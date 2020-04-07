Сахалинская сеть

Троих жителей Южно-Сахалинска арестовали на два месяца по обвинению в создании террористического сообщества и участии в нем. Им вменяют, что они якобы собирались «напасть на представителей власти», для этого проводили тренировки в лесу и, в частности, играли в страйкбол (стрельба резиновыми шариками). При обыске у одного из обвиняемых обнаружили предмет, «напоминающий взрывное устройство». Родственники арестованных считают обвинение абсурдным, а защита уверена, что силовики пытаются состряпать «сахалинское дело» по аналогии с делом «Сети»*.

Александр Козин. Фото: nachinanie.ru

Утром 4 апреля Татьяну Козину, супругу одного из обвиняемых по делу, 38-летнего Александра Козина, разбудил стук в дверь. За окном их частного дома стояли двое — один был в обычной одежде и медицинской маске, другой — в защитном костюме. Незваные гости якобы хотели взять у хозяев анализ на коронавирус. По их словам, в соседнем доме обнаружили «зараженного китайца». Татьяна разбудила мужа, он продолжил разговор с мужчинами. Козин не хотел их пускать домой, он оделся и вышел на улицу. Его тут же схватили: подоспели вооруженные люди, следователь (в маске) представился и сообщил, что Козин подозревается в создании террористического сообщества.

Татьяна просила силовиков перед тем, как они зайдут в дом, хотя бы надеть бахилы и медицинские маски, карантин все-таки, неизвестно, что они могли с собой «принести». Только двое согласились, остальные — прошли в дом как ни в чем не бывало. Хотя в дальнейшем они вели себя «тактично и корректно», — рассказала Татьяна «Новой».

После многочасового обыска ей разрешили сделать сыну бутерброд под наблюдением сотрудника ФСБ.

По словам Татьяны, муж сам показывал следователю, где у него хранится страйкбольный автомат, рации и прочее снаряжение. Все это время сама Татьяна находилась в детской комнате вместе с сыном. Ей один раз разрешили выйти на улицу покурить вместе с сотрудником. Тогда же ее срочно вызвали обратно в дом, сообщили, что в ящике с ее личными вещами обнаружили «какую-то трубку с двумя проводами».

Арсений Лесной. Фото из соцсетей

Она настаивает, что ни разу не видела таких предметов, и уверена, что это могли подбросить. Татьяна добавила, что сын видел, как отца после обыска посадили в машину, похожую на скорую, и увезли на допрос. И арестовали.

Вместе с Козиным по делу проходят еще двое человек — Олег Сафонов и Арсений Лесной, про Лесного известно, что ему 26 лет. Всех их 6 апреля городской суд Южно-Сахалинска отправил в СИЗО. Им предъявлено обвинение в организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ).

На заседание по мере пресечения Татьяну не пустили. Из-за пандемии коронавируса сейчас все слушания в судах проходят в закрытом режиме без слушателей.

Как рассказал адвокат Козина Евгений Балабас, следствие считает его подзащитного организатором запрещенного сообщества. В материалах дела говорится, что в июне 2018 года Козин предложил своим знакомым объединиться в группу, «желая насильственным путем захватить власть».

По версии следствия, Козин, помимо руководства организацией, установил там дисциплину и строгие меры конспирации, также занимался поиском огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. «Они с друзьями увлекались страйкболом. Под эту тему как раз и предъявлено обвинение, что они «совершенствовали навыки ведения боев в условиях города и леса». У моего подзащитного и вроде как у других ребят якобы нашли предметы в виде трубок, из которых торчали два провода. Что это такое? Неизвестно, проводится экспертиза», — уточнил адвокат.

Он недоумевает:

раз Козину вменяют, что он занимался конспирацией и тщательно скрывался, то почему хранил какие-то предметы в ящике с личными вещами жены?

«Якобы мой подзащитный еще к чему-то призывал, что не любит приезжих иностранцев. Но он руководил поисково-спасательным отрядом, и у них есть профиль в Instagram, где он публиковал фото пропавших людей. Там были люди разных национальностей. Странное получается обвинение», — заметил защитник.

Действительно, Александр Козин 18 октября 2017 года зарегистрировал региональную общественную организацию «Поисково-спасательный отряд ЧП Сахалин». Вместе со своими единомышленниками занимался поиском людей, их фотографии размещал в группе «ВКонтакте» и Instagram. В апреле 2018 года активисты «ЧП Сахалин» занимались сбором денег для своей деятельности на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Но им удалось собрать всего 911 рублей из 200 тысяч. По словам жены Козина, он был разочарован пассивностью людей, со временем на поиски стало приезжать все меньше людей. Вместе с этим, рассказала Татьяна, муж занимался пабликом «ВКонтакте» «ЧП Сахалин русские СМИ».

В группе в основном можно встретить репосты новостей о политике, криминале, ряд статей правого толка, информацию о «Русском марше» в разных городах.

Татьяна отрицает, что ее муж участвовал в каких-либо акциях, они никогда не обсуждали политику, и ей ничего не известно про националистические взгляды мужа.

Арсений Лесной. Фото из соцсетей

Про Сафонова и Лесного почти ничего не известно, кроме того, что они с Козиным занимались страйкболом. Но Сахалинская федерация страйкбола (СФС) уже успела откреститься от них. «Эти люди не имеют отношения к нашему сообществу. Команды области отписали своим руководителям и членам советов, что их игроки никоим образом не замешаны в данной истории», — пояснил «Новой» представитель СФС, попросивший не называть его имени. Жена Козина подтвердила, что Александр не состоял в федерации страйкбола, они с друзьями самостоятельно ездили на игры, а для этого необязательно регистрироваться в СФС.

«Обвинение абсурдное и держится лишь на том, что в деле есть свидетели из числа каких-то людей, которые играли в страйкбол вместе с моим доверителем. Они дали объяснения, что были какие-то лозунги и призывы.

Все это напоминает нашумевшие дела «Сети» и «Нового величия». Только у одного из обвиняемых по нашему делу есть лицензия на охотничье оружие, и все. Что им можно захватить, не понимаю. Им вменили все, что можно было вменить, чтобы это звучало красиво и пострашнее», — считает адвокат Балабас.

Увлечение страйкболом силовики используют в очередной раз, для того чтобы приравнять эту спортивную игру в качестве «получения и отработки навыков» для «нападений на представителей власти» и «изменения конституционного строя». Аналогичным образом произошло в деле «Сети», фигурантов которых приговорили к длительным срокам заключения в Пензе. И в Калининграде в деле «Балтийского авангарда русского сопротивления» (БАРС) — недавно им переквалифицировали обвинение с терроризма на экстремизм.

*«Сеть» — организация, признанная террористической и запрещенная в России