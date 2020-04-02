Добурились

В середине марта японский банк Mizuho прогнозировал, что из-за роста добычи в Саудовской Аравии цены на нефть могут достичь отрицательной величины. В таком случае производителям придется доплачивать покупателям, чтобы освободить хранилища. Реалистичен ли такой сценарий? Прецеденты с падением стоимости нефти ниже нуля уже были. Более того, с этого понедельника экспорт российской нефти стал убыточным из-за падения стоимости Urals до невиданных с 1998 года величин: $13–16 за баррель. Себестоимость российской нефти с учетом транспортировки и налогов при текущем курсе доллара превысила цену, по которой нашу нефть готовы покупать. Ситуацию может выправить дополнительная девальвация рубля, а в самом крайнем случае — административное принуждение государственной «Транснефти» к доставке нефти по пониженным расценкам.

Эпидемия коронавируса вызвала гигантский, невиданный в истории нефтяного рынка спад спроса, который стал производным от временного сжатия экономик и ограничения на перемещения населения и грузов.

Время наступления отрицательных цен на эталонные сорта нефти можно рассчитать, но рассчитать весьма приблизительно. Точно неизвестно, насколько заполнены нефтехранилища Саудовской Аравии (к официальным цифрам у профильных специалистов веры нет). С другой стороны, США имеют возможность очень быстро, в оперативном режиме наращивать мощности по хранению нефти.

Опять же, следует понимать, что, хотя общий мировой рынок нефти существует, региональные условия существенно разнятся. Может сложиться ситуация, когда в Канаде цены на нефть отрицательные, а в соседних США — нет. Но сам по себе факт наличия на каком-то крупном рынке отрицательной стоимости нефти будет давить на мировые котировки в сторону понижения.

На сегодняшний день незаполненными остаются хранилища нефти вместимостью около 1,7–1,8 млрд баррелей. Рассчитаем наихудший вариант развития события, при котором:

ОПЕК максимально наращивает добычу, увеличивая предложение на 5 млн б/д;

мировой спрос на нефть сокращается на 25 % и держится на этом уровне достаточно долго (что вряд ли возможно в реальности).

При этом мы помним, что и до эпидемии на рынке нефти наблюдался избыток в размере от 1 до 2 млн б/д. Поскольку мы просчитываем худший вариант, предположим, что было 2 млн.

Итого мы имеем простую формулу:

1,7 млрд баррелей в день / (5 мбд + 25 мбд + 2 мбд) = 53 дня.

Если мировой спрос на нефть упадет только на 20 %, то хранилища переполнятся через 63 дня, если же и того меньше, скажем, на 15 %, то речь идет уже о 77 днях. Но вот если спрос упадет на 30 %, то емкости для хранения переполнятся уже через полтора месяца, к середине мая.

После чего нас ждет судорожное схлопывание производства нефти, что непросто технически. Консервация скважин, как и их последующая расконсервация, стоит немалых денег. С рынка тогда должны уйти производители с самыми высокими издержками. Либо же, понимая, что до начала восстановления спроса, что называется, рукой подать, они будут работать себе в убыток.

При таком огромном, хотя и краткосрочном, избытке предложения стоимость нефти глобально действительно может приблизиться к нулю — хранить-то этот избыток негде.

Тем более что те же США постараются защитить своего производителя, и в арсенале у них достаточно много мер — в конце концов, демократы дадут согласие на экстренную закупку нефти в государственные нефтехранилища, выторговав за это уступки у республиканцев в других областях. А у них, как было сказано выше, есть возможность быстрого наращивания мощностей по хранению нефти в быстросборных временных хранилищах.

В России проблема заключается в том, что, согласно данным агентства Bloomberg, у нас из тройки крупнейших нефтепроизводителей мира наименьшие свободные мощности по хранению добытой нефти, и их хватит примерно на неделю — правда, если считать, что вся наша нефтедобыча пойдет на хранение. Опять же, именно на наши ключевые рынки сбыта направлен удар Саудовской Аравии в развернувшейся после развала сделки ОПЕК+ ценовой войне.

Для понимания приведем абсолютно условную финансовую модель, которая заставит нефтедобытчиков продавать нефть даже по отрицательным ценам. Главное в ней — понимание того, что продержаться надо очень недолго, один-два месяца, а там восстановление мировой экономики вытянет за собой и спрос на нефть.

Допустим, мы имеем компанию всего с одной скважиной, которая добывает 30 тысяч баррелей в месяц. Таких, кстати, действительно немало в США. Доналоговая операционная себестоимость добычи нефти (все затраты на запуск скважины уже понесены и остались только текущие: зарплата, стоимость расходных материалов, ремонта и т. п.) у нее равна $20 за баррель.

Стоимость консервации скважины — $1 млн. Расконсервации — еще столько же. Итого — 2 млн долларов затрат на возобновление добычи и половина от этой суммы, если компания решила закрыться. Таким образом, при продажной стоимости отгружаемой покупателям нефти минус один цент месячный убыток от деятельности нашей условной компании составит $600 тысяч.

Т. е. дешевле три месяца нести убытки, фактически даря покупателям добытую нефть, чем потом возобновлять добычу, тратя на это $2 млн.

Кроме того, нефтепроизводители очень рассчитывают на то, что невиданная в мировой истории антикризисная эмиссия со стороны центральных банков и фактически нулевые ставки по кредиту, будучи помноженными на восстановление мировой экономики после пандемии, достаточно быстро вытянут стоимость нефти к приемлемым для них значениям.

Если же смотреть на вопрос реалистично, то ОПЕК не сразу выйдет на максимальную заявленную добычу, и в тех же США и Канаде, где себестоимость добычи нефти выше, чем у Саудовской Аравии, начнется сокращение добычи — но и оно начнется, увы, не завтра.

США весь апрель будут сидеть на карантине, но даже в случае продления такового, с учетом китайского опыта, где-то в июне они должны начать из него выходить. То же самое и с Европой, причем она по принципу «раньше сядешь — раньше выйдешь» должна направиться в сторону выхода даже раньше США.

И вот где-то с середины лета, когда Китай уже вышел из карантина, Европа практически вышла, а США также где-то в конце процесса, должно начаться сокращение добычи нефти в США в значимых для рынка количествах. В Канаде это случится несколько раньше из-за высокой себестоимости добычи нефти из битуминозных песков, с одной стороны, и сверхнизких цен на канадскую нефть — сейчас отдельные ее сорта продаются по $4 доллара за баррель — с другой.

То есть, если спад спроса на нефть не превысит 25, хранилища нефти будут переполнены как раз тогда, когда начнется мощный восстановительный рост мировой экономики, который потащит за собой и относительно быстрое восстановление спроса на нефть.

Относительно — потому что еще долгое время, от полугода до двух лет (это уже вопрос психологии), значительная часть населения будет минимизировать авиаполеты, а это 7 % мирового спроса на нефть, будут отказываться от морских и океанских круизов, путешествий и поездок, тормозя восстановление спроса на судовое топливо и бензин.

Но! Все написанное выше верно лишь в том случае, если:

в 2020 году не случится второй глобальной волны эпидемии коронавируса;

восстановительный постэпидемический рост мировой экономики «поглотит» начавшийся во второй половине прошлого года циклический кризис мировой экономики.

И еще один момент. Совсем иное дело с нефтепродуктами, где, как, например, в случае с авиатопливом, хранилища заполнены на 80 %, а спрос упал вдвое и продолжает падать. Тут даже остановка производства авиакеросина не факт, что поможет ситуации. Хотя, с другой стороны, европейские НПЗ встают на плановый ремонт, и производство авиакеросина сократится само собой.