Вирус-освободитель

Это началось после того, как пандемия коронавируса проникла внутрь исправительных учреждений и были зафиксированы смертельные случаи как среди отбывающих сроки, так и среди персонала тюрем. До недавнего времени инициатива шла, что называется, «с мест» — из отдельных штатов. Президент Трамп несколько раз публично выражал опасения, что из-за вируса тюрьмы могут покинуть опасные преступники.

Пример Ирана

США — абсолютный рекордсмен по тюрьмам. 716 человек в пересчете на 100 тысяч. Больше, чем в любой другой стране мира, в 5 раз больше, чем в большинстве стран планеты.

Четверть всех заключенных мира сидят в США.

Так здесь борются с преступностью — суровостью наказаний. Сесть можно за злостную неуплату штрафов за парковки или просто ожидая ответа иммиграционной службы. По данным организации «Инициатива по тюремной политике», в исправительных учреждениях по всей стране содержится около 2,3 миллиона человек. Кроме того, иммиграционная и пограничная службы держат под стражей около 38 тысяч человек.

Заключенные федеральных тюрем США составляют лишь малую часть от общего количества сидящих за решеткой. Из 146 тысяч заключенных в 122 учреждениях федеральной пенитенциарной системы около 10 тысяч в возрасте старше 60 лет — группа, которую Центры по контролю за заболеваниями (CDC) считают самой подверженной тяжелым и смертельным случаям коронавируса. В эту систему входят и частные тюрьмы, когда государство из-за нехватки средств и тюремщиков привлекают частные компании.

Подавляющее большинство заключенных в США — свыше двух миллионов — находятся в системе правосудия отдельных штатов и округов. Благодаря Голливуду мир имеет представление об американских тюрьмах. Перенаселенность и отсутствие достаточной медицинской помощи сделали тюрьмы легкой мишенью для COVID-19. Здесь невозможно социально дистанцироваться на два метра, не хватает мыла, чтобы постоянно мыть руки и тем более промывать камеры. Не хватает врачей и медикаментов. То есть, они есть, но их недостаточно.

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17 марта Исламская республика Иран временно освободила из тюрем сразу 54 тысячи заключенных, и некоторые американские штаты —Техас, Калифорния, Нью-Йорк — последовали этому примеру, не дожидаясь отмашки Вашингтона и минюста. 22 марта Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность освобождения из федеральных тюрем заключенных пожилого возраста, а также тех, кто не совершал насильственных преступлений.

29 марта мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о плане освободить около 300 заключенных старше 70 лет, не связанных с домашним насилием или преступлениями на сексуальной почве, тем, кому оставалось менее одного года срока, который они отбывали на острове Рикерс — одной из самых больших тюрем в мире.

28 марта 49-летний афроамериканец Патрик Эстелл Джонс стал первым заключенным, умершим в США от коронавируса. Здешние СМИ подробно описали его историю. Общественный резонанс послужил толчком к тому, чтобы уже Вашингтон на федеральном уровне занялся спешной «разгрузкой тюрем», спасением от вируса заключенных и их стражей.

Афроамериканская история

Свои главные правонарушения Джонс совершил, когда ему было всего 17 лет. В детстве его сначала воспитывала прабабушка, но он провел большую часть времени или в приюте, или во временных семьях родственников, или у знакомых, иначе говоря — рос на улице. Джонса арестовали по двум обвинениям — в краже и краже со взломом. Подросток получил 2 года тюрьмы, был освобожден в августе 1991-го, но уже в мае 1992-го попался на продаже кокаина сотруднику полиции «под прикрытием». Теперь уже Джонс получил 20 лет тюрьмы, но в 2000-м был условно-досрочно освобожден. В 2007 году его снова арестовали после того, как полицейские обнаружили в квартире 19 граммов крэка и 21 грамм кокаина. Жена, которую тоже арестовали, пошла на сделку со следствием и сообщила, что Джонс два месяца регулярно торговал наркотиками и якобы зарабывал по тысяче долларов в день. Новый срок — 30 лет (сокращенный позже до 27-ми). Он несколько раз подавал прошение о помиловании, в петиции отмечалось, что у Джонса не было преступлений, связанных с насилием, или связей с бандами, он провел свое детство «без постоянного места жительства» и стал образцовым заключенным, работал в тюрьме старшим пекарем, этой «профессией он надеется заняться после освобождения».

Судья отклонил запрос 26 февраля. А 28 марта Джонс умер от коронавируса. За пять дней до смерти он жаловался на кашель и легочную боль.

«Он провел 12 лет, оспаривая приговор, который в конечном итоге убил его», — сказала Элисон Луман, нью-йоркский адвокат, представлявшая его интересы: «По иронии судьбы, похоже, именно его смерть может, наконец, привлечь к его делу внимание общества».

Типичная, в общем, история. На последний тюремный срок Джонса повлияли его прошлое и... сложившаяся судебная практика. По данным бюро статистики министерства юстиции, мужчины-афроамериканцы составляют 37 процентов тюремного населения Америки, белые — 32, латиноамериканцы — 22. Прогресса, достигнутого страной за последние шесть десятилетий — со времен маршей за равноправие Мартина Лютера Кинга до двух сроков президентства Барака Обамы, — не достаточно, чтобы сломать вековые устои.

Смерть Джонса привлекла внимание к его тюрьме строгого режима Оксдейл на юге Луизианы. По словам чиновников, уже 5 заключенных там умерли. По данным федерального бюро тюрем, по крайней мере 18 заключенных и 4 сотрудника получили позитивный результат теста на вирус, но лидеры профсоюза работников тюрем говорят, что реальные цифры значительно выше. «Вы просто все время боитесь, — сказал на условиях анонимности сотрудник тюрьмы обозревателю NBC Ричу Шапиро. — Боитесь поймать вирус и принести его домой в свою семью, боитесь распространять его в обществе».

Пандемия коронавируса привела к хаосу в американских тюрьмах по всей стране, а целый ряд ведущих СМИ пожаловались, что Бюро тюрем отказывает им в интервью.

Вырваться из чашки

«Мы не должны превратить наши исправительные учреждения в «чашки Петри», — заявил министр юстиции Уильям Барр, имея в виду знаменитый лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой. У нас обычно тюремные камеры сравнивают с банкой, набитой селедками. «Тюрьмы почти идеально спроектированы и работают таким образом, чтобы способствовать распространению вируса», — заявил в эфире ABC доктор Гомер Вентерс, эпидемиолог, бывший главный медработник исправительных учреждений Нью-Йорка. По данным Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка, по состоянию на 3 апреля 273 сотрудника здешних тюрем и 239 заключенных получили положительный результат на COVID-19. Причем еще 23 марта было всего двое зараженных.

Фото: East News

Генеральный прокурор Барр заявил, что вирус распространяется так быстро, что Федеральное бюро тюрем должно продолжить переводить заключенных на домашний арест. В список тюрем попала и Оксдейл, где скончался Патрик Джонс. В Калифорнии и Колорадо судам рекомендовано увеличить число условно-досрочных освобожденных. Во Флориде, штате Вашингтон и Алабаме тюрьмы покидают совершившие ненасильственные преступления, а также нарушители правил дорожного движения и условно-досрочного освобождения.

В Нью-Джерси, который сейчас объявлен кризисным штатом в связи с резким ростом вируса, временно, на период эпидемии, освобождают почти 1000 человек, которые по первому распоряжению обязаны вернуться за решетку.

Полиция сокращает число арестов, заменяя их предупреждениями, штрафами и повестками в суд на более позднюю дату. Неудивительно, что цифры преступности, особенно в городах-мегаполисах, упали в несколько раз.

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Они не несут позитива.

Медики называют наступившую неделю одной из «критических», может быть отмечен рекордный рост коронавируса. Пока в США свыше 366 тысяч заражены, умерли почти 11 тысяч человек.

Еще один антирекорд — на 3000% с начала марта выросло число американцев, впервые подавших заявление на получение пособия по безработице. 6,6 миллиона человек подали заявки на получение своего первого пособия по безработице на неделе, заканчивающейся 28 марта, по данным министерства труда, это — исторический максимум. Если прибавить 3,3 миллиона заявок на предыдущей неделе, американцы только за 2 недели подали почти 10 миллионов заявок на получение новых пособий по безработице. «Тектонический сдвиг» на рынке труда «подразумевает уровень безработицы как минимум свыше 10 процентов», — полагает главный экономист компании RSM Джозеф Брусуэлас. Поскольку компании продолжают закрываться и увольнять работников, все больше американцев будет нуждаться в государственной помощи, чтобы свести концы с концами. Хорошая новость, пожалуй, одна — эти деньги им выделены.

Вашингтон