процесс с КСА.

К сожалению, пандемия вызвала такое падение спроса на нефть, компенсировать которое только силами ОПЕК+ невозможно. Тут некоторый оптимизм внушают ожидания смягчения карантинных мер.

Уже примерно через месяц многие страны постепенно начнут смягчать меры жесткого карантина, что, как ожидается, несколько поднимет и спрос на нефть. И очень важно подойти к этому моменту хотя бы с рабочей концепцией новой сделки ОПЕК+. Как бы сложно это ни было.